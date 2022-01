FIKK GAMLE TESTER: Tredje-klassinger på Bømlo videregående oppdaget at testpakningene de fikk utlevert hadde gått ut på dato. Bak fra venstre: Mathias Gåsland, Zeinab Hovland, Thea Fylkesnes. Fremme fra venstre: Helene Hope og Marte Berntsen (alle 18).

Mer test-trøbbel: Elever oppdaget elevtester utgått på dato

Covid-tester som skulle brukes i Ås før skolestart, gikk ut på dato for nesten en måned siden. På Bømlo videregående oppdaget elevene selv at testene også der var for gamle.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Testene vi fikk tildelt av skolen viste seg å ha gått ut på dato tidlig i desember. Vi var flere elever som oppdaget dette, sier elev Helene Hope (18) på Bømlo vidaregåande skule til VG.

Hun synes ikke det er bra at når det først skal holdes massetesting av elever, så er testene for gamle.

– Vi synes det er for dårlig. Disse testene må være til å stole på. Da kan ikke holdbarhetsdatoen være 8. desember i fjor, sier Hope.

Kommuneoverlegen, Kjersti Helen Follesø, gir elevene medhold i at tester utgått på dato ikke er pålitelige nok.

– Vår erfaring er at noen hurtigtester er mindre følsomme enn PCR-tester, og derfor kan vise negativt resultat særlig hos smittede som ikke har symptomer. Når de er utgått på dato kan påliteligheten være ytterligere svekket, sier kommuneoverlege Follesø.

Rektor Rebecca Hildebrand-Paulin ved Bømlo videregående skole bestilte testene fra en annen videregående skole, ettersom kommunen ikke hadde tester nok til bygdas egen videregående skole.

Hun forklarer at testene var utgått på dato - slik:

– Testene som vi har fått fra en annen av fylkeskommunens videregående skoler, hadde brikker som var utgått på dato. Men selve dråpene som blandes med test-innholdet hadde ikke gått ut på dato. Vi har fått anbefalinger om at testene dermed kan brukes, selv om brikker utgått på dato kan gi rom for noe unøyaktighet, sier rektor Hildebrandt-Paulin til VG.

UTGÅTT PÅ DATO: En av testpakningene som ble utdelt til videregående-elevene på Bømlo vidaregåande skule.

– Burde vært kvalitetssikret

I Ås kommune i Viken fylke, gjorde en mor samme oppdagelse som Bømlo-elevene:

Else Kristin Wassum (39) er elev-mor, og fikk søndag utdelt coronatester til barna sine. Hun jobber i butikk og er vant til å sjekke dato og holdbarhet på varer. Da hun kom hjem, oppdaget hun at det var noe som ikke stemte med datoene på innpakningen.

– Jeg var egentlig på jobb og plukket med meg testene fra kommunen på vei hjem søndag ettermiddag. Jeg la dem fra meg hjemme, men da jeg så nærmere på pakningene, så jeg at utløpsdatoen var 10. desember, sier Wassum til VG.

Det var lokalavisen Ås Avis som først skrev om saken.

SJEKKET DATOEN: Else Kristin Wassum (39) fra Ås kommune i Viken er mor til skoleelever. Hun fikk utlevert for gamle elevtester fra kommunen. Nå er barna hennes testet med nye tester.

Else Kristin Wassum synes det er alvorlig at når samfunnet skal masseteste landets skoleelever, så er testene utgått på dato.

– Dette burde jo ha vært kvalitetssikret på forhånd. Heldigvis fikk vi nye tester raskt etter at vi hadde oppdaget de utgåtte testene, sier hun.

Ås kommune beklager på sine hjemmesider utdelingen av for gamle tester.

– Nå viser det seg at noen av disse har gått ut på dato, og ikke kan brukes. Vi beklager dette, skriver kommunen.

PRODUSERT I 2020: Datostemplingen på testpakningen viste at testen gikk ut på dato 10. desember – og ble produsert ett år tidligere.

På pakken kunne Wassum lese at produksjonsdatoen var 11. 12. 2020 og utløpsdatoen 10.12. 2021.

Til lokalavisen sier informasjonssjef Morten Ellingsen i Ås kommune at etter to timer med utdeling av tester, så ble datostemplingen oppdaget.

– Vi oppdaget ved 16-tiden at omtrent halvparten av testene vi da hadde delt ut viste seg å være gått ut på dato, sier Ellingsen.

Dermed måtte nye tester anskaffes, pakkes ut og deles ut i hui og hast mandag - mens skolestart er i dag tirsdag.

MASSETESTING: Flere hundre tusen elever i norske grunnskoler og videregående skoler er anbefalt å teste seg for coronasmitte før skolestart etter juleferien. ILLUSTRASJONSFOTO

Testmangel i noen kommuner

I både Nordre Follo, Indre Østfold, Lillehammer og Halden kommuner er det blitt rapportert om manglende tester til å få testet alle elevene i skolene.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo, Monica Viksaas Biermann, skriver i sin siste risikovurdering at det kan være noen skoler som ikke klarer å få distribuert tester til elever og ansatte i tide før skolestart.

Gro Strømsheim i kommunens informasjonsavdeling sier imidlertid til VG at det er oppfølgingstester til førstkommende torsdag som mangler.

– Alle elever skal ha fått testet seg før skolestart, men vi mangler noen tester slik at ungdomsskoleelevene ikke vil få testet seg i oppfølgingstestene vi skal ha på torsdag, sier Strømsheim i Nordre Follo.

Dropper elevtester

I Indre Østfold kommune har Mysen videregående skole bestemt seg for å kun teste lærere og personell - og ikke elevene - på grunn av testmangel, ifølge lokalavisen Smaalenenes Avis.

VG skrev i går at også Lillehammer og Halden kommuner har hatt trøbbel med å få testet alle elevene før skolestart etter juleferien, slik Helsedirektoratet anbefaler.