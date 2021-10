MED I SP-TEAMET: Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe er på plass på Hurdalsjøen Hotell under forhandlingene om en ny regjeringsplattform.

Nestledere sammen på siderommet - ikke med i Sp-trioen som forhandler

HURDAL (VG) Ola Borten Moe mente det var uaktuelt å sitte sammen med SV i regjering. Anne Beathe Tvinnereim var åpen for det. Nå sitter de to Sp-nestlederne «på siderommet», mens nestleder-kollegene i Ap er inne i selve forhandlingsrommet.

Publisert:

– De er med som en del av teamet vårt her, skriver pressesjef Lars Vangen i en sms til VG som svar på spørsmål om de to nestledernes rolle under forhandlingene om en ny regjeringsplattform mellom Sp og Ap i Hurdal.

I Senterpartiets forhandlingsdelegasjon på tre er partileder Trygve Slagsvold Vedum selvskreven.

PÅ LUFTETUR: Senterparti-veteran Marit Arnstad fotografert mens hun fikk seg litt frisk Hurdalsluft mellom sonderingsmøtene i forrige uke.

Han har med seg avtroppende leder i stortingsgruppen, Marit Arnstad fra Trøndelag og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus valgdistrikt i stedet for de to nestlederne som også kommer fra Trøndelag (Borten Moe) og Akershus (Tvinnereim).

Årsaken er at det er stortingsgruppen i Sp som har valgt den formelle delegasjonen som forhandler.

I Senterparti-teamet mandag – utenfor selve forhandlingsrommet – satt også generalsekretær Knut M. Olsen – i tillegg til de to nestlederne.

PÅ SIDEROMMET: Senterpartiets 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim satt sammen med nestlederkollega Ola Borten Moe på et møterom til langt på kveld på Hurdalsjøen Hotell mandag.

I Arbeiderpartiet er rollene noe annerledes innrettet i forhandlingsmøtene på Hurdalsjøen Hotell. Partileder Jonas Gahr Støre har med seg de to nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran i sin spissede forhandlingsdelegasjon. I tilstøtende rom satt blant andre partisekretær Kjersti Stenseng mandag.

Marit Arnstad i Sp har lang erfaring både som tidligere statsråd og parlamentarisk leder. Hun er vant til å forhandle med andre partier, ikke minst med Ap, om forlik og løsninger i Stortinget.

GODT HUMØR: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Ola Borten Moe avbildet i et muntert øyeblikk under middagen på Hurdalsjøen Hotell mandag kveld.

Sigbjørn Gjelsvik har blant annet fartstid fra Stortingets finanskomité, hvor også partileder Vedum har hatt plass de siste fire årene. Gjelsvik regnes som en finanspolitisk arbeidshest. Han har skrevet tunge saker om coronastøtte i Stortinget, og har stor tillit i partiledelsen.

Mandag kveld satt de to Senterparti-nestlederne Borten Moe og Tvinnereim sammen på det samme møterommet som selve sonderingene foregikk på store deler av forrige uke. Mens de offisielle forhandlingsdelegasjonene holdt sine samtaler og gjennomganger av saksområder på et annet møterom på Hurdalsjøen Hotell.

Hverken Ola Borten Moe eller Anne Beathe Tvinnereim har besvart VGs henvendelser om deres roller i forhandlingene mandag kveld.