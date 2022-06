VÅTT: Det kan være greit å ha en paraply i sekken den kommende uken. Bilde fra Jernbanetorget, en våt oktoberdag i fjor.

Varsler vått og trått vær: − Ustabil væruke i vente

Badeglade og solhungrige nordmenn bør vente enda litt lenger med å pakke vekk gensere og regnjakker, for nå er det meldt skyer, regnbyger og lavere temperaturer.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lavtrykket er på vei i full hastighet mot Norge og det er spådd en ustabil væruke. På Østlandet er de kanskje heldigst, fordi de ligger i le sånn at Vestlandet blir nødt til å ta mesteparten av nedbørsstøyten.

– Utover ettermiddagen i dag og i morgen blir det mer skyer på Østlandet, og stort sett oppholdsvær, sier meteorolog Hanne Beate Skattø til VG.

– Onsdag skiller seg ut med litt mer skyer fra begynnelsen av dagen, men også på torsdag vil de fleste plasser på Østlandet få mer byger. Det er mulig det blir litt nedbør fra fredag og ut helgen, forklarer Skattø videre.

Hun legger også til at Agder vil få opphold og perioder med sol, mens de i Telemark og nordover vil ha perioder med byger.

Til reiseglade nordmenn med manglende pass, forteller Skattø at det bare er å ta godt bruk av sola nå, for stedvis er det pent. Hun legger til at om man liker sol, men ikke varmen, så bli i Norge – for sola blir å skinne enkelte plasser.

Mens Østlandet er en smule mer forutsigbart, med stort sett opphold og litt nedbør fra fredag til lørdag, er været i Nord-Norge litt mer varierende.

Statsmeteorolog Iris Hestnes forteller at Nordland får mesteparten av været i dag, og sier at det ventes mye regn på Helgeland, men ikke nok til et farevarsel.

– Utover kvelden vil det komme noen regnbyger nord i Nordland og etter hvert i Troms, sier Hestnes.

Hun legger til at Finnmark slipper relativt greit unna med noen ettermiddagsbyger utover kvelden, og noe fare for torden.

GRÅTT: Svolvær og Skrova en sommerdag i 2019. Der vil man nok se mye til denne grå fargekombinasjonen den kommende uken.

I morgen er det spådd noe mer nedbør i Nordland, særlig på Helgeland, og i tillegg vil Lofoten og Salten få litt nedbør, ifølge Hestnes. Sør i Troms vil det bli litt regn mens det ellers i Troms vil være oppholdsvær. I Nordland vil det være en periode med sørvestlig lite kuling, som på godt norsk vil si at det kommer til å blåse litt.

Finnmark slipper relativt greit unna på tirsdag også, med litt regnskyer i Øst.

Resten av uken er det litt fare for lokal tåke i Nordland, og litt regn i Finnmark. På lørdag kommer et nytt lavtrykk fra havet som til ulempe for Nordland gir dem nedbør, mens Troms, Vest-Finnmark og Finnmarksvidda får fint vær.

Kort oppsummert forklarer Hestnes at det blir skiftende og vått i Nordland, relativt tørt og rolige vindforhold i Troms, og opphold eller byger i Finnmark.

TRÅTT: Et vanlig syn på Torgallmenningen i Bergen.

For Trøndelag vil været veksle mellom regn og overskyet, så ifølge værmeldingen kan trønderne se langt etter solen.

For bergenserne er det nok heller ikke et sjokk at været er grått, og fra fredag til mandag er det meldt noe kraftigere regnbyger i tillegg til vind. Så som bergenserne er vant med, så kan det lønne seg å erstatte paraplyen med en god regnjakke.