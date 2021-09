KRASJ: Ambulansen skal ha blitt slengt i en buss etter å ha truffet trikken.

Ambulanse krasjet i trikk i Oslo

En ambulanse har krasjet med en trikk i Oslo sentrum.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En ambulanse kolliderte like før klokken 21.30 med en trikk i Oslo.

– Vi har akkurat fått en bil fram. Ingen personskade, men noen materielle skader på ambulansen, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til VG.

Han opplyser at kollisjonen skjedde der Toftes gate krysser med Sannergata.

– Det er ukjent om ambulansen var i utrykning. Det er ikke meldt om skader på trikken, opplyser Guldbrandsen.

En nabo VG har snakket med sier at han hørte et stort smell.

– Det var en ambulanse med sirener som først krasjer i trikken, og så blir slengt i flybussen. Det ligger deler av ambulansen i hele krysset. Det er masse politi og brannbiler her, sier naboen.

Naboen sier at han tror det var en pasient i ambulansen, og at denne ble overtatt av en annen ambulanse som kom til stedet like etterpå.

– Alle tre nødetater er på stedet. Brannvesenet jobber med sikre skadestedet og gjøre trikken strømløs. Det er bestilt bilberger og det er trafikale utfordringer, sier Eirik Fredriksen, vaktkommandør i Oslo Brann- og redningsetat.