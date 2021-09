Støre etter Lysbakken-møte: − Nå skal jeg ta en prat med Rødt og MDG

SV-leder Audun Lysbakken, som torsdag var hjemme hos Jonas Gahr Støre for samtaler, sier de hadde et konstruktivt møte.

– Vi hadde et trivelig og veldig konstruktivt møte, sier Lysbakken til pressen etter møtet som fant sted i Støres bolig på Ris i Oslo. Han understreket at det ikke hadde vært et forhandlingsmøte og at møtet var et godt utgangspunkt:

- Målet i dag var å komme igang med å få snakket sammen, dette har ikke vært et forhandlingsmøte. For å komme igang med dialog, hvor vi står, ikke minst for å danne grunnlag for å samarbeide, sier han og legger til:

– Jeg og Jonas har et godt og tillitsfullt forhold til hverandre.

Og hva spiste de to partilederne?

– Det gode hjemmelagde syltetøyet til Jonas – og kaffe, sier Lysbakken og ler.

Også Støre kaller samtalen fin, men vil ikke konkludere med noe ennå.

– Jeg synes det er riktig overfor de to at vi prater sammen og gjør dette i riktig rekkefølge. Vi må ta dette store mandatet som velgerne har gitt oss på alvor og deretter konkludere om veien videre, sier han til pressen etter møtet.

Det neste på planen for den påtroppende statsministeren, er å snakke med Bjørnar Moxnes og Une Bastholm. Samtalene vil «ha et litt annet perspektiv», sier Støre.

– Nå skal jeg ta en prat med Rødt og MDG, sier Støre.

– Dere vet hva vårt mål er, men dette blir bra hvis vi får til vilje og enighet om veien videre. Og veien videre går gjennom gode og tillitsfulle samtaler.

Rødt bekrefter overfor VG at møtet skjer Støres kontor på Stortinget klokken 15 torsdag. Bastholm har bekreftet til VG at MDG møter Støre klokken 10.

fullskjerm neste ÅPNE ARMER: SV-leder Audun Lysbakken fikk en varm velkomst da han torsdag formiddag kom hjem til Ap-leder Jonas Gahr Støre for samtaler. 1 av 7 Foto: TORE KRISTIANSEN

På vei ut fra Støre, gjorde også Lysbakken det klart at SV ikke går i regjering for enhver pris.

– Vi har snakket om politikk, absolutt.

Lysbakken mener at Sp også må få tid til å tenke seg om.

– Målet i dag var å komme i gang med å få snakket sammen. Dette har ikke vært et forhandlingsmøte, det har vært et møte for å komme i gang med dialog, sier Lysbakken og understreker at det er politikken som blir det krevende.

Plan A for SV er en rødgrønn regjering.

– Jeg er klar for samarbeid hvis vi får til noe som er ordentlig bra for å få ned forskjellene i Norge og få en mer offensiv klimapolitikk.

Før møtet sa Lysbakken at partiet går i regjering hvis de får til nok, og i opposisjon hvis det blir for slapt.

På vei til møtet gjorde Lysbakken det klart at det er politikken som avgjør.

– Vi går i regjering hvis vi får til nok når det gjelder et mer rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte. Vi er forberedt på å gå i regjeringen, men vi går i opposisjon hvis det blir for slapt. Vi skal uansett bidra til at landet får en ny regjering.

Lysbakken sa at han tror det blir en god prat og at de trenger litt tid for å finne ut av ting samt at det neppe kom til å komme store nyheter torsdag.

– Poenget er at vi har fått en oppgave av velgerne og det er å gi landet en ny regjering og det tar jeg veldig, veldig på alvor og det skal vi sørge for å bidra til. Og så vet vi at vi må finne ut både hvem som skal sitte i regjeringen men ikke minst – og det er jo det viktigste – hva er det vi skal gjøre for folk i Norge for å skape et mer rettferdig Norge for å få til et rettferdig grønt skifte. Det er det vi er opptatt av.

– Du stiller ved forhandlingsbordet neste uke?

– Nå er det dette vi gjør i dag og så tar vi det derfra.

Samtidig som de møtes, har Senterpartiets sentralstyre skjebnemøte etter valget – der de skal diskutere valgresultatet og de kommende regjeringsforhandlingene.

Mens Ap ønsker en Ap/Sp/SV-regjering, er det lunken stemning for Støres drømmeregjering i deler av Sp.

MDG-leder Une Bastholm skal møte Ap-leder Jonas Gahr Støre til en samtale hjemme hos ham fredag klokken 10. Det bekrefter MDG overfor VG.

Støre har tidligere sagt at han vil snakke med alle som ønsker et skifte av regjering, men hans plan er å regjere sammen med Ap, Sp og SV.

Han møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til samtale onsdag kveld og SV-leder Audun Lysbakken torsdag morgen.

– Styrket tro på gode samtaler

VG fikk noen ord med Jonas Gahr Støre tidligere torsdag morgen da han kom ut for å hente avisen.

– Har du styrket eller svekket tro på flertallsregjering?

– Jeg har styrket tro på gode samtaler og det å ta hverandre på alvor og vite hvordan vi skal svare godt på mandatet fra velgerne, sa Støre til VG.

– Tenker du at dere kommer til å bli tre parter i forhandlingene til uken?

– Det har vi ikke konkludert med ennå.

Onsdag kveld hadde Norges kommende statsminister Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sp-topp Marit Arnstad på middag i Støres barndomshjem på Ris i Oslo. Også Ap-nestleder Hadia Tajik deltok på møtet.

På vei ut etter onsdagens møte sa Vedum at de hadde hatt «en hyggelig og konstruktiv samtale.»

Suppe og salat

Støre var også ordknapp da VG spurte hvordan samtalene gikk.

– Jeg har ikke noe å legge til i forhold til hva du hørte. Vi hadde gode samtaler og et hyggelig måltid og det er det vi trenger å bruke tiden på nå.

– Hva spiste dere i går?

– Det var en suppe og en salat og så litt is til slutt.

– Tok du oppvasken?

– Som alltid, svarte Støre med et smil.