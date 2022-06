NH90: Et NH90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja.

NH90-leverandøren til VG: − Ekstremt skuffet

Nato Helicopter Industries er leverandøren bak NH90-helikopterene. De mener regjeringens oppheving av den omstridte milliardkontrakten er «juridisk grunnløs».

– NH Industries er ekstremt skuffet over avgjørelsen som er tatt av det norske forsvarsdepartementet og tilbakeviser alle anklager som blir gjort mot NH90 og selskapet, skriver NH Industries, som er helikopter-leverandøren, i en e-post til VG.

Fredag morgen kom nyheten om at etter over 20 år med skandale-helikoptrene NH90 sier forsvarsdepartementet opp milliardkontrakten og krever å få penger tilbake.

– NH Industries ble ikke tilbydd muligheten til å diskutere det siste forslaget som ble gitt for å forbedre tilgjengeligheten til NH90 i Norge og adressere de spesifikke kravene fra Norge, skriver selskapet.

De skriver også at de anser opphevingen av kontrakten som «juridisk grunnløs».

Direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære, sa under pressekonferansen at de gjentatte ganger har forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren.

– Men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene, sier hun.

De trakk frem fire årsaker til at kontraktene nå er hevet:

Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon. Helikoptrene som skulle fly 3900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer.

NH Industries på sin side hevder de har vært forpliktet til å møte bekymringene og kommet med skreddersydde løsninger for å møte de spesifikke, og unike norske kravene.

– Med 13 helikopteret utlevert og den fjortende klar, var vi nær ved å fullføre hovedomfanget av den innledende kontrakt, heter det i uttalelsen.

Forsvarsdepartementet hadde i alt kjøpt inn 14 NH90-helikopteret, som skulle leveres mellom 2005 og 2008.

I 2018 derimot var kun åtte av 14 levert, og i 2022 manglet de fortsatt ett.

Info Dette er saken I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt åtte av 14, men seks av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.

I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

I 2019 ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om at regjeringen skulle legge fram alternative helikoptre for Kystvakten. Det er senere blitt vurdert å leie andre maskiner som erstatning. Kilde: NTB, Aftenposten, SNL Vis mer

Norge vil også kreve å få tilbake fem milliarder kroner, i tillegg til renter og andre utgifter.

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferansen.

På grunn av at kontrakten termineres, vil helikoptrene umiddelbart tas ut av drift. Han sier også at det er viktig at de raskt kommer i gang med arbeidet med å fylle det gapet som er skapt av NH90.

– Vi vil se på flere ulike alternativer for å dekke de operative behovene, men vi må være forberedt på at det ikke finnes noen enkel løsning, sa forsvarsministeren.