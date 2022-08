Fant rotte i taket over sengen i kollektivet

Henning Hovde (21) slet med å sove på grunn av mye bråk. Da han åpnet luken over sengen, fikk han svaret på hva som hadde holdt ham våken.

Sammen med fire andre bodde Henning Hovde (21) i et kollektiv på Møhlenpris i Bergen. Stadig hørte de kravling og bråk i vegger og tak.

Etter noen måneder ble det satt ut rottefeller i taket over leiligheten. Da han åpnet luken på soverommet, falt rotten ned fra takkonstruksjonen.

– Etter en stund med lyder var det så ukomfortabelt at folk i kollektivet ikke fikk sove, sier Hovde til VG.

VG har den siste tiden skrevet om et presset utleiemarked for studenter og unge. Flere har rast over standarden på leieboliger og forteller skrekkhistorier.

Hovde sier at rottene som kravlet i veggene i kollektivet skapte mye støy.

– Det var ikke lenge etter innflytting at jeg hørte lyder i veggen, spesielt når jeg la meg for å sove. Nesten hver natt på vinterhalvåret hørte vi rotter som sprang rundt i veggene på rommene våre.

Hør lydene i videoen som 21-åringen har sendt inn til VG under:

– Det hørtes ut som om noen sagde gjennom veggen, og lyden av noe som sprang frem og tilbake i taket over meg, sier han.

– Utbredt problem i Bergen

21-åringen forteller at de tok kontakt med utleier på grunn av problemet.

I 2021 ble leiligheten solgt til selskapet Bo Coliving.

Utleieren kjenner til utfordringen med rotter og at det ble fanget en rotte i taket.

– Vi vet at rotter er et utbredt problem i Bergen, og vi samarbeider vi med Skadedyrservice AS om forebyggende tiltak, skriver Joachim Barsnes, COO i Bo Coliving Vestlandet i en e-post til VG.

– Rotter som sprang rundt

Hovde forteller at rottene trolig kom inn gjennom utluftingen til kjøkkenviften.

– Vaktmesteren tok blant annet gaffatape på røret, sier han.

21-åringen forteller at de også prøvde en «rottejager» som ble koblet i stikkontaktene. Disse sendte ut en lav lydfrekvens som skulle skremme bort gnagerne.

– Det hjalp ikke. Rotteproblemet har vært der hele tiden, uavhengig av eier. Etter mange måneder med frem og tilbake, ble det endelig satt opp en rottefelle i taket rett over der jeg sov. Da fikk vi endelig bekreftet at det var rotter som sprang rundt over oss.

– Da vaktmesteren sjekket fellen og vi så rotten, tenkte jeg «hva var det vi sa?».

Brukte kamera

Utleieren forteller at de i flere år satte ut flere feller i bakgård, boder og kjeller på adressen det gjelder.

– I tillegg har vi oppgradert alle ventilasjonsrør inn til rommene, som et preventivt tiltak, sier Barsnes og legger til:

– 7. november 2021 fikk vi likevel melding fra en beboer som hadde hørt lyder i taket, og uken etter utplasserte vaktmesteren ytterligere feller og rekvirerte inspeksjon med kamera.

De skal ikke ha blitt informert om noen rotter inne i leiligheten.

– Fellene ble sjekket ca. hver tredje dag, og 13. desember var rotten tatt.

– Vurderte du ikke å flytte ut da du hørte rottene?

– Jo. Jeg hadde lyst å flytte ut, men jeg var dum og signerte en kontrakt som det ikke var mulig å si opp før etter to år, sier han.

I sommer flyttet han ut av leiligheten. Han sier han ikke har hørt om noen andre som har rotteproblemer i Bergen.

– Vi fikk bare drept en rotte. Vi hørte flere i taket, det gjorde vi også i etter at den første ble tatt.