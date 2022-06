SOMMER: For mange har jordbærplukking vært den første sommerjobben. I 2020 møtte VG flere unge som hadde det som første feriejobb.

2 av 3 unge hadde jobb i fjor sommer

I 2021 hadde over 440.000 unge mellom 15 og 24 år en jobb i løpet av sommermånedene. Det tilsvarer 67 prosent av alle i denne aldersgruppen.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Sommeren 2021 ble et nytt toppår for unge. Det var flere i arbeid i sommermånedene enn i årene før pandemien, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samtidig tyder mye på at det vil være enda flere jobber på markedet for unge i sommermånedene i år enn i fjor. Mediene har den siste tiden skrevet om at det er mangel på arbeidskraft i flere bransjer, blant annet innen servering.

Les også Slik får du deg sommerjobb Akkurat nå er det mange ledige stillinger hvis du ønsker deg sommerjobb.

– Det er for tiden mange ledige stillinger ute på markedet. Tallene for første kvartal viste at flere av næringene hvor det var flest ledige stillinger, var nettopp næringer hvor det pleier å være flest sommerjobber, sier Tonje Køber.

SSBs statistikk viser at det i første kvartal i år var over 10.000 ledige stillinger i næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, og 21.000 ledige stillinger innenfor helse- og sosialtjenester.