UTEN MUNNBIND: Økonomistudentene fra BI, Teodor Rustad Kvisberg (t.h.) og Sondre Moastuen, lot munnbindet ligge på vei til vors.

Smitten i Trondheim: − Ikke så bekymret

TRONDHEIM (VG) Til tross for smitteøkning i Trondheim, dropper flere innbyggere å følge kommunens smittevernråd. Det kan føre til strengere tiltak.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Fredag kveld kjører VG Trondheim rundt med buss og trikk. Det er langt fra stappfullt om bord, og prosentandelen passasjerer som har på munnbind er etter VGs anslag under fem.

– Jeg har hørt at smitten har økt. Selv er jeg ikke så bekymret, etter at jeg vaksinerte meg, sier Teodor Rustad Kvisberg (21) til VG. Han og studiekameraten Sondre Moastuen (21) er på vei til vors og halloweenfest fredag kveld.

– Med strengere tiltak ville det blitt kjedelige helger. Vi fikk en dårlig start på studielivet i fjor, med tanke på det sosiale, forteller Kvisberg.

På en pressekonferanse fredag, truet Trondheim kommune med strengere tiltak dersom byens innbyggere ikke snart begynner å følge anbefalingene kommunen har innført.

– Anbefalingene har hatt begrenset gjennomslag. Det er for dårlig, og jeg er skuffet, sa kommunedirektør Morten Wolden på pressekonferansen.

Kun fem til ti prosent etterlever anbefalingen om munnbind på bussen, ifølge kommunens egne tall – også når det er stappfullt om bord.

Ingen av de to studentene har munnbind på i bussen – et valg de deler med de aller fleste medpassasjerene om bord.

– Det har gått meg litt hus forbi. Jeg har ikke helt innsett at coronaen er tilbake, forklarer Teodor Rustad Kvisberg.

– Man har så mange nærkontakter ellers i helgene, så mange av de smågreiene går bort, legger Moastuen til.

Manglet munnbind: – Hadde ikke fått det med meg

På en annen buss inn til sentrum sitter Helene Mysum (20) og Marius Paulsen (20). De skal spise ute fredag kveld.

– Jeg hadde ikke forventet denne smitteøkningen, og tenkte vi var «good» da vi ble vaksinert, sier Paulsen. Mysum i nabosetet svarer at hun forventet at smitten ville øke, men at hun opplever at alvoret ikke er tilbake på samme måte.

– Det er ikke like mange innleggelser eller folk på respirator. Folk glemmer det litt nå som samfunnet er åpnet igjen. Man tenker ikke like mye på avstand, eller på spritingen av hender, sier hun.

UVITENDE: Marius Paulsen og Helene Mysum hadde ikke fått med seg at det nå er munnbindanbefaling i Trondheim.

Mysum beskriver også uklar kommunikasjon om hva som er anbefalt i Trondheim. Hverken hun eller Paulsen hadde munnbind på om bord på bussen. Hun forklarer at hun nettopp hadde funnet ut at det er anbefalt.

– Jeg hadde ikke fått det med meg. Og jeg tror nok ikke folk forstår alvoret før et påbud kommer, sier Mysum.

Ingen av de to ønsker seg ny nedstenging i byen til jul.

– Det hadde ikke vært artig. Jeg føler vi har mye å ta igjen, sier Paulsen.

– Men om det er det som må til for å få ned smitten..., svarer Mysum drøftende.

Ikke bekymret

I det iskalde novemberregnet på Nordre gate, møter VG mor og datter Margrete (45) og Petronella Haram (16). De er ikke særlig bekymret for den økende smitten i byen.

– Jeg tror det er færre som blir alvorlig syke, fordi det nå er så mange som er vaksinert, sier Margrete Haram.

– Det går ikke an å gå og bekymre seg i det uendelige. Det vil alltid dukke opp noe vi ikke er helt forberedt på, fortsetter hun.

IKKE BEKYMRET: Margrete og Petronella Haram er ikke bekymret over høyere smittetall.

Datteren Petronella tenker høyt, og mener det kan tenkes at man burde vært mer bekymret enn hva man er. Hun tar buss hver dag, og sier det vanligvis er få om bord som har på munnbind slik kommunen anbefaler.

– Med et påbud ville nok flere brukt munnbind. Ikke på grunn av frykt for corona, men fordi de ikke vil ha bot, mener hun.

Mamma Margrete mener folk nå sannsynligvis ikke er helt innstilt på en ny nedstengning til jul – i hvert fall ikke om man ser at det går bra med helsevesenet når smitten stiger.

– Etterlevelsen vil nok til en viss grad følge hvor bekymret folk er. Samtidig tror jeg folk vil følge et påbud. Vi er jo ganske lydige, sier Margrete Haram.

Fornøyd med munnbind og kohorter

– Jeg jobber på skole, og det er mye smittevern igjen nå. Vi hadde en dag hvor nesten ti prosent av elevene var borte med sykdom, forteller Kathrine Tørstad Hansen (31). VG møter henne på kjøpesenteret Trondheim Torg.

Hun ønsker at man skal bestemme seg for om man skal ha tiltak eller ikke, sånn at man slipper å hele tiden forholde seg til nye tiltaksnivå.

– Munnbind og kohorter i skolen er tiltak jeg synes var helt greit å leve med, utdyper Tørstad Hansen.

Lettet kulturliv

Direktør ved Olavshallen, Ann Elisabeth Wedø, forteller at hun og de andre ved det store konserthuset i Trondheim pustet lettet ut da det fredag ble kjent at kulturlivet i byen slipper en ny nedstenging.

– Vi er veldig glade og lettet over at det ikke blir nedstenging nå. Samtidig følger vi med smittetallene og gjør nødvendige tiltak, sier hun.

– Det ville vært en stor bekymring om vi måtte stenge ned igjen nå, når publikum endelig vender tilbake til konsertscenene, sier Wedø.

LETTET: Direktør ved Olavshallen, Ann Elisabeth Wedø, pustet lettet ut da det ble kjent at det ikke ble ny nedstengning.

Olavshall-direktøren forteller at enkelte publikummere tar kontakt og spør hvilke tiltak som er satt inn gjennomfører – og at noen har gitt tilbakemelding på at de ikke ønsker å komme med dagens smittesituasjon i Trondheim.

– Men flertallet av de som har kjøpt konsertene har kommet. Vi har store vrimlearealer, så det er fullt mulig å holde avstand, sier direktør Wedø.

– Hvordan var stemningen hos dere før pressekonferansen?

– Vi har fulgt spent med, og har hatt tett dialog med kommuneoverlegen. På forhånd anskaffet vi hurtigtester og var forberedt på det meste egentlig.