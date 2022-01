– FOR TYNT: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringens begrunnelse for nasjonal skjenkestopp er for tynn.

SV ber regjeringen revurdere skjenkestopp nå

– Det er for lenge å vente til 14. januar, mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og ber regjeringen revurdere skjenkestoppen umiddelbart.

Av Therese Ridar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I midten av desember vedtok regjeringen nasjonalt skjenkestopp i fire uker, noe som blant annet har ført til flere konkurser. Det er startet et nasjonalt opprop mot vedtaket, og MDG og Frp har kommet med krav om å oppheve skjenkestoppen.

Tirsdag fulgte Venstre etter, skriver Bergens Tidene. I tillegg har flere Ap-ordførere i landets største byer kommer med en klar oppfordring om at den nasjonale skjenkestoppen må opphøre.

Det samme mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes:

– Konkursene har begynt å komme og det gjør meg urolig. I Bergen har flere aktører gått konkurs den siste uken, og jeg får også meldinger fra aktører både i nord og i sør som nå vurderer fremtiden sin.

Godt nok begrunnet?

Knag Fylkesnes stiller seg spørsmålet om det nasjonale forbudet er godt nok begrunnet.

– Vi har forståelse for at regjeringen i en tidlig fase med omikron måtte gjøre skikkelige smitteverntiltak, men istedenfor å vente helt til 14. januar med å vurdere dette igjen, bør det gjøres løpende vurderinger om alle tiltakene underveis, mener SV-nestlederen.

Torgeir Knag Fylkesnes i SV

Han er skeptisk til om skjenkestopp i det hele tatt er et tiltak som fungerer godt nok.

– Alle tiltak skal ha en forholdsmessighet, og når ikke mye av smittespredningen kan spores tilbake til utelivet, mener vi det er unaturlig å holde på dette, sier Knag Fylkesnes.

Han understreker at utelivet generelt har vært dyktige til å håndtere smitteverntiltak og tror at hendelsen på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i begynnelsen av desember kan ha skapt panikk.

– Det var en superspredningssituasjon ved et klassisk julebord med dansing og alt mulig. Det var jo ingen smitteverntiltak på det tidspunktet og jeg tror antall smittede kan ha påvirket beslutningen om skjenkestoppen, sier Fylkesnes.

Fagdirektør Frode Forland i FHI begrunner anbefalingen for skjenkestoppen med frykten for omikron.

– Vi måtte være på den sikre siden, da faren var stor for at viruset kunne løpe løpsk og sette helsetjenesten ut av kontroll, sa han til BT like før nyttår.

Dersom dette er hovedgrunnen til at tiltaket er innført, mener Fylkesnes at det er et for tynt grunnlag.

– Ja. I to år har vi hatt omfattende tiltak som har rammet restaurant- og utelivsbransjen i stor grad. Jeg mener det skal mer til enn føre-var for å opprettholde så strenge tiltak. Dette velter aktører over ende, sier SV-nestlederen.