TATT: Mannen i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Tengs-siktet var på ferie: Pågrepet i bobil

STAVANGER (VG) Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) ble pågrepet i en bobil. Han var på ferie i sørlandskommunen Farsund.

Onsdag morgen i forrige uke slo politiet til mot mannen som har vært under etterforskning over lengre tid for det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs fra Karmøy.

Mannen i 50-årene ble pågrepet et sted på Lista i Farsund kommune, har politiet opplyst.







– Han var på gjennomreise og ferie, og pågripelsen foregikk udramatisk, har politiinspektør Lars Ole Berge sagt til NRK.

Ifølge det offentlige motorvognregisteret eier siktede en bobil, som har vært registrert på ham siden 2013. VG får opplyst at siktede oppholdt seg i en bobil da politiet aksjonerte onsdag.

– Jeg ønsker ikke å gi for mange opplysninger om personen og pågripelsen, annet enn at det var et naturlig sted og et naturlig tidspunkt å gjennomføre pågripelsen på, ut fra de vurderingene som ble tatt der og da, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Advokat Stian Kristensen har heller ingen kommentarer til pågripelsen av sin klient, utover at den gikk rolig for seg.

– Jeg har ikke hatt noe fokus på selve pågripelsen. For meg har det vært viktigere å sette meg inn i fengslingsgrunnlaget. Som jeg har sagt før, kom pågripelsen som et sjokk på min klient. Han sier at politiet tar helt feil i det de anklager ham for, sier Kristensen.

Fremover vil advokaten sammen med medforsvarer Stian Bråstein jobbe med å sette seg inn i en dokumentmasse på over 40.000 sider og besøke klienten regelmessig i varetekt.

SØRLANDET: Mannen ble pågrepet på gjennomreise på Lista i Farsund kommune. Det er ukjent for VG hvor i Farsund kommune mannen ble pågrepet. Her ser man bilde av brygga i Farsund sentrum.

– Det er et omfattende arbeid vi skal gjennom, sier Kristensen.

Advokatene har vært i flere samtaler med sin klient. Bråstein møtte siktede både torsdag og fredag.

– Det var en sjokkartet opplevelse for ham å bli pågrepet og siktet for drap. Han sier at politiet har tatt feil mann. Det er tungt for ham å være anklaget for dette, sier Bråstein til VG.

Bråstein sier at mannen i 50-årene føler seg godt ivaretatt av fengselet.

– Kan du si noe om selve pågripelsen?

– Det ønsker jeg ikke å komme inn på, annet enn at vi undres over hvordan politiet valgte å gjøre dette. Jeg håper det blir klarere på et senere tidspunkt hvorfor politiet valgte en slik pågripelse, sier Bråstein.

Nekter skyld

Mannen ble nylig varetektsfengslet i fire uker, hvor han må sitte to uker i full isolasjon.

Han nekter enhver form for skyld, og avgjørelsen er anket.

Mannen har forklart seg for politiet over to avhør onsdag og torsdag, og her nektet han enhver befatning med drapet på Tengs, samt drapet på Tina Jørgensen, som politiet også mistenker ham for å stå bak, får VG opplyst.

FORSVARER: Stian Kristensen forsvarer mannen i 50-årene, sammen med kollega Stian Bråstein.

Ikke sikker DNA

Drapssiktelsen mot mannen baserer seg på et DNA-funn i Tengs-saken, manglende alibi og at han er en såkalt moduskandidat. Ifølge VGs opplysninger har politiet gjennom nye undersøkelser klart å finne et mannlig DNA i en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

VG får opplyst at funnet kan knyttes til siktede, men at det langt fra et fullverdig treff. Funnet er derfor usikkert, og gir i seg selv ikke et definitivt ja- eller nei-svar på spørsmålet om mannen står bak drapet, ifølge VGs opplysninger.

– Den nåværende siktelsen bygger på resultater fra DNA-undersøkelser, men støttes også av andre opplysninger i saken, sa politiinspektør Berge da politiet slapp nyheten om siktelsen fredag i forrige uke.