En funnet omkommet etter søk i Tokagjelet

En av de tre som ble meldt savnet etter at en båt ble tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger søndag, er funnet, opplyser politiet.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I forbindelse med dronesøk midt på dagen i dag ble det gjort observasjoner av det som kunne se ut som en person, sier innsatsleder Svein Laupsa under kveldens pressekonferanse.

Søkene ble gjennomført i den øvre delen av Tokagjelet, der politiet har mistenkt at de savnede var. Det var også der i elven observasjonen ble gjort.

Mannskap fra Kvam brann og redning og Bergen brannvesen tok seg ned til den personen som lå i elven, forteller innsatslederen.

– Vedkommende var død. Personen er tatt opp av elven og vil bli sendt til obduksjon og identifisering. Det er all grunn til å tro at dette er en av de tre som er savnet, sier Laupsa.

Han forteller at de pårørende er orientert om funnet.

I en uttalelse skriver ordfører i Kvam, Torgeir Næss, at han er lettet over at letingen har gitt resultater.

– Tankene mine går nå først og fremst til de pårørende, og Kvam herad vil uttrykke stor medfølelse til dem i denne vanskelige tiden, sier Næss.

Han vil også takke letemannskapene og alle de frivillige for deres uvurderlige innsats denne uken, og i tiden som kommer.

Omfattende redningsarbeid

Følget ble sist sett i en grønn båt på vei mot fossefallet i Tokagjelet søndag kveld. Siden det har det pågått en storstilt redningsaksjon etter de tre savnede.

Det var et vitne som meldte til politiet at båten så ut til å være tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger og var på vei mot fossefallet.

OMFATTENDE: Redningsmannskap og frivillige har søkt i elven siden de tre ble meldt savnet.

Laupsa sier fredag kveld at de har stor tro på å finne de to andre savnede også.

– Vi jobber iherdig med søk der oppe. Hovedteorien vår er at de savnede ligger i den delen av elven, så vi fortsetter med dronesøk og gjør andre tiltak for å klare å finne dem.

Nøyaktig hvor funnet av den omkomne ble gjort sier innsatslederen at han må komme tilbake til.

Krevende forhold

Han sier at de nå bruker drone for å søke i Tokagjelselva og gjelet. Det har vært krevende værforhold de siste dagene, som har hindret mannskapene i søket.

– Dronesøk er en sikker måte å søke på. Som sagt tidligere er Tokagjelet et risikofylt område å jobbe i for mannskapene, og derfor bruker vi nå primært drone i søkene.

Innsatslederen utelukker ikke at de to savnede kan ha havnet lenger ned i andre vann eller i fjorden, og at de derfor også fortsetter søk i disse områdene.

Laupsa forteller at det er gjennomført søk i Movatnet og deler av Hardangerfjorden av frivillige mannskaper, uten hell.

SØKER: Frivillige fra Røde Kors og Norske redningshunder har gjennomført søk i Movatnet.

Samtidig er hovedteorien fortsatt at de savnede er i Tokagjelet. Laupsa sier det er meldt bedre vær de neste dagene som kan føre til mindre vannføringen i elven, og at de dermed kan gjøre fysiske søk.

– Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak vi skal gjøre for å søke der oppe. Med mindre vann i elven kan vi også kanskje gjøre fysiske søk i elven, når det er sikrere og tryggere å jobbe for letemannskapene.