Ingen planer om å flytte Freya

Freya hviler fortsatt på en rib i Snarøykilen i Bærum og Fiskeridirektoratet har ingen planer om å flytte henne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hvalrosskjendisen har med andre ord ikke svømt veldig langt ut over i Oslofjorden.

– Etter vår vurdering har hun det bra. Hun tar til seg føde, hviler og ser ut til å være i god kondisjon, skriver Nadia Jdaini, fungerende kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektorat, i en sms til VG.

Så lenge folk holder avstand ser det ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

– Vi ser derfor ingen grunn til å iverksette ytterligere tiltak, deriblant flytting, legger Jdaini til.

Fiskeridirektoratet følger i helgen med på alle Freyas bevegelser. Til TV2 sier Rolf Harald Jensen, seksjonssjef ved sjøtjenesten i direktoratet, at den rundt 600 kilo tunge hvalrossen beiter på stillehavsøsters og muslinger.

– Vi har i helgen observert og vil fortsette med det i dag. Så gjør vi opp status med ledelsen ved hovedkontoret i morgen, skriver Jdaini til VG.

SLAPPER AV: Etter å ha spist seg god og mett, tar Freya en lang middagslur på denne ribben som har fått seg en trøkk.

Det var lørdag ettermiddag at Freya forflyttet seg fra Lysaker og ut til Fornebu.

Fiskeridirektoratet har hengt opp plakater som advarer besøkende om å forstyrre hvalrossen, da det kan være farlig.

Freya har skapt stor interesse på sin ferd, og mange har oppsøkt henne for å slå av en prat. Fiskeridirektoratet sier at det er viktig at man tar hensyn til Freya om man møter på henne.

Tidligere denne uken har Bymiljøetaten i Oslo bedt folk om å holde minst ti meters avstand.