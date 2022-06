OVERVELDET: Kjærestene Thora Bragstad og Frida Amalie Ervik Sundberg i Spikersuppa i Oslo, der de skal feire Pride denne måneden.

Delte Pride-video på TikTok – fikk voldsmeldinger

Frida Amalie Ervik Sundberg (24) delte en video om at det snart er Pride i Oslo. Det utløste et ras av hat- og voldsmeldinger om steining, granater og brannstiftelse.

Ingvill Dybfest Dahl

Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sundberg er aktiv på TikTok der hun har rundt 3000 følgere og hyppig deler videoer med LHBT+-tematikk. Hun ønsker å bidra til at unge i dag ser representasjonen hun selv savnet da hun vokste opp i Sandnessjøen.

Delte Pride-video

Søndag delte hun en 14 sekunder lang videosnutt fra Pride-paraden og feiring i park. Man ser folk vifte med Pride-flagg, og et bilde av Frida Amalie med kjæresten Thora Bragstad (29) der de har hendene mot hverandres ansikter.

«Påminnelse: Om noen uker ser Oslo sånn ut», skrev hun, etterfulgt av regnbue-emotikoner.

– Det er et veldig uskyldig klipp fra vi går i paraden og det er flagg som veives. Det tenkte jeg aldri at folk skulle bli provosert av. Jeg har lagt ut andre ting som er mer provoserende, og jeg har aldri fått den reaksjonen jeg fikk der – at de skal skyte oss og bombe paraden, forteller Sundberg til VG.

Mandag er videoen sett nær 63.000 ganger.

Voldsmeldinger

VG har sett eksempler på meldingene som kom inn, både meldinger som er blitt rapportert og senere fjernet av TikTok, og meldinger som fremdeles står blant de rundt 700 kommentarene.

STYGT: Dette er noen av kommentarene som kom under videoen.

Foruten kommentarer som «Trist, blir kvalm», «Oh hell no» og «Faen, ei skam», er det voldsladede kommentarer som: «Homser burde dø», «På tide å lade opp AK-en i år også», «La oss dra og krige», «Skal kaste granater på mengdene» og «Vi må brenne ned Oslo».

– Det skal sies at på de første 30.000 visningene, så var det bare positive meldinger. Det syntes jeg var veldig hyggelig. Men så skjedde det noe da det bikket 30.000: Det ble veldig mye stygt, forteller Sundberg og fortsetter:

– Som skeiv er det ikke uvant å høre «æsj» når vi holder hender, du er på en måte vant til det. Men ikke i så stor grad at de skal bombe paraden, jeg ble jo satt ut. Og jeg ble litt lei meg.

BLE LEI SEG: Frida Amalie Ervik Sundberg sier hun blir lei seg over at disse holdningene eksisterer.

Frida Amalie understreker at hun tåler kommentarene, og at det ikke er synd på henne, men at hun ønsker at folk blir bevisst på hvilke holdninger som er i omløp fremdeles.

– Jeg har hatt video med over én million views, men ingen har fått reaksjonene som denne enkle lille videoen fikk. Det gir ikke mening. Det eneste er at jeg havnet på feil side av TikTok, sier Frida Amalie.

– Hvordan da?

– Jeg så at folk begynte å tagge hverandre og skrive «Ha, ha, den paraden skal du gå i» og andre svarte «Nei, det skal jeg absolutt ikke, jeg er ikke homo». Da er det feil type folk som blir engasjert i mitt kommentarfelt.

STØTTE: Også Thora (t.v.) rapporterte de groveste meldingene og delte historien på sin Instagram.

Kjæresten Thora rapporterte flere av de verste hatmeldingene. Hun delte også flere eksempler på sin Instagram Story og skrev «Kjæresten min lagde en tiktok, og dette er deler av kommentarfeltet :-) Og noen lurer på hvorfor vi trenger Pride.»

– Et stort problem

– Jeg vet at Frida er blitt flinkere til å distansere seg fra stygge kommentarer, men når det kommer så mye, er det veldig overveldende, selv om du skjønner at det hovedsakelig er nettroll. Det å se at folk har sånne holdninger – uansett om de virkelig hater eller bare synes det er greit – da har skolen en lang vei å gå med tanke på hvordan de snakker om andre legninger, sier hun og påpeker:

KJÆRLIGHET: Frida Amalie og Thora sammen i Oslo sentrum.

– De fleste har jo en eller annen i klassen sin som sikkert er skeiv. Om dette er holdninger som er i skolegården også, så er det et stort problem. Man får hele tiden høre at man blir overrasket og at vi er i 2022 og at det ikke er noe stress å være skeiv, men så er det så mye hat fremdeles.

Mange unge profiler

Bragstad forteller at de sjekket profilene til flere av dem som kommenterte, som hadde TikTok knyttet til Instagram, eller under fullt navn, og at det i flere tilfeller var unge mennesker på 13–14 år.

VIKTIG: Frida Amalie og Thora mener Pride er viktigere enn noensinne etter at de så all hetsen på TikTok.

– Det at noen bare skriver sånt, selv om de mener det på tull, det er også et problem i seg selv, understreker hun.

Kontaktet forelder

Sundberg kontaktet faren til en gutt på rundt 13 år som sto bak en av de stygge kommentarene.

– Jeg skrev «Du bør lære sønnen din om nettvett». Han ble veldig glad for at jeg sa ifra. Det er også en måte å gå fram på, å si ifra til foreldrene. Og det er viktig å si ifra, understreker hun.

LOVE: Thora og Frida Amalie hånd i hånd.

Frida Amalie var også i kontakt med politiet og sendte dem skjermdumper av de groveste meldingene. Hun sier hun er i dialog om å anmelde de drøyeste meldingene.

– Jeg oppfordrer alle til å anmelde hatkriminalitet, så mørketallene kommer frem!

Skremte unge følgere

Hun sier noe av det verste er de unge følgerne som etter hatmeldingene sendte henne meldinger om at de nå er redde for å gå i paraden og enda mer redde for å komme ut.

VIKTIG: Kjæresteparet mener kommentarene bare understreker hvor viktig Pride er for skeive i dag.

– Det er så sykt trist! Vi har kommet langt, men det er fortsatt en vei å gå og kamper å ta. Når folk sier «Det er ikke noe stress å komme ut av skapet i 2022», så er det jo det. Det er kjempemye stigma rundt det, kjempemange som fremdeles hater så mye. Og det er jo vondt uansett hvor trygg du er i deg selv, påpeker Sundberg.

De små tingene gjør en forskjell

Hun og kjæresten håper representasjon vil være med på å normalisere skeive. De mener kommentarene viser at Pride fortsatt er superviktig, men påpeker at også heterofile allierte må engasjere seg for skeives rettigheter – hele året.

– Som det å ta kampen om noen sier noe i klassen eller rundt middagsbordet. Det er de små tingene i hverdagen som er med på å skape forskjell, sier Bragstad.

– At bedrifter printer en regnbuelogo på en kopp er ikke å støtte Pride, men å stå opp for skeives rettigheter året rundt er det, tillegger Frida Amalie.