SLÅTT NED: Kvinnen fra Karmøy har aldri glemt episoden for 35 år siden, der hun ble slått ned på vei hjem. Hun er rystet over at mannen som slo henne er knyttet til drap på to andre kvinner.

Tengs-saken: − Jeg var hans første offer

Våren 1986 skal en ung gutt ha gått til angrep på en kvinne med en sykkelpumpe på Karmøy. Nå er han over 50 år – og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

– Jeg husker at angrepet skjedde noen meter hjemmefra. Jeg traff ham først lenger ned i bakken, da han spurte meg om hva klokken var, sier kvinnen til VG i dag.

Angrepet med sykkelpumpen ble det første av flere møter med politiet for den unge gutten, som da var i tenårene. Ti år senere – i 1996 – ble voldsepisoden på nytt tema, men nå i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs (17).

Sekretær Grete Strømme ved politiet i Haugesund hadde da skrevet en rapport der hun pekte på gjerningspersonen med sykkelpumpen som en mulig drapsmann.

Rapporten ble overlevert etterforskningsledelsen i drapssaken – og tok blant annet for seg hans straffehistorikk og møte med helsetjenesten i perioden 1986 til 1996, ifølge VGs opplysninger.

I dag er han siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

– Jeg hadde voldsomme kuler i hodet

Det første straffbare forholdet som beskrives i rapporten er kvinnen som ble angrepet med sykkelpumpe på Karmøy våren 1986:

Mannen skal først ha passert kvinnen med sykkel og deretter ventet på henne. Uten forvarsel slo han henne syv-åtte ganger i hodet med sykkelpumpen, slik at hun falt i bakken og fikk jakken trukket over ansiktet, ifølge rapporten, som viser til kvinnens politiavhør.

I ettertid har kvinnen gitt uttrykk for at hun mener jakken ble trukket over ansiktet for at skrikene hennes ikke skulle bære så langt, står det i rapporten.

Den unge gutten ga etter hvert opp. Han skal ha hentet skoene til kvinnen og beklaget seg. I tillegg hevdet han at han hadde tatt feil av henne og en annen, ifølge rapporten.

Han skal også ha stilt spørsmål om kvinnen og ektemannen hennes hadde det «gøy sammen». Ifølge rapporten skalv han i stemmen og fremsto seksuelt opphisset. Kvinnen forklarte senere til politiet at hun tolket spørsmålet fra gutten som at han lurte på hva hun og mannen gjorde seksuelt.

– Det er slik jeg husker angrepet. Jeg hadde voldsomme kuler i hodet etter angrepet. En sykepleier og politiet kom også hjem til huset vårt, sier kvinnen i dag.

NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20). Han nekter straffskyld.

Avslørt av avisomtale

Dagen etter angrepet ble overfallet omtalt i Haugesunds Avis under tittelen «Brutalt overfall på kvinne i N.N. (stedsnavnet journ.anm.)». Artikkelen beskrev både hendelsen og den da ukjente gjerningspersonen.

I tillegg kom det frem at kvinnen hadde klart å ta tak i gutten og kloret ham under høyre øye.

Avisomtalen og såret under øyet gjorde at foreldrene til den unge gutten avslørte ham, ifølge rapporten til politisekretæren Grete Strømme.

Tenåringsgutten ble, ifølge VGs opplysninger, aldri straffeforfulgt for sykkelpumpe-angrepet, men med tiden kom han stadig i politiets søkelys for andre straffbare forhold.

OMTALT: Angrepet med sykkelpumpen ble omtalt i Haugesunds Avis dagen etter overfallet i 1986. VG har valgt å sladde mulige identifiserende opplysninger.

Nytt gjensyn

I februar 1988, vel to år etter sykkelpumpe-angrepet, skrev en politimann et notat etter et avhør av mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17), ifølge rapporten til politisekretæren.

I avhøret tilsto mannen flere tyverier av kvinneklær og kvinnesko fra privatboliger på Karmøy. Et av tyveriene ble begått samme dag som avhøret ble gjennomført, 15. februar 1988.

Den nå drapssiktede mannen hadde tatt seg inn i boligen og soverommet til kvinnen han hadde angrepet med sykkelpumpen et par år i forveien. Der stjal han et sort skinnskjørt og et par svarte støvletter, står det i rapporten som gjengir deler av avhøret av ham.

– Jeg ble skikkelig sjokkert da jeg fikk høre at det var ham. Det var ekkelt. Forferdelig, sier den fornærmede kvinnen fra voldshendelsen med sykkelpumpen i dag.

VG har vært i kontakt med politimannen som gjennomførte avhøret i februar 1988. Han ønsker ikke å svare på spørsmål.

Henvist til lege

Ifølge notatet fra politimannen hadde den nå drapssiktede mannen problemer med å innrømme tyveriet og at han stort sett gråt under hele avhøret, spesielt når avhøret rettet seg mot åstedet.

I rapporten fra politisekretæren kommer det frem at mannen ble henvist til en lege for oppfølging etter alle tyveriene av kvinneklær. I henvisningen til legen skrev politimannen også om overfallet med sykkelpumpen.

«Han innrømmer absolutt ingenting før han sitter opp i et hjørne, og da kommer hele tilståelsen med uskyldige, blå øyne ...», skrev politimannen i brevet til legen i 1988, ifølge rapporten.

VG har vært i kontakt med den drapssiktede mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er uvirkelig

I løpet av de neste årene domfelles mannen for flere nye forhold, deriblant for et seksuelt motivert overfall mot en psykolog og telefonsjikane.

Gulating lagmannsrett betegnet overfallet mot psykologen som «svært nær opp til et drapsforsøk».

Sist uke gikk politiet ut offentlig og fortalte at mannen fra sykkelpumpe-angrepet fra 1986 var siktet for drapet på Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000. Han nekter straffskyld.

– Jeg kjente den nyheten på kroppen. Alt kom så tett på. Jeg var hans første offer, og når jeg hører om de andre tilfellene, så slår det meg at han gikk etter hodet. Det er skummelt å tenke på, og det har preget meg den siste uken. Det er uvirkelig, sier den fornærmede kvinnen fra sykkelpumpe-angrepet i dag.

På begynnelsen av 2000-tallet traff hun ham igjen, da han tømte søppelcontainere der hun bodde, forteller hun:

– Da unnskyldte han seg for angrepet. Jeg kjente ham igjen og ble sjokkert da også.

Politiet ønsker ikke å kommentere Tengs-siktedes tidligere saker.