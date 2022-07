AVVISTE SØKSMÅL: Sør-Rogaland tingrett har avvist erstatningssøksmålet fra Harald Olsens enke etter at Olsen tok livet sitt i mai i fjor.

Dom: Får ikke erstatning etter mannens selvmord

BERGEN (VG) Janne Olsen saksøkte oljeserviceselskapet Archer og selskapets HR-direktør etter at ektemannen Harald Olsen tok sitt eget liv i mai i fjor. Nå har retten frikjent Olsens tidligere arbeidsgiver.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett, som er avsagt etter såkalt forenklet domsbehandling, er Janne Olsen også dømt til å betale Archer Norge AS og HR-direktøren til sammen 74.250 kroner i saksomkostninger.

Harald OIsen hadde blitt oppsagt under pandemien, og trodde han skulle bli gjeninnsatt da selskapet vant flere kontrakter.

VG skrev første gang om saken i februar i år.

Etter at Olsen hadde søkt ny stilling, fikk advokaten hans et brev fra Archer Norge. Der ble 60-åringen omtalt som autoritær, lite ydmyk og vanskelig å jobbe med.

Noen hadde nevnt at han ikke var forutsigbar, at han skapte usikkerhet og mistillit – og at han var påståelig.

Ifølge Archer kom dette frem da selskapet hadde samtaler med leverandører, kunder og samarbeidspartnere av Olsen, og med ansatte i selskapet.

Selskapet anførte også at Olsen ikke var kvalifisert til stillingen han hadde søkt på.

Brevet var datert 25. mai 2021. Fire dager senere tok 60-åringen sitt eget liv.

– Dette knuste ham fullstendig. Brevet var et karakterdrap, har Janne Olsen tidligere uttalt til VG.

DØTRE: Helene Tjøstheim Olsen (32) (t.v.) og Jeanette Tjøstheim Olsen (32) sto frem i VG i februar i år.

Janne Olsen krevde erstatning og oppreisning fra selskapet og HR-direktøren, som hadde undertegnet brevet. Hun mener mannen ble lovstridig forbigått da han ikke ble gjeninnsatt, og at han ble ærekrenket.

Archer Norge har avvist ethvert ansvar for at Olsen tok sitt eget liv.

Retten mener det er sannsynlig at brevet Olsen fikk fra sin tidligere arbeidsgiver, kan ha utløst selvmordet. I dommen står det:

– Uten at retten finner grunnlag for endelig å konkludere med hensyn til faktisk årsakssammenheng, ligger det likevel nær å slutte at Harald Olsen tok livet av seg som en følge av den tilbakemeldingen han fikk i brevet fra selskapet den 25. mai.

Retten mener at nærheten i tid og innholdet i avskjedsbrevet han sendte på e-post til blant andre ektefellen og advokaten, uansett trekker i sterk grad i retning av at søknadsprosessen hos hans tidligere arbeidsgiver var «en årsaksfaktor av betydning for at han gjorde det han gjorde den 29. mai».

I dommen slås det fast at faktisk årsakssammenheng mellom en ansvarsbetingende handling og en skade eller skadefølge likevel ikke er nok til at det kan treffes avgjørelse om at den påstått ansvarlige også hefter for skaden eller skadefølgen.

DET SISTE BILDET: Dette bildet sammen med et av barnebarna er tatt dagen før Harald Olsen (60) tok sitt eget liv 29. mai i fjor.

Retten peker på at det også kreves at skaden eller skadefølgen er en påregnelig følge av den eller de handlinger ansvaret knytter seg til.

Retten kan imidlertid ikke på noen måte se at det kunne være påregnelig for HR-direktøren eller de som ellers håndterte saken på vegne av selskapet at denne redegjørelsen kunne lede til at Harald Olsen tok livet av seg.

– Denne vurderingen kan ikke retten se vil endres dersom man etter en bevisførsel i saken kommer til at selskapets skriftfestede vurdering av hans personlige egenskaper for stillingen var feilaktig, slik hans etterlatte gjør gjeldende i denne saken.

Siden ingen av de saksøkte i erstatningsrettslig forstand hefter for Harald Olsens død, kan retten ikke se at Janne Olsen har noe holdbart rettslig grunnlag for å kreve økonomisk erstatning fra de saksøkte.

KONSERNSJEF: Dag Skindlo er konsernsjef i Archer Norge AS.

Konserndirektør Dag Skindlo i Archer Norge skriver i en e-post til VG følgende i en kommentar til dommen:

«Dette er først og fremst en forferdelig trist sak for alle involverte, og da spesielt den nærmeste familien, men vi er tilfredse med at retten mener det er åpenbart at verken Archer eller noen ansatte hos oss bærer ansvaret for at Harald Olsen valgte å ta sitt liv. Dette er i tråd med det vi har anført og dokumentert».

ADVOKAT: Bent Endresen representerer Harald Olsens enke Janne Olsen.

Janne Olsens advokat, Bent Endresen, mener dommen er uriktig.

– Retten slår fast sammenhengen mellom brevet Olsen fikk, og selvmordet, men at ingen kan holdes ansvarlig. Det er jeg uenig i. Dette er ikke det første selvmordet etter forholdene på norske arbeidsplasser, og det blir ikke det siste, sier Endresen.

I dommen står det at retten anser krav om erstatning og oppreisning for ærekrenkelser å være av en slik personlig art at de de i utgangspunktet bare kan forfølges av den krenkede selv mens vedkommende er i live.

Info Dette er forenklet domsbehandling «Hvis det er klart at et krav som er fremmet, ikke for noen del kan gis medhold, eller det er klart at innsigelsene mot kravet i sin helhet er uholdbare, kan retten etter begjæring avgjøre kravet ved dom etter forenklet domsbehandling. Retten behandler bare en begjæring om forenklet domsbehandling når den finner grunn til det. Rettens beslutninger om slik behandling kan ikke ankes. Forenklet domsbehandling kan finne sted når som helst under saksforberedelsen. Dommen kan ankes etter reglene for ordinære dommer». (Kilde: Tvisteloven/Lovdata) Vis mer

Endresen er ikke enig i rettens konklusjon om at det ikke kan reises ærekrenkelsessak etter at en person er død.

– Det er feil juss, og rettslig uakseptabelt, sier han.

Bent Endresen sier til VG at dommen vil bli anket.

– Jeg vil ha gjenopprettet Haralds renommé og ære. Det er det viktigste for meg, sa Janne Olsen til VG i februar.