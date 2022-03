Retorikkekspert: En lavmælt, dramatisk og viktig tale

Kjell Terje Ringdal er imponert over Volodymyr Zelenskyjs tale til Stortinget.

– Han tar med seg hele Europa og vever den inn i den Ukrainske historien og virkeligheten for å sikre landet våpen, økonomi og politisk støtte, sier Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania.

Han referer til hvordan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale til Stortinget trekker inn felles historie og verdier mellom Ukraina og Europa.

– En morsom ide å bruke 17. mai for å skape identifikasjon. Ved å snakke om barnetoget, som igjen minner oss om verdier som demokrati og frihet, treffer han oss på det mykeste. Hans bruk av identifikasjon vever oss sammen.

RETORIKKEKSPERT: Kjell Terje Ringdal

Et av Zelenskyjs hovedgrep som taler er nettopp å bygge bro mellom seg selv og de han snakker til, påpeker Ringdal.

Som i talen til amerikanerne der han uttalte «Den smerten dere følte under Pearl Harbour - den smerten kjenner vi vi nå.»

Til tyskerne ba han om «hjelp til å rive muren mellom frihet og trelldom.»

Overfor britene vekket han minner om Churchill, som ledet Storbritannia gjennom krigsårene.

I talen til Folketinget i Danmark kom han med en innstendig bønn til allierte land.

– Det å ta med en kjent situasjon skaper kommunikasjon og nærhet mellom partene, minner Ringdal om.

I talen til Stortinget, som ble møtt med stående applaus, nevnte han den første ukrainske soldaten som kom inn i Kirkenes under andre verdenskrig, grensen mot Russland som begge land har felles, og de skandinaviske vikingene som spilte en rolle under etableringen av det første Kyiv-riket.

Moderne statsleder

Ringdal karakteriserer Zelinskyj som en fantastisk og moderne statsleder. Som taler minner han om en blanding av Churchill, Clinton og Reagan, mener Ringdal. Fellestrekkene er nærheten til de han snakker med.

– Han er velstrukturert, har et enkelt språk med et klart budskap. Vi trenger hjelp, vi trenger penger, vi trenger våpen. Han vet akkurat hvor han skal med sine språklige appeller og bruker et varmt og nært språk.

– Symbolsk smelter han sammen med sitt folk der han sitter i t-skjorter, står ute på gaten eller sitte på et kontor som kunne tilhøre hvem som helst. Det er en mann av folket som snakker til sine brødre og søstre.

Troverdighet er nemlig et viktig retorisk virkemiddel. Her gir Ringdal Zelenskyj full score.

– I denne talen er han lavmælt og intens. Han snakker om tragediene mens det er krig i landet han befinner seg. Han drar ikke patosen for langt -sannsynligvis fordi han vet vi, hans publikum, forstår alvoret. Talestilen er nøytral, mens innholdet er dramatisk.

Ringdal er imponert over den mediale krigføringen presidenten har full kontroll over.

– Teknikken som gjør det mulig for ham å skaffe allianser både nå og i fremtiden, utnytter han til fulle. I hver tale kommer han med konkrete ønskelister. Om våpen, sanksjoner, buisness. Vi hører nå at han blir mer og mer opptatt av gjennoppbygging av landet.