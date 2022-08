KOMPETANSE: – Vi skriker etter kompetanse, også blir vi bare snakket ned.

Nesna-ordføreren jubler til tross for få studenter: − Alternativet er ingen

Studiestedet på Nesna er symbolpolitikk, mener Høyre, som vil revurdere satsingen. Ordfører Hanne Davidsen (Ap) mener de blir hengt ut. – Vi duger liksom ikke.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Til høsten starter lærer- og barnehageutdanningen opp igjen på Nesna etter flere år med heftig politisk kamp.

Opptaket viser at flere studieplasser på det gjenopprettede lærestedet vil stå tomme, men ordføreren jubler likevel.

–Det var gode søkertall, men færre kvalifiserte som fikk tilbud om plass. Vi skulle gjerne hatt flere, men det er veldig bra, for alternativet er ingen, sier Davidsen som selv har stått på barrikadene for studietilbudet.

– Vi skriker etter kompetanse

Høyres nestleder og tidligere høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, er ikke imponert over opptaket og mener det illustrerer at Nesna-satsingen kun er dyr symbolpolitikk fra regjeringen.

– Det er studentene selv som må bestemme hvor de skal studere, det kan ikke politikere bestemme, sa han til VG da.

Han håper på en revurdering av satsingen. Nesna-ordføreren mener på sin side at den er helt essensiell for å sikre kompetanse og tilflytting.

– Vi skriker etter kompetanse, også blir vi bare snakket ned. Det er krevende for meg som ordfører, vi duger liksom ikke, sier Davidsen og legger til:

– Jeg føler at han henger oss ut. For hva er alternativet, å bare legge ned? Jeg kjenner jeg blir veldig opprørt.

DISTRIKTSOPPRØR: Aktivister fra bunadsgeriljaen har engasjert seg for å redde studietilbudet på Nesna.

Hun viser til nabokommunen Hemnes som har brukt store summer på en ny barnehage, men etter to utlysningsrunder har ingen av de syv faste barnehagelærerstillingene blitt besatt. Årsaken er mangel på kvalifiserte søkere.

– Nå får vi 39 nye barnehagelærer-studenter på Nesna og vi vet at mange av dem kommer til å bli værende her, sier Davidsen.

Barnehagelærer-studiet var Nesna studiet med flest studenter. Grunnskolelærer 1.–7. trinn hadde færrest, der fylles under halvparten av plassene.

– Har kjørt seg fast

Henrik Asheim mener opptaket er et eksempel på et mislykket distriktstiltak, men at det ikke handler om Nesna kommune.

– Men det må være lov å diskutere om det var riktig pengebruk, og ikke minst riktig politikk, sier Asheim og legger til:

– Å ha tilgjengelig utdanning er viktig, men jeg mener vi må tenke større. Det kan være lærested som er samlingsbasert eller kan gjøre undervisningen mer fleksibel.

UTDANNING FØRST: Høyres nestleder, Henrik Asheim, mener Nesna-satsingen har vært mislykket.

At Høyre ikke har alternativer for å sikre bosetning og kompetanse i distriktene, slik Davidsen hevder, mener han er helt feil.

– Vi har mye god distriktspolitikk som blant handler om desentraliserte og fleksible utdanninger over hele landet, bygge ut infrastruktur og legge til rette for at det skapes private arbeidsplasser også utenfor de store byene, sier han.

– Synes du høyere utdanning kan være god distriktspolitikk?

– Det er jo først og fremst utdanningspolitikk, også har vi en veldig desentralisert utdanning i Norge. Men vi må prioritere, sier han og viser til Nesna-opptaket.

– Det virker som de har kjørt seg veldig fast i akkurat dette lærestedet, sier Asheim.

«Distriktsopprørets episenter»

Nesna har blitt kalt «distriktsopprørets episenter» og folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har stått sentralt.

I valget 2021 gjorde Senterpartiet det å sikre et selvstendig høyskole på Nesna til sin viktigste sak i Nord-Norge.

Det ble ikke helt slik de lovet og aksjonister følte jeg «lurt og brukt», men studiestedet ble gjenopprettet som en del av Nord Universitet. Universitet som i 2019 la ned Campus Nesna på grunn av økonomi, et ønske om å samle fagmiljøet og for få søkere.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener årets opptak på Nesna er en god start på satsingen, som regjeringen har bevilget 60 millioner kroner til.