Lysbakken hos Støre: − Vi går i opposisjon hvis det blir for slapt

SV-leder Audun Lysbakken er nå hjemme hos Jonas Gahr Støre for samtaler.

Møtet finner sted i Støres bolig på Ris i Oslo.

– Dette er ikke et forhandlingsmøte, det er et møte for å prate sammen, sa Lysbakken til pressen på vei til møtet.

- Vi er forberedt på å gå i regjeringen, men vi går i opposisjon hvis det blir for slapt, la han til.

Samtidig som de møtes, har Senterpartiets sentralstyre skjebnemøte etter valget – der de skal diskutere valgresultatet og de kommende regjeringsforhandlingene.

Mens Ap ønsker en Ap/Sp/SV-regjering, er det lunken stemning for Støres drømmeregjering i deler av Sp.

VG fikk noen ord med Jonas Gahr Støre tidligere torsdag morgen da han kom ut for å hente avisen.

– Har du styrket eller svekket tro på flertallsregjering?

– Jeg har styrket tro på gode samtaler og det å ta hverandre på alvor og vite hvordan vi skal svare godt på mandatet fra velgerne, sa Støre til VG.

– Tenker du at dere kommer til å bli tre parter i forhandlingene til uken?

– Det har vi ikke konkludert med ennå.

Onsdag kveld hadde Norges kommende statsminister Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sp-topp Marit Arnstad på middag i Støres barndomshjem på Ris i Oslo. Også Ap-nestleder Hadia Tajik deltok på møtet.

På vei ut etter onsdagens møte sa Vedum at de hadde hatt «en hyggelig og konstruktiv samtale.»

Støre var også ordknapp da VG spurte hvordan samtalene gikk.

– Jeg har ikke noe å legge til i forhold til hva du hørte. Vi hadde gode samtaler og et hyggelig måltid og det er det vi trenger å bruke tiden på nå.

– Ber du Lysbakken på middagen også?

– He he. Det var en enkel middag, da men vi skal finne en passende form.

– Hva spiste dere i går?

– Det var en suppe og en salat og så litt is til slutt.

– Tok du oppvasken?

– Som alltid, svarte Støre med et smil.