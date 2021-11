TILTALT: Den tidligere fosterfaren er tiltalt for seksuelle overgrep mot fostersønnen sin.

Fosterfar frikjent for anklager om bestikkelse – sterk kritikk mot politiet

Etter frikjennelsen har VG funnet ny informasjon – og politiet har anket saken.

Lørdag fortalte VG historien om Amir, som anklaget den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep. Samtidig som politiet etterforsket saken, kjøpte det offentlige barnevernet tjenester av fosterfarens firma for flere titalls millioner kroner.

Amir døde tre måneder før rettssaken mot fosterfaren skulle starte. Da ble overgrepssaken henlagt, før Riksadvokaten beordret at den skulle tas opp igjen. I dag er fosterfaren på ny tiltalt for overgrep.

FOR SENT: Etter at rettssaken først hadde blitt utsatt to ganger, døde Amir før han fikk prøvd overgrepsanklagene mot den tidligere fosterfaren i retten.

Ble tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet

I tillegg ble fosterfaren tiltalt for å tilby Amir og tvillingbroren 100.000 kroner hver for å få Amir til å endre eller trekke forklaringen i overgrepssaken.

Dette møtte han i retten for å forsvare seg mot i april i år.

Der nektet han for i det hele tatt å ha møtt tvillingbroren til Amir, som han ifølge tiltalen skal ha kommet med pengetilbudet til, den bestemte dagen. Dette bekreftet også fosterfarens kjæreste, som vitnet på at hun var sammen med ham på tidspunktet politiet mener pengetilbudet ble gitt.

ANKLAGET FOSTERFAREN: Amirs tvillingbror (t.h.) hevder at den tidligere fosterfaren oppsøkte ham og tilbydde begge tvillingbrødrene 100.000 kroner hver for å endre eller trekke forklaring i overgrepssaken.

Har opplevd seg sjikanert på internett

Selv om rettssaken handlet om hvorvidt fosterfaren kom med et pengetilbud eller ikke, snakket han også om overgrepsanklagene fra Amir da han forklarte seg i Oslo tingrett i april i år.

Han forklarte at saken hadde vært «helt forferdelig» for ham, og at den var det ennå.

Saken hadde blant annet ført til at han hadde stått utenfor arbeidslivet og utenfor fellesskapet, sier fosterfaren i Oslo tingrett. Han hadde også opplevd seg truet og sjikanert av personer som hadde lagt ut informasjon om ham på internett.

Kritikk mot politiet

Gjennom hele rettssaken kritiserer fosterfarens forsvarer, Thomas Randby, politiets etterforskning.

Politiet avhørte aldri kjæresten til fosterfaren, som ga ham alibi. I tillegg sikret de seg ikke teledata som kunne vist hvor de ulike personene var den aktuelle dagen. Politiet hadde heller ikke skaffet seg meldingene som ble sendt mellom de involverte, påpeker forsvareren.

I rettssaken spurte forsvarer Randby:

«Finnes det noen objektive bevis for at [tvillingbroren] overhodet satte seg i bevegelse om morgenen den 8. februar, og i retning av Tøyengata, hvor Amir bodde?»

Svaret på det var nei.

Dommerne frikjente fosterfaren. I dommen kritiserte de politiets mangelfulle etterforskning.

FORSVARER: Advokat Thomas Randby

Ny GPS-informasjon

Men etter rettssaken har det kommet opp ny informasjon.

VG har funnet GPS-data på telefonen til Amirs tvillingbror. De viser at han faktisk var på stedet han påsto å ha mottatt pengetilbudet fra fosterfaren den aktuelle dagen, for så å dra til Amir.

Tvillingbroren påstår at fosterfaren lånte ham en firmabil for å dra til Amir, siden han selv ikke eier bil.

GPS-dataene bekrefter at tvillingbroren faktisk kjørte bil – men uten å si noe om hvilken bil han kjørte.

Etter at VG fant GPS-dataene, har politiet sikret seg tilgang til dem.

Med ny informasjon har påtalemyndigheten anket saken. Det er ennå ikke klart om lagmannsretten vil behandle anken.

AKTOR: Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand forsøkte å få fosterfaren dømt for motarbeidelse av rettsvesenet.

– Han er blitt utsatt for beskyldninger

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand har ikke besvart VGs spørsmål om kritikken de fikk for etterforskningen, med begrunnelse at saken ikke er avsluttet.

Fosterfarens forsvarer, Thomas Randby, skriver i en e-post til VG at hans klient nekter straffskyld, både for overgrepsanklagene fra Amir og for påstandene om at han skal ha kommet med et pengetilbud.

– Han er blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander, skriver Randby om fosterfaren.

Videre skriver han:

– Påstanden om et angivelig pengetilbud (tilleggstiltalen) ble behandlet av Oslo tingrett i vår, hvor det ble avsagt en enstemmig frifinnende dom. Påtalemyndigheten har påanket dommen. Det er per i dag ikke avgjort om anken henvises.

Randby går ikke inn i detaljene i saken:

– Omstendighetene gjør at jeg på dette tidspunkt ikke finner det riktig overfor mediene å gi en detaljert uttalelse. Det er tale om en verserende straffesak og opplysningene i straffesaksdokumentene er i stor utstrekning underlagt taushetsplikt.