BLIR DYRERE: Boliglånet kan bli mye enda dyrere enn spådd. Det gjør også prisene på drivstoff og strøm.

SSB mener dobbelt rentehopp må til: − En klar overraskelse

Inflasjonen fortsetter og SSB tror Norges Bank vil doble renten i juni. Økonom Olav Chen tror det kan bli enda verre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i dag med nye tall der de spår at Norges Bank vil komme med en dobbelt renteheving fra juni.

Norges Bank, som er ansvarlig for rentehevingen, vil sannsynligvis øke den med 0,5 prosentpoeng i juni, tror SSB.







Normalt hever Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng om gangen.

– Dette er en klar overraskelse for Norges Bank, sier økonom ved Universitetet i Oslo (UiO) Martin Blomhoff Holm til VG.

ØKONOMER: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache flankert av sjeføkonom Kjersti Haugland t.v. i DNB og postdoktor Martin Blomhoff Holm ved Universitetet i Oslo under fremleggelsen av Norges Bank Watch i mars.

Konsekvensen av en dobbelt renteheving er dyrere boliglån.

En husholdning med 4 millioner i lån, vil få 15.000 mindre å rutte med årlig, ifølge Holm.

– De hadde planlagt en enkeltheving av renten. Men gitt inflasjonen er det mer sannsynlig at de gjør en dobbeltheving, sier Holm.

Info PSST! Nøkkelfaktorene bak rentehoppet Det er flere faktorer som påvirker renten (og hverandre): Innenlandske priser stiger. Dette er det aller viktigste for Norges Bank når de bestemmer renteøkningen.

Energiprisene er høye og har vært det lenge. Nå har disse begynt å slå inn på andre varer og tjenester.

Prisen på møbler og matvarer har begynt å øke.

Kronen svekkes mot internasjonal valuta. Kilde: Martin Blomhoff Holm, UiO-økonom Vis mer

Renteoppgangen kommer som svar på den høyeste inflasjonen siden 1988.

SSB kom fredag med tall som viser at inflasjonen (konsumprisindeksen) fortsetter fra et allerede høyt nivå: Den har steget 5,7 prosent på et år.

Det siste året har prisene steget internasjonalt. Mat, energi og drivstoff er blitt dyrere, blant annet som følge av Ukraina-krigen.

Bensin- og dieselprisene har økt med henholdsvis 41 og 34 prosent på ett år, fra april 2021 til april 2022, viser tall fra SSB.

– Norges Bank må reagere

Nå ser det ut til at inflasjonen også slår bredt ut på andre priser i Norge, forklarer Holm.

– Norges Bank var veldig usikre på hvorfor ingenting skjedde i Norge. Nå ser det ut til at det skjer, og da må Norges Bank reagere, sier økonomen.

Han mener Norges Bank bør gjøre som SSB varsler og heve renten med 0,5 prosentpoeng i stedet for 0,25.

– Det virker som om det er på tide å reagere kraftigere enn de planla, sier Holm.

Info Hva er Konsumprisindeksen? Det er SSB som beregner konsumprisindeksen (KPI).

Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

Konsumprisindeksen viser endringer i priser på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår.

Formålet er å måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger,

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene. Kilde: SSB Vis mer

FORVALTER: Olav Chen er Leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Kan bli fem rentehevinger

Leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management og makroøkonom Olav Chen understreker at dette er SSB prognoser og at det ikke er gitt at Norges Bank vil følge det.

Han blir ikke overrasket hvis banken kommer med en dobbel renteøkning i juni, men holder en knapp på at Norges Bank i juni holder seg til en heving på 0,25 prosentpoeng, men legger inn en ekstra heving på 0,25 utover det banken har varslet tidligere.

Han tror heller ikke det er umulig at de legger inn en femte renteheving ut året.

Det Norges Bank har varslet fremover, er tre rentehevinger: i juni, september og desember.

Men Chen sier banken også kan heve renten i de såkalte mellommøtene som er i august og oktober/november.

– Faktisk er det heller risiko nå og mer sannsynlig for at Norges Bank også legger inn en femte renteheving ut året.

VILLE FORHINDRE RENTEHOPP: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har gjentatte ganger advart om at den aller største trusselen for folks lommebok, er renten. – Den store sårbarheten for norske familier, er om vi gjør grep som bidrar til at renten går mer opp enn det som er varslet, sa Vedum til VG i mai.

Lav arbeidsledighet = høy inflasjon

Grunnen til at Chen spår to ekstra renteøkninger er fordi arbeidsledigheten er rekordlav:

– Enhver økonomi har et tak for hvor mye det kan vokse og hvor lav arbeidsledigheten kan være. Jeg er ikke politiker, og kan derfor si at arbeidsledigheten kan bli for lav så det blir skadelig for en økonomi fordi det trigger lønns-pris-spiral, og vi er antagelig der allerede nå.

Lønns-pris-spiral betyr at prisene presser lønnen opp, eller motsatt, og er det myndighetene for all del vil unngå.

Når det er tilfelle, eller at det er risiko for det, må sentralbanken som har ansvar for prisstabilitet i samfunnet, til pers og heve rentene kjappere, forklarer han:

– Jeg tror de går mer gradvis frem i stedet for sjokkterapi. Dessuten har Norges Bank har en vane for å forberede markedet for hevinger utover det som er varslet.

Chen sier rentehevingen vil gjøre et stort innhugg i husholdningene, som jo er meningen for å dempe forbruk.

– Da må de gå på en festival mindre, en reise mindre og bo mindre på hotell og det vil redusere etterspørselen, og dermed priser i andre sektorer som de kan påvirke for å få ned gjennomsnitt- og totalinflasjonen som de styrer etter.

Allerede 10. mai spådde Chen at Norges Bank ville sette opp renten mer enn varslet.

Norges Banks beslutning kommer 23. juni.

Les også: Kjapt forklart: Derfor blir det dyrere