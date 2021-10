Kongen spøkte om skattebråk og telefonbruk

Det ble flere latterkuler i salen da kong Harald vitset om skattebråk, telefonbruk og kvinnefordelingen på slottet under kveldens stortingsmiddag.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I kveld samles gamle og nye stortingsrepresentanter til gallamiddag på Slottet. Det blir 103. gang middagen avholdes.

Den første offisielle middagen fant sted i mai 1906 i regi av daværende kong Haakon, og har vært en årlig tradisjon hos kongehuset siden. Unntakene er under andre verdenskrig, ved vedlikeholdsarbeid og ikke minst under koronapandemien.

Spøkte om eget telefonbruk

Middagen forløper omtrent på samme vis som da den ble innført for over hundre år siden – med kongens tale og stortingspresidentens svartale som høydepunkter under middagen.

Foto: Torstein Bøe

Kong Harald er kjent for å bringe en dose humor inn i talen sin. Det gjorde han også denne gangen, da han åpnet talen med å meddele at han hadde gjort grundige undersøkelser og kommet fram til at slottsmiddagen ikke trengte å rapporteres til skattemyndighetene.

– Da vi planla denne kvelden forsto vi etter hvert at vi måtte være på den helt sikre siden. Vi har sjekket all juss og alle forskrifter, til og med Stortingets administrasjon.

Kongen kunne også fortelle at pandemien hadde tvunget ham til å ta i bruk ny og moderne datateknologi, fordi det var vanskelig å holde kontakt med de nærmeste.

– Stor var derfor gleden i familien da jeg fikk mobiltelefon. Det tok bare 40 år.

Hyllest til myndighetene

I talen berømmer han landets håndtering av pandemien, og kaller den for svært vellykket.

– I felleskap har regjeringen, Stortinget og helsemyndigheten ledet landet med en fast hånd. Sannsynligvis skalv den hos noen av dere, men vi så det ikke, sier han.

– Likevel måtte noen betale en høyere pris enn andre, og våre tanker går spesielt til de som har mistet en av sine kjære.

Kong Harald taler også om viktigheten av tillit mellom regjeringen og folket.

– Vi har blitt satt på en så alvorlig prøve både som nasjon og enkeltindivider, og en av de viktigste erfaringer vi har gjort er hvor viktig tillit er. Det at vi kan stole på våre politikere, myndigheter og helsevesen har sannsynligvis hatt betydning for utall av pandemien. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi har alle et ansvar for å opprettholde og styrke troen på våre folkevalgte.

Foto: Torstein Bøe, NTB

Kvinne-jubileum

Årets stortingsmiddag bærer med seg flere jubileum. I år er det 100 år siden første kvinne ble valgt inn på Stortinget.

Anna Rogstad ble valgt som vararepresentant i 1909, og møtte som første kvinne på Stortinget i 1911. Alminnelig stemmerett for kvinner ble vedtatt i 1913, men det var først i 1921 at Norge fikk sin første faste kvinnelige stortingsrepresentant da Karen Platou valgt som siste representant for Kristiania.

Stortinget har nå 76 kvinner, som utgjør rundt 45 prosent av representantene. Kongen spøkte imidlertid med at Stortinget fortsatt ligger etter kongefamilien.

– Her i kongefamilien er den kvinnelige representasjonen hele 50 prosent. Ved votering er den ofte mye mer. Hvordan dette er mulig, er jeg usikker på.

Kjørte ned slottstrappa

I år er det også nøyaktig 20 år siden Eli Hagen kjørte sin mann Carl I. Hagen til stortingsmiddagen, for så å ta en noe utradisjonell vei hjem. Kjøreturen ned slottstrappen har fulgt paret på godt og vondt siden.

Carl I. Hagen kom først inn på Stortinget i 1973, og har deltatt på middagen mange ganger. Også i kveld er han å se på Slottet, da han ble valgt inn igjen på Stortinget for Oppland fylke under stortingsvalget i september.

Da Hagen ankom Slottet i kveld, var det imidlertid uten kona.

– I kveld hadde hun annet å gjøre, så jeg tok trikken, forteller han til TV2.

Byr på elg

De over 200 gjestene på Slottet får først servert lettrøykt laksetartar med eple, agurk og fennikelsalat før de deretter får kamskjell med squashblomst, gressløk og kaviar, skriver NTB.

Hovedretten på årets stortingsmiddag er – i likhet med de siste årene – elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen, der kongefamiliens private eiendom Prinsehytta ligger.

Etter at elgen er fortært, kan stortingsrepresentantene til slutt kaste seg over desserten: solbær og melkesjokolade.