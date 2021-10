Russevenninnenes vei til toppen

Se på dette russebildet. At jenta til venstre med flette, foldeskjørt og stresskoffert skulle bli statsminister, overrasket ingen av klassekompisene. Men at den smilende jenta i midten skulle ha ideen som løftet 20 millioner kvinner ut av fattigdom, trodde få. Heller ikke Erna.

Det er den dagen på Ernas statsministerkontor da hun har annonsert at hun vil søke Kongen om avskjed i neste uke.

– Jeg er litt på nedpakking. Etter åtte år er det ganske mye rundt omkring. Jeg skal jo rydde både her og i boligen, så jeg synes det blir litt, ja ...

Erna Solberg avbryter seg selv. Hun har ikke tenkt å male valgnederlaget i ord med såre følelser på.

Hun har akkurat tatt imot gymnasvenninnen Moira Eknes fra Bergen, og de har omfavnet hverandre i en stor og god post corona-klem. De skal møtes for å snakke om kvinner, likestilling og bistand – og litt om teite lærere fra gamle dager.

MIDT I RYDDESJAUEN: Erna Solberg og Moira Eknes gikk i samme gymnasklasse og nådde helt til topps på hver sine felt.

– Er du en kaster da, spør Moira, midt oppe i den politiske flyttesjauen.

– Nei, jeg er jo egentlig ikke det. Jeg tenker at så lenge det er plass, så lar jeg bare det bli litt til og at jeg kanskje får bruk for det en gang. Jeg burde ha litt mer system.

Mens Erna strever med å rydde seg ut av taburetten, er hun blitt sittende og se på noen mapper hun fant aller bakerst i hyllene. De fra regjeringsforhandlingene i 2013.

Det skaper åpenbart spesielle assosiasjoner akkurat i disse dagene.

Statsministeren og legenden

Ved siden henne sitter klassevenninnen gjennom tre år fra Langhaugen gymnas i Bergen. Det er 42 år siden de var nyutsprungne russ.

I dag er Moira Eknes for lengst en legende innenfor bistand. For 30 år siden hadde hun ideen til og startet opp ordningen med spare- og lånegrupper for kvinner i det vestafrikanske landet Niger.

MOIRA OG KVINNENE: Det er hardt kvinnene å overleve i den tørre Sahel-regionen i det vestafrikanske landet Niger. Moira Eknes fra Bergen har gitt dem hjelp.

Oppfinnelsen og Moiras metode ble videreført til mange bistandsorganisasjoner utover hennes Care, og i dag regner man med at ordningen har ført 20 millioner kvinner ut av fattigdom.

– At kvinnene i gruppene mestrer sparing, utlån og investeringer gir dem nye ambisjoner til å adressere andre ting i livene sine. De sloss for jenters rett til utdanning og engasjerer seg politisk, sier Moira.

Erna lytter.

– Jeg tenker at den jobben hun har gjort er fantastisk viktig. At noen kommer inn og ser at man kan gjøre ting på en annen måte, sier Erna.

GLEDE: Moiras metode har løftet utallige fattige kvinneliv i Afrika. Her er hun i Kagadam-landsbyen i Niger i 2016.

– Moira sier at det å hjelpe andre gir henne mening med livet, hva gir deg først og fremst mening med livet, Erna?

– Det er når jeg kan være med på å skape forandring for mennesker. Det er motivet for å drive i politikk.

Hun minner om at jobben er mange og endeløse møter, noe hun ikke synes er spesielt gøy. Heller ikke alle de store ordene om systemer og krangelen om virkemidler.

Løfter mennesker

– Du ser en enorm forskjell i utviklingsland når ting fungerer, selv om det bare er lokalt. Men vi ser forskjeller i Norge også, når 5000 flere ungdommer går ut av videregående nå, sammenlignet med da vi begynte i regjering. Det er 5000 enkeltpersoner med større sannsynlighet for at de ikke havner på Nav eller utenfor arbeidslivet, sier hun.

Solberg liker tanken på det med enkeltmennesker, akkurat slik Moira ser sine kvinner i Afrika.

– Av og til synes jeg det blir for stort fokus på å se resultatet av en vei, å se et bygg eller et annet monument. Men sannheten er at det å ruste mennesker til å klare livene sine, er den viktigste investeringen vi gjør.

Hun kaster et varmt blikk på gymnasvenninnen.

– Det er det Moira gjør. Hun ruster disse damene, minner hun om.

– Hun gir dem verktøy så de kan klare seg bedre i livet. For oss her hjemme er det å investere i utdanning en investering i mennesker. Du kan ikke sette en plakett på de menneskene og si at de fikk en utdanning i Norge. Men det å gjøre mennesker i stand til å løfte livene sine, er kanskje det viktigste vi gjør.

Moira er enig. Å jobbe med kvinner og utdanning har også vært et satsingsområde for regjeringen.

– Jeg mener at tilgang til utdanning er det viktigste frigjøringsredskapet for kvinner. Uansett om du bor i Norge eller utviklingsland. Det er så mange synergieffekter for kvinner at de får utdannelse.

UNGE JENTER: Moira og Erna vokste opp på 70-tallet. Her er de på en fest sammen i Bergen. Det ble en selvfølge for dem at de kunne nå så langt de ville. Helt til topps.

Erna: – Halte meg gjennom skolen

Erna og Moira er døtre av 70-tallet. Tiåret da likestillingen, kvinnekampen og selvrealiseringen skjøt fart i hele den vestlige verden.

På tampen av kvinnetiåret, i 1979, var de russ. På feiringen i mai trakk Erna i rødt skjørt med dokumentmappen på slep. Moira stilte i rød genser og bestefars eplenikkers. Tre år på engelsklinjen ble feiret med døgning og fest på fest.

– Moira var flink på skolen. Men hvis noen den gang hadde spurt meg om hun kom til å jobbe med kvinner i den tredje verden, så hadde jeg nok svart at «nei, jeg tror ikke det», avslører Erna.

– Erna var den i klassen som var engasjert. Hun satt på første rad i klasserommet, hadde sterke meninger og var aktiv i skolepolitikk og på fritiden og var stadig borte på samlinger. Jeg tror ikke det var noen i klassen som ble overrasket over at hun havnet i statsministerstolen. Vi så deg der allerede den gangen, sier Moira.

– Men jeg hadde litt mye fravær til tider og karakterene mine hadde en jevn nedgang de tre årene. Jeg halte meg så vidt gjennom skolen.

Erna legger sin velkjente rå latter oppå innrømmelsen.

SKOLEGJENGEN: I tre år gikk de i samme klasse på engelsklinjen på gymnaset. Moira Eknes i rosa genser nederst til venstre og Erna Solberg i rød genser i andre rad.

Russetiden la hun heller ikke så mye ned i.

– Jeg var veldig intenst russ i en langhelg. To dager etterpå pakket jeg bilen og flyttet til Oslo for å begynne i Operasjon Dagsverk.

Det er den årlige hjelpeaksjonen som norske skoleungdommer arrangerer og som ble startet av Norges Gymnasiastsamband i 1964.

– Jeg pleier å si at jeg meldte meg inn i politikken fordi jeg var opptatt av tredje verden, likestilling og skolepolitikk. Men det var i en tid som var preget av at vi hadde en annen oppskrift for den tredje verden, enn vår egen verden. Urettferdighet gjorde meg opptatt av likestilling.

Etter åtte tilbakelagte år som statsminister og 32 år og syv dagers ansiennitet som folkevalgt til Stortinget, står Erna oppført med et eneste yrke: Sekretær i Operasjon Dagsverk.

Med dem reiste hun som ung blant annet til Morogoro i Tanzania, midt under uroligheter.

– Da fikk jeg noen verdensperspektiver og konflikter tett på, sier Erna.

Norsk heltinne

Erna utdannet seg til sosialøkonom og føk rett inn i finanskomiteen på Stortinget.

I møtet med næringslivsfolk hendte det at hun som ung politiker fikk helt unødvendig belæring i rentebaner og annet. De unge mannlige kollegaene hennes i finanskomiteen med langt mindre utdanning enn henne, opplevde ikke det samme.

Fordommer og hersketeknikker var langt fra luket vekk.

Hun og Moira ble den første generasjonen kvinner i Norge, der det ble helt alminnelig å ta høyere utdannelse.

Moira Eknes studerte geografi, sosialantropologi og spansk i Bergen, etterfulgt av bærekraftig landbruk i tropiske strøk, på Landbrukshøgskolen i Ås.

Så dro hun til Afrika for å plante trær. Med kvinner.

– Men så opplevde jeg at de ikke var så opptatt av det, fordi de ikke hadde eiendomsrett til jorden de jobbet på. Det var avhengig av at de var gift og skilsmisseprosenten i Niger var høy. Det de trengte var å skaffe penger og drive med småøkonomisk aktivitet, forteller Moira.

Dermed ble ideen til spare og lånegruppene etablert i 1991. Kvinnene begynte å spare i kasser, med tre hengelåser på. Nøklene ble oppbevart i tre forskjellige hjem.

Den lokale og enkle «sparebanken» revolusjonerte kvinners liv.

I 2016 ble Moira Eknes hedret med prisen «Livslang innsats» i «Norske helter». Prisutdelingen ble sendt på TVNorge.

NORSK HELT: Moira Eknes fikk prisen «Livslang innsats» av prisutdeler Grete Faremo (t.v.)

Tidligere AP-statsråd og undergeneralsekretær i FN, Grete Faremo, delte ut prisen og sa:

– Din idé er en gave som bare fortsetter å gi, selv etter så mange år. Du gir kvinner selvstendig økonomi, håp drømmer og frihet. Det er vanskelig å forstå hvor stort dette er, for ringvirkningene er så store. Du har vært med på å endre samfunn, og det gjør meg så uendelig stolt, sa Faremo

På en reise til Afrika i studietiden møtte Moira en kvinne som var blitt voldtatt. Hun meldte det til sheriffen i landsbyen. Han avgjorde at voldtektsmannen skulle betale med en geit og gifte seg med kvinnen han hadde voldtatt, så var den saken ute av verden.

– Det var tøft og fikk meg til å tenke på hvilke muligheter kvinner har rundt om i verden, sier Moira.

Kjendis i Afrika

I ettertid har rundt et 40-talls bistandsorganisasjoner verden over tatt i bruk Moiras metode, og bidratt til å løfte 20 millioner kvinner ut av den dypeste fattigdom.

Moira har bodd i Niger i flere år og har også vært utstasjonert på Madagaskar og i Burundi. I dag er hun seniorrådgiver i Care og jobber med kvinners økonomiske utvikling i Niger og Palestina.

Care er internasjonalt en av verdens største bistandsorganisasjoner.

– I Niger er hun kjendis og blir stoppet på gaten. Hun omtales som «den norske dronningen» og hylles for det arbeidet hun har gjort, sier sjefen hennes, generalsekretær i kvinne- og bistandsorganisasjonen Care Norge, Kaj-Martin Georgsen.

STOLT: – Det å ha Moira gående rundt i gangene våre, minner meg på kjernen av det som er arbeidet vårt, sier generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen.

– Moira er på sett og vis historien om Care. Hun har løftet frem kvinner og hun er den som minner oss på at det er dem vi er til for, sier Georgsen.

Erna: – Jeg ble veldig sur

Erna og Moira, de to klassevenninnene fra Bergen som gikk til topps innenfor hver sine felt, skravler i vei om minnene de deler fra skoledagene i Bergen.

De har ikke glemt den grusomme engelsklæreren som lot Moira i fred, da hun presterte perfekt uttalelse, i hans ører, av den engelske hovedstaden London – fordi hun er halvt skotsk. Verre gikk det med Erna. Hver eneste time i et halvt år startet han med å høre henne, og satte karakterer hver gang.

– Det endte med å gjøre meg ganske så avslappet. Mens andre fikk nerver av den strenge engelsklæreren, sier Erna.

Hun ble Norges andre kvinnelige statsminister. Gro gikk opp løypen før henne og igangsatte betydelige reformer for kvinner.

– Vi kan si mye pent om Gro, men hun var nok nødt til i sin tid å operere innenfor formatet av «en mannlig seriøs politiker».

Erna tegner en firkant i luften for å illustrere.

Selv var hun veldig opptatt av å bli tatt seriøst da hun begynte som politiker. Hun beskriver seg selv som overseriøs den gangen.

– Jeg ble veldig sur da Bergens Tidende lagde portrettintervju med meg og skrev mest om at jeg helst hadde lyst til å bli kokk, om jeg ikke hadde blitt politiker, minnes Erna.

Hun opplevde det som en trengsel i forhold til roller, da hun skulle komme seg på plass og sørge for å bli tatt seriøst.

– Det tar litt tid før man slapper av. Gro Harlem Brundtland gjorde aldri alt det tullet jeg har funnet på. Det er en ny tid og en ny måte å være politiker på i dag. Altså, jeg har kjørt rundt i disse militære maskinene og stått opp ned omtrent. Man byr på, sier hun.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Hva vil stå igjen etter deg og regjeringene dine på likestillingsområdet?

– Det viktigste vi gjorde fra denne regjeringen var å revitalisere fokuset globalt på jenter og utdanning. Vi startet med det i en periode hvor det hadde vært mye fokus på klima og miljø i bistandspolitikken. Da vi lanserte at vi skulle doble satsingen på jenter og utdanning, så oppfattet vi det internasjonalt at «nå kommer det endelig noen og snakker om dette». Vi opplevde at alle land mente at dette var ekstremt viktig, men at det druknet i det som var blitt de nye bistandshypene.

Mer vold og flere som sulter

Her hjemme er Erna Solberg fornøyd med det fokuset regjeringen har hatt på kvinner i minoritetsmiljøene og satsingen på vold i nære relasjoner.

– I Norge er det, mener jeg, fortsatt mange kvinner som opplever begrensninger som mange av oss andre ikke tror finnes i vårt samfunn, minner statsministeren om i sine siste dager som regjeringssjef.

I sine åtte år på toppen har hun vært engasjert i og jobbet mye med FNs bærekraftsmål.

– Selv om vi har mange globale utfordringer vi må løse, så må vi ikke glemme at den menneskelige kraften – det at enkeltmennesker forbedrer sin hverdag – det er den største utviklingskraften vi har.

– I hvor stor grad har pandemien satt det som var en positiv utvikling tilbake?

– Det er mange steg tilbake. Det er en dramatisk økning i tallet på mennesker som er sultne i verden nå. Det er mange kvinner, spesielt i reiseliv og service, som har mistet arbeidsplassene sine. Og vi har fått rapporter om at det er blitt mer vold. Det er noe med anstrengt familieøkonomi som gjør alt vanskeligere. Og så er det mange barn som ikke går på skole. Når man så skal prioritere hvem som skal få skolegang, får gutter og menn forrang i mange land, oppsummerer Erna.

– Som kvinne og mor, hvor vondt gjør dette tilbakeslaget for deg?

– Det er kjempevondt. Jeg har som Moira vært mange steder rundt om i verden, og vet at det som skjer nå betyr mye for velferden til enkeltmennesker. Mindre tilgang til utdannelse får innvirkning på kvinners reproduktive helse og det blir flere barneekteskap.

– Har ikke gen for internasjonal toppjobb

Det synger kraftig på siste verset for Erna Solberg som landets regjeringssjef.

– Hva nå?

– Jeg skal på Stortinget og leder fortsatt Høyre. Jeg skal holde på og være i opposisjon, svarer hun eplekjekt.

Men så viser det seg likevel at det er noe hun kommer til å savne.

– Det blir leit å gi slipp på det apparatet man har som statsminister. Embetsfolk, kunnskapen, kompetansen og en hverdag som er veldig godt organisert.

Klassevenninnen Moira innrømmer at hun har vært stolt av Erna.

– Jeg må si at det har vært ganske kjekt å reise ut i verden og fortelle folk at vi har en regjering med kvinnelig statsminister og to andre kvinnelige partiledere. Det har vært et fint forbilde å dra opp der ute, sier hun.

Tilbudene om internasjonale jobber og oppdrag mangler ikke, innrømmer Erna.

– Den type jobb som Moira gjør ute er en typisk spennende jobb, hvor du er «in action».

Solberg drømmer ikke umiddelbart om å sitte ute i verden og styre.

– Den type internasjonale toppjobber hvor du sitter og forhandler på adjektivene i en resolusjonstekst, det passer ikke for meg. Jeg har rett og slett ikke det genet, sier Erna Solberg.

POST CORONA: Endelig kan de gi hverandre en klem, klassevenninnene Erna Solberg og Moira Eknes.