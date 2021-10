ÅSTEDET: En ung gutt i tenårene ble ifølge politiet skutt i en undergang mandag kveld.

Stovner-skytingen: Siktede pågrepet etter at han meldte seg

Mannen som politiet har siktet og etterlyst i forbindelse med skyting ved Stovner senter, meldte seg til politiet torsdag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siktede mannen er pågrepet, og vil bli begjært varetektsfengslet i morgen, fredag 29.10.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Meldte seg på politistasjonen

Mannen meldte seg på politistasjonen sammen med sin forsvarer, opplyser politioverbetjent Anne Alræk Solrem til VG.

– Vi har jo gjennomført en omfattende etterforskning siden hendelsen tok sted, og jobbet aktivt for å få tak i vedkommende. I dag meldte han seg til politiet, og møtte på politihuset sammen med sin forsvarer. Nå er han pågrepet og sitter i arresten.

Politiet kommer til å forsøke å avhøre ham i morgen.

– Han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det. Nå ønsker vi å avhøre siktede, og han skal få forklare sin eventuelle rolle i dette. For øvrig pågår etterforskningen for fullt, sier Solrem.

Samtykker til fengsling

Mannens forsvarsadvokat Usama Ahmad bekrefter til VG at han var med siktede da han meldte seg.

– Han valgte å melde seg fordi han skjønte at politiet ønsket å få tak i ham. Da tok han kontakt med meg og vi avtalte med politiet at han skulle være med meg og melde seg på Grønland.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen?

– Han har ikke formelt tatt stilling til siktelsen. Det må man komme tilbake til.

– Hvordan fremsto han da han meldte seg i dag?

– Han var klar, men sliten. Han var egentlig ganske utslitt.

Ahmad opplyser at siktede vil samtykke til fengsling fredag.

– Han ønsker at politiet får etterforsket saken, sier han.

– Er du kjent med noen relasjon mellom ham og offeret?

– Ikke meg bekjent.

Siden midten av august har åtte personer blitt skutt i hovedstaden.

Skutt mandag kveld på Stovner i Oslo

Klokken 21.18 mandag ble politiet varslet om en hendelse i nærheten av Stovner senter. En ung gutt i tenårene ble funnet skutt i magen, rett over veien for politistasjonen på Stovner.

Tirsdag formiddag meldte politiet i en pressemelding at mannen er utenfor livsfare og er avhørt.

– Det er en ung gutt i tenårene som er fra området som er skutt, sa leder for drapsavsnittet i Oslo, Knut Jensen, til VG.

Onsdag opplyste politiet at de har siktet og etterlyst en mann i 20-årene for drapsforsøk.

– Med bakgrunn i omfattende etterforskning er en mann siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Han er noe kjent for politiet fra før, opplyste leder for etterforskningsseksjon drap i Oslo-politiet, Anne Alræk Solem, i en pressemelding.

Nå har altså mannen meldt seg til politiet.

