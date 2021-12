I TENKEBOKSEN: Mange av landets nettselskaper vurderer hva de skal gjøre med ny nettleiemodell.

Vurderer å parkere ny nettleie: − Alt er mulig

Bransjeforeningen Energi Norge mente det var umulig å stanse den nye, omstridte modellen for nettleie fra nyttår. Men landets største nettselskap sitter nå og vurderer å gjøre akkurat det.

Av Hanne Hattrem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Elvia har tatt helgen i bruk for å komme til en avgjørelse som får økonomiske konsekvenser for selskapets kunder.

– Vi utreder nå konsekvensene av utsette ny nettleie. Mandag morgen må vi ha bestemt oss. Med 950.000 kunder er det en omfattende jobb å parkere det vi hadde forberedt med start fra 1. januar, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia (tidligere Hafslund).

Nettgiganten har nesten en million kunder i Oslo, Innlandet og de tidligere fylkene Akershus og Østfold.

Schau kommer med en opplysning som trolig mange av kundene ser på som en gladnyhet.

– Elvia har varslet en prisendring på 7 prosent fra nyttår, uavhengig av nettleiemodell. Vi må se om vi klarer å implementere denne fra første januar eller ta den inn på et senere tidspunkt, sier Morten Schau i Elvia.

Fredag ble det kjent at regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV på Stortinget om å utsette forskriften om ny nettleie.

Den skulle gjelde fra nyttår, men er utsatt minst ut våren 2022.

Ordningen har vært kritisert fra husholdninger, fordi det kan gi høyere strømregning. Frp og Rødt vil skrote hele modellen.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia (tidligere Hafslund).

– Ikke mulig

Ifølge Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for energiselskaper, er det ikke mulig for nettselskapene å utsette innføringen av ny nettleie, fordi systemet allerede er på plass teknisk.

En ringerunde VG har tatt til landets fem største nettselskaper viser et annet svar.

– Alt er mulig å løse teknisk. Det bare tar lengre tid og koster mer penger, sier seniorrådgiver kommunikasjon i Agder Energi Nett, Nils Tore Augland.

– Alt er mulig

– Hva er det som er vanskelig med ikke å innføre ny nettleiemodell, rent teknisk?

– Alle landets nettselskapene får hvert år tildelt en inntektsramme fra NVE. Så må hvert selskap gjøre beregninger for hvordan disse inntektene skal tas inn, basert på det totale forbruket og ut fra gitte tariffer. Nå har mange mennesker programmert og jobbet for å sette opp systemet til å håndtere de nye tariffene. Disse differensierer blant annet for natt, dag og helger. Det er ikke bare å skru på en knapp og endre prisen, sier Morten Schau i Elvia.

Dersom selskapet bestemmer seg for ikke å innføre ny nettleie, er det mulig å kjøre på eksisterende tariffer, ifølge Schau.

– Da må vi bruke disse, inntil vi får gjort en øvelse med å beregne de riktige inntektene for 2022, uten den nye modellen. Dette er også et svært arbeid, sier han.

Info Derfor endres nettleien Hvis alle vasker klær, dusjer, lader elbilen og setter i gang andre effektkrevende aktiviteter i de periodene hvor forbruket er på sitt høyeste, vil det utfordre kapasiteten i nettet.

Blir maksimalforbruket veldig høyt, må nettbransjen bygge ut nye kraftlinjer for å sikre at alle har tilgang på strøm i rushtiden. Dette kan sammenlignes med at flere og flere kjører inn og ut av en storby på samme tid, slik at det må bygges ut flere kjørefelt.

Nettselskapenes investeringskostnader dekkes av kundene, og utbygging av flere kraftlinjer vil derfor øke nettleien.

Når nettselskaper planlegger nettutbygginger legger de gjerne til grunn et maksforbruk på 6.000 til 12.000 watt i hver bolig, men økt bruk av elbiler kan endre effektforbruket, ifølge NVE.

Selv om en vanlig elbil bare øker strømforbruket i en bolig med rundt 15 prosent i året, kan maksuttaket av strøm øke med 50 til 100 prosent, ifølge NVE. Elbilforeningen anbefaler for eksempel ladere på 7.400 watt. Det tilsvarer syv panelovner på full guffe.

Økt bruk av strøm i samfunnet kan utfordre nettkapasiteten. Blir nettet dårlig utnyttet, kan det kreve enorme investeringer i nettlinjer over hele landet, noe som allerede koster nettbransjen 15 milliarder kroner i året.

(Kilde: E24 Vis mer

Thor Bjørn Omnes, som er kommunikasjonssjef for Lede, tidligere Skagerak Nett.

Juleferien kan ryke

– Vi har ikke Ikke tatt endelig avgjørelse på hva vi gjør. Mandag skal vi ha et ekstraordinær styremøte, så får vi se hva som skjer, sier Thor Bjørn Omnes, som er kommunikasjonssjef for Lede, tidligere Skagerak Nett.

Skagerak Energi er landets fjerde største nettselskap, og nærmer 210.000 kunder i Vestfold og Telemark.

– Hva er problemet med å fortsette på eksisterende prismodell?

– Før årsskiftet hvert år gjør vi en jobb med å beregne priser. Nå har vi lagt alle eggene i den kurven og bare jobbet med den nye modellen, og ikke noe med den eksisterende. Det dreier seg om avanserte datasystemer som ligger bak og fordeler og beregner prisene til enhver tid. Om vi skal fortsette med dagens system, vil det kreve mye jobb og tilpasning av systemer til vi er sikre på at alt teknisk fungerer, sier Omnes.

Han sier at det også er et aspekt at mange ansatte som kan tenke seg juleferie.

– Tekniske ting lar seg selvsagt løse, og vi oppfatter Stortingets signaler, selv om vi også hører at det er signaler om valgfrihet for nettselskapene, sier han.

Omnes påpeker at den nye nettmodellen vil gi bedre fordelingseffekt, slik at forbruk kan flyttes og ledig kapasitet i nettet utnyttes.

– Se på det som utbygging av veier. Man bygger ikke kapasiteten til en for å takle trafikken på de aller største utfartsdagene i året, som påsken, sier han.

Mye merarbeid

– Vi har tatt innover oss signalene fra Stortinget og holder et ekstraordinært styremøte mandag, der vi avgjør saken, sier seniorrådgiver kommunikasjon i Agder Energi Nett, Nils Tore Augland

Selskapet har nærmere 210.000 kunder.

Arbeidet med en eventuelt reversering av nettleien vil komme i tillegg til stor arbeidsmengde med kompensasjonsordningen, som også innføres nå.

– Vi er midt oppe i dette arbeidet. Den skal gjelde fra desember, og kundene vil merke dette allerede på januarregningen. En ny nettleie skulle først vises på strømregningen som sendes i ut i februar.

Kommunikasjonssjef i BKK, Svein Ove Søreide, melder til VG at de skal ha styremøte mandag. BKK har om lag 260 .000 kunder på Vestlandet.

– Da kommer en avgjørelse fra BKK Nett.

Det samme melder landets andre største nettselskap, med nær 270.000 strømkunder i Trøndelag.

Vi ser på muligheter for å løse dette nå, men vi trenger helgen og kanskje en dag eller to over helgen også før vi kan presentere en konklusjon, opplyser kommunikasjonssjef i Tensio, Bengt Eidem.

Flere nettselskaper dropper å innføre ny nettleie fra nyttår, etter en snuoperasjon fra regjeringen og SV, meldte E24 lørdag. Blant disse er Lnett og Haugaland Kraft Nett i Rogaland og Elmea i Lofoten Nordland.

Ifølge NRK vil også Norgesnett droppe innføringen av ny nettleie. Selskapet driver nettet i Askøy, Fredrikstad, Hvaler, Nesodden, Røyken i Asker, Enebakk og Ski i Nordre Follo.