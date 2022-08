KREVER TILTAK: To LO-forbund krever handling fra statsminister Jonas Gahr Støre for å motvirke høye strømprisene.

Tålmodighet over for to LO-forbund: Krever Strømtiltak fra Støre

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, krever maks totalpris på strøm, og sammen med kollega i Fellesforbundet, Jørn Eggum, gir han regjeringen en frist.

Dette skriver FriFagbevegelsen.

Alfheim vil at staten skal ta 100 prosent over grensen, og at grensen må være maksimalt 70 øre.

– Regjeringen må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier Alfheim til FriFagbevegelse.

– Det vil gi folk en trygghet for hvor mye strøm kan koste. Folk flest må vite hva de har å forholde seg til. Det er det aller viktigste i dagens situasjon. Vi bor i Norge, et land hvor folk skal ha tilgang til energi. Og det har vi også.

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Alfheim påpeker at det er krig i Europa og knapphet med tid, og også snart høst og vinter. Derfor mener han det er viktig at regjeringen gir et signal for hva som skal skje, før forbruket tredobles.

Forbundsleder Eggum gir regjeringen ni uker på seg til å agere på kraftsituasjonen og de høye strømprisene.

