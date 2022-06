SIKRET SPOR: Krimteknikere fra Oslo politidistrikt sperret av et område og jobbet med sporsikring søndag kveld. Det er mye som tyder på at åstedet er et annet sted enn stedet der mannen i 20-årene ble funnet skutt.

Mann funnet skutt på Mortensrud: Straffedømt meldte seg for politiet

En mann i 30-årene som tidligere er dømt for to skyteepisoder har meldt seg til politiet etter at en mann i 20-årene ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg kan bekrefte at han har meldt seg frivillig til politiet i dag. Han er siktet for grov kroppsskade, men jeg ønsker ikke å kommentere skyldspørsmålet nå før jeg har fått snakket med ham i kveld, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ali ved Advokatfirmaet Storrvik, til VG.

Den siktede mannen i 30-årene er straffedømt en rekke ganger tidligere, deriblant for to skyteepisoder, våpenbesittelse, trusler, vinningskriminalitet, narkotika og ran.

– Har de tidligere skyteepisodene noen sammenheng med denne saken?

– Jeg kan ikke se at de tidligere hendelsene har noe med denne saken å gjøre, svarer Ali, som har vært siktedes forsvarer siden 2015.

I 2017 ble den siktede mannen i 30-årene dømt for å ha skutt flere skudd fra en bil mot en barnehage på Tøyen i Oslo sentrum, der barn var til stede, ifølge dommen.

I 2016 ble han dømt til tre års fengsel for grove trusler og for å ha avfyrt fire skudd mot en leilighet hvor det oppholdt seg flere personer. Lagmannsretten mente den gangen at skytingen grenset opp mot drapsforsøk, ifølge dommen.

Krimleder i Oslo politidistrikt, Stian Holm, bekrefter overfor VG at mannen meldte seg frivillig for politiet og at han er siktet for grov kroppsskade. Han meldte seg på Grønland politistasjon.

Les også Mortensrud-skyting: Politiet jakter navngitt person Politiet jakter nå en navngitt person etter at en mann ble funnet skutt på Mortensrud søndag kveld.

Det var søndag kveld klokken 19.23 at politiet fikk melding om at en mann i 20-årene var funnet skutt like ved en kirke på Mortensrud i Oslo. Flere patruljer og politihelikopter var på Mortensrud utover kvelden og natten.

Offeret var ikke livstruende skadet, men ble fraktet til Ullevål sykehus for behandling.

Politiet mener at offeret ikke var tilfeldig valgt ut og de har siden mandag jaktet en navngitt person i saken. Det er uklart for VG om mannen i 30-årene er personen politiet jaktet.

I fjor høst ble syv personer skutt i fem ulike skyteepisoder, skrev VG i oktober i fjor, etter at Hamse Hashi Adan (20) ble drept på Mortensrud 7. oktober.