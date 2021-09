BRUDD: Det ble ingen enighet om SV, Ap og Sp i regjeringssonderingene i Hurdal

SV-kilder til VG: Derfor ble det brudd

For lite penger på bordet, liten forhandlingsvilje om olje og klima samt dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivå. Det er ifølge SV-kilder de viktigste årsakene til at partiene brøt ut av sonderingene med Ap og Sp.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere SV-kilder utdyper til VG partileder Audun Lysbakkens forklaring for hvorfor SV trakk seg fra sonderingene i Hurdal onsdag ettermiddag.

Det var ikke mulig å oppnå enighet om en felles oljepolitikk, opplyser flere SV-kilder til VG. Til det det var avstanden for stor. Overfor VG hevder en sentralt plassert kilde i SV at Ap og Sp i svært liten grad beveget seg i samtalene.

Motsetningene er tydelige i partiprogrammene, hvor SV vil ha letestans, mens Ap og Sp ønsker å videreutvikle petroleumsnæringen.

– Vi opplever at vi har vært villig til å forhandle om olje, men vi har ikke opplevd at den viljen har vært gjensidig, sier en sentral kilde i SV til VG.

Ifølge en kilde i SV var heller ikke Ap og Sp villig til å legge nok penger på bordet for å gjennomføre SVs helt sentrale løfte om å gjøre noe med ulikheten.

SV har blant annet gått til valg på gratis SFO og langt rimeligere tannhelse - begge er kostbare reformer.

Det var ifølge VGs opplysninger også stor avstand når det kommer til skattenivået og hvilke av den borgerlige regjeringens skattekutt som skulle fredes i neste fireårsperiode.

BRUDD: Det ble ingen enighet om SV, Ap og Sp i regjeringssonderingene i Hurdal

Skatt og naturmangfold

En annen kilde understreker at uenighetene om naturvern og naturmangfold var større og mer omfattende enn ulv og rovdyrpolitikk, som partiet tvert imot var overbevist om at man ville klare å oppnå enighet om.

Landsstyret, sentralstyret og stortingsgruppen i SV ble orientert om bruddet kort tid før pressekonferansen Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø holdt, hvor de bekreftet bruddet offentlig.

VG får opplyst at SV skal samle sitt landsstyre klokken 16 der ledelsen skal orientere om situasjonen.

Går i opposisjon

Lysbakken uttalte til pressen at det var den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sa Lysbakken.