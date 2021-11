HØYRE-TOPP: Mahmoud Farahmand representerer Høyre og Telemark på Stortinget. Han har i valgkampen markert seg som en tilhenger av en restriktiv innvandringspolitikk.

Høyre-topp var tiltenkt sjefsrolle i Resett

Høyres stjerneskudd Mahmoud Farahmand var tiltenkt en meget sentral rolle i den innvandringskritiske nettavisen Resett før lanseringen i 2017.

Det fremgår av en presentasjon av prosjektet, som ble sendt fra initiativtager Mikkel Dobloug.

Men Farahmand – som i høst ble valgt inn på Stortinget og suste rett inn i den prestisjefylte finanskomiteen – takket nei, og tar nå avstand fra «noe av det de skriver».

Siden lanseringen sommeren 2017 har nettavisen Resett vært en kontroversiell aktør i norsk offentlighet.

Flerkulturell innvandring, islam og kritikk av etablerte medier har vært tilbakevendende temaer i artiklene som publiseres. Resett er to ganger nektet opptak i Redaktørforeningen, blant annet begrunnet i gjentatte brudd på pressens etiske regelverk.

VG kan nå fortelle mer om hvordan nettavisen ble til.

Vinteren før lansering var Høyre-toppen Mahmoud Farahmand tiltenkt hovedrollen som redaktør og daglig leder. Det bekrefter Farahmand overfor VG.

Resett Nettavis startet i 2017. Blant eierne er milliardær Jan Haudemann-Andersen, Mikkel Dobloug og Monica Staff Vis mer

Han sier at han møtte Helge Lurås og Resett-gründer Mikkel Dobloug til lunsj i Oslo.

– Det de beskrev for meg var en avis som lignet på Nettavisen, men kanskje litt mer konservativt, sier Farahmand.

REDAKTØR: Helge Lurås har vært ansvarlig redaktør i Resett siden lanseringen sommeren 2017.

Breitbart-inspirasjon

VG har fått tilgang til et dokument på åtte sider hvor prosjektet som ble Resett ble beskrevet.

Dokumentet med tittelen «Resett – hvem vokter vokteren?» ble distribuert til flere personer i første halvdel av februar 2017. Farahmand bekrefter å ha fått et dokument med samme tittel og innhold på samme dato.

I dokumentet står det at Resett skal levere «alternative vinklinger» på medie- og nyhetsbildet.

Ifølge dokumentet skulle Resett bli en nyhetsside etter modell fra Infowars.com og til dels Breitbart.com.

Infowars ble i 2018 kastet ut fra Twitter og i 2019 fra Facebook for blant annet å spre konspirasjonsteorier, mens Breitbart er en høyreradikal nettavis som ble verdenskjent da USAs president Donald Trump gjorde nettstedets styreleder Steve Bannon til en av sine viktigste rådgivere.

INSPIRASJON: Steve Bannons Breitbart News var blant inspirasjonskildene til Resett, ifølge dokumentet VG har fått tilgang på.

Dokumentet VG sitter på lanserer også ideen om TV-programmer under tittelen Resett-TV, der blant annet Farahmand var tiltenkt et eget program.

Hans program skulle være «et skråblikk på dagens nyhetsbilde og hva som ikke blir skrevet».

De andre planene inkluderte et månedlig bilprogram med spenstige kjøretøy; «CtrlAltNytt», hvor et panel skulle gå gjennom ’fake news’ «litt sånn Nytt på nytt»; et utenriksprogram og «Sadistisk Sentralbyrå» – med undertittelen «We publish facts you don’t like».

Resett-gründer Mikkel Dobloug skriver at man i en tidlig fase diskuterte en rekke ideer og dokumentet VG sitter på trolig er det første utkastet.

– Det er lite hensiktsmessig å diskutere et dokument med masse ideer og tanker enn så lenge resultatet er det som i dag eksisterer, skriver Dobloug som sier at innholdet i VGs dokument var utdatert allerede i mai 2017.

Han viser til Resettplakaten på nettavisens sider, som han sier er den siste versjonen de endte opp med.

SA NEI: Mahmoud Farahmand møtte VG i sommer på Arendalsuka for et intervju om Afghanistan og flyktninger etter Talibans kupp. Han har tidligere tjenestegjort som etterretningsoffiser for Norge i landet.

Sa nei

Farahmand er i dokumentet VG har tilgang til oppført som «daglig leder/redaktør» under mellomtittelen «et mulig oppsett». Lønnen skulle være 650.000 kroner brutto.

VG har sett e-postutvekslingen med Dobloug, der Farahmand spør hva hans rolle er i prosjektet.

Etter dette blir Farahamand tilsendt pitchen, som han sier at han aldri leste.

– Jeg sa jeg skulle tenke på det. Så har vi alle et kompass i livet. Jeg justerte kompasset mitt litt og fant ut at dette ikke er lurt å være med på, sier Farahmand.

– Sa du nei da?

– Jeg ga vel ganske klart uttrykk for i en telefonsamtale at jeg ikke kom til å være med, sier han.

Farahmand sier at han ble kjent med Helge Lurås da de begge deltok på et foredrag i 2016.

Han har også vært på middag med Mikkel Dobloug tidligere.

– Tar du avstand fra Resett i dag?

– Fra noe av det de skriver, så gjør jeg jo det, sier Farahmand som selv har profilert seg som tilhenger av en restriktiv innvandringspolitikk.

– Det er greit å være kritisk til innvandring og det er greit å diskutere integrering. Det er greit at den typen synspunkter og ståsteder som Resett har kommer frem, men jeg hadde nok ikke valgt de samme ordene og jeg tror ikke de har valgt en fornuftig tilnærming, sier han og legger til:

– Det handler litt om med hvilken besinnelse man snakker om ting på. Målet bør være å finne felles løsninger, ikke skape større splittelse.

FINANSKOMITEEN: Farahmand skal de neste fire årene sitte i finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Han ble innvalgt på Stortinget i høst. Her fra et valgkamparrangement der Erna Solberg deltok.

– Fornuftig mann

Resett-redaktør Helge Lurås og Mikkel Dobloug bekrefter at de møtte Farahmand, men sier at han raskt sa at han ikke var interessert.

– Vi hadde lunsj med Farahmand på et tidlig tidspunkt. Det ble klart at han ikke var interessert. Vi gikk derfor raskt videre, sier han.

Han sier at Høyre-politikeren var ute av bildet allerede i første halvdel av februar 2017.

Lurås sier at Farahmand ikke har skrevet noe for Resett i etterkant.

– Vi så på ham som en fornuftig mann, som tør å stå for sine meninger og ikke er redd for å være upopulær. Han var en av flere aktuelle kandidater. Vi så etter samfunnsdebattanter som gikk litt motstrøms, sier han.