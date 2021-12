RUINER: Trehuset brant helt ned. Det kan bli vanskelig for kriminalteknikerne å finne arnested og brannårsak.

Drapsbrannen i Svelvik: Familiefar skal ha skutt og drept kone og barn

Den 43 år gamle mannen skal ha skutt og drept familiemedlemmene, før han satte fyr på huset. Deretter skal han ha tatt sitt eget liv.

Av Ådne Husby Sandnes

Den foreløpige obduksjonsrapporten tegner følgende bildet:

43 år gamle Helge Høvik, som var brannkonstabel, skjøt og drepte kona Camilla (42) og deres to felles barn, 12 år gamle Isabell og 10 år gamle Trym, før han satte fyr på familiehuset.

Den samme obduksjonsrapporten viser at han deretter skal ha tatt sitt eget liv.

Det var denne rapporten som gjorde at politiet iverksatte full drapsetterforskning etter trehusbrannen i Svelvik i Drammen kommune.

– Det er funnet et skytevåpen på åstedet, som knyttes til drapene. Det våpenet knyttes også til siktede, i og med at det var registrert på ham, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til VG.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at de fornærmede familiemedlemmene er skutt og drept, før brannen ble påsatt, opplyser han.

Politiet går nå ut med denne informasjonen for å forhindre ytterligere spekulasjoner og rykter om saken i lokalmiljøet.

– Flammer ut av vinduet

Klokken 02.27, natt til mandag 6. desember: De første meldingene fra naboer gikk på at det sto flammer ut av et vindu i husets førsteetasje. Brannvesenet startet slukkingen. Politiet kunne opplyse om at husets fire beboere ikke var gjort rede for. De visste ikke om personene befant seg i huset.

Klokken 05.20: Politiet opplyste at nødetatene ikke hadde lykkes å oppnå kontakt med beboerne i huset, og at deres nærmeste pårørende var varslet om brannen, samt Drammen kommunes kriseteam.

Huset var brent ned, og brannvesenet holdt på med etterslukking, kunne politiet fortelle.

BARE PIPA IGJEN: Noen få utbrente vegger, pipa og skorsteinen. Det er det som står igjen på branntomta.

Samme morgen uttalte politiet at de fryktet at familien var i huset da det brant ned. Ikke før på formiddagen 7. desember kunne politiet bekrefte at de hadde funnet levninger i brannruinene.

Den enorme tragedien, som skulle få enda en dimensjon, var et faktum.

Ifølge VGs opplysninger reagerte både politifolk og naboer på at det kunne starte en såpass eksplosiv brann i huset til en brannmann, uten at noen klarte å komme seg ut eller at noen ble varslet.

At alle fire skulle brenne inne, var det mange som ikke kunne forstå.

– Huset var gammelt, men en brannmann vet alle fellene. Og Helge hadde styr på alt. Noe var galt, for de ville ha hørt brannalarmen, sa nabo Anne Larsen til VG.

GJORDE UNDERSØKELSER: Her gjør kriminalteknikere undersøkelser på branntomta.

Vet ikke hvorfor

10. desember gikk politiet ut med konklusjonene i den foreløpige obduksjonsrapporten:

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen tilsier at moren og de to barna ble drept før brannen startet. Saken etterforskes derfor nå som drap og brannstiftelse, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding.

– Så langt har vi ingen god forklaring på hvorfor dette har skjedd. Dersom denne hovedhypotesen stemmer, vil motivet være sentralt, men vi har ikke noe konkret informasjon rundt motiv nå, sa Kostveit til VG den gang.

Etterforskningen har heller ikke nå avdekket noe motiv, sier Kostveit onsdag.

– Vi har ingen informasjon om motivet. Det er ikke sikkert vi kommer til å klare å finne ut av det heller, sier han til VG.