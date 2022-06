Politiet søker med en del ressurser i området.

Politiet bekrefter: Skudd avfyrt på Kjelsås i Oslo

KJELSÅS (VG) Det er skutt gjennom to vindu på en adresse på Kjelsås i Oslo. Ingen personer er skadet.

Det opplyser operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt søndag kveld.

– Det er bekreftet at det er skutt gjennom et vindu på stedet. Det er videre skutt mot et annet vindu på samme adresse, sier hun.







Det er store politiressurser i området, inkludert hundepatrulje. De har sperret av et området foran adressen, som er i et rolig område på Kjelsås i Oslo.

Politiet spør naboer om opplysninger eller observasjoner, og går til dør i følge VGs reporter på stedet.

Politiet opplyser at beboer i boligen ikke skal være i konflikt med noen. Bakgrunn for hendelsen er ikke kjent. Ingen personer er skadet.

Ifølge Nordre Aker Budstikke er det et politihelikopter i området. Det er også sett bevæpnet politi der.

Innsatsleder Arvid Røtterud sier til Avisa Oslo at vitner har sett en ung mann løpe fra stedet. Han skal ha på seg mørk jakke, mørk bukse og lyse sko, ifølge vitnebeskrivelser.

– Naboene har hørt flere smell, sier Røtterud til avisen.