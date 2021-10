HASTEFORSLAG: SV-nestleder Kirsti Bergstø vil be Stortinget presse regjeringen til å lage straks-løsninger for å dempe effekten av høy strømpris.

SV setter hard frist: Vil ha tiltak før neste strømregning

SV krever at Støre-regjeringen innen 12 dager legger sine første strømpris-tiltak på bordet. Det haster med å få på plass en forsterket bostøtteordning, ifølge nestleder Kirsti Bergstø.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Folk skal ikke stå alene nå, når voldsomme strømregninger er på vei, sier SV-nestlederen til VG.

– Det er viktig med en kort tidsfrist, og det vil ikke hjelpe på strømregningene i oktober, november og desember om vi finner knallgode løsninger i januar. Strømregningene kommer nå, sier Bergstø.

Til tross for flere toppnivåer de siste ukene, fortsetter strømprisene å stige. Tirsdag settes det rekord for andre dag på rad: 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet - før påslag av moms og avgifter.

Styrket bostøtte

Onsdag morgen, når Stortinget starter på en todagers debatt om Støre-regjeringens politiske plattform fra Hurdal, fremmer Kirsti Bergstø og SV to hasteforslag i Stortinget:

** Stortinget ber regjeringen umiddelbart, innen utløpet av oktober, legge frem forslag om styrking av bostøtten for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de voldsomme strømregningene som er på vei.

** Stortinget ber regjeringen snarest komme til Stortinget med forslag om opprettelse av en ordning der personer med lav inntekt og høye utgifter kan søke om dekning av oppvarmingskostnader.

Stortinget skal stemme over disse forslagene allerede torsdag.

Alvorlig og krevende

– Situasjonen er veldig alvorlig og krevende for mange, som er dypt bekymret for hvordan de skal klare strømregningene framover. Vi hører at noen skrur av strømmen, og det er mye uro. Dette skjer mens mange ikke har kommet over corona-krisen. Derfor haster det så voldsomt. Det er et behov som må dekkes nå, og en trygghet som må gis, sier Bergstø.

SV er den uttalte samarbeidspartneren til regjeringspartiene Ap og Sp, og SV-nestlederen regner derfor med at de blir tatt hensyn til.

– Har dere etablert en samarbeidskanal med Støre-regjeringen for å raskt kunne bli enige om slike tiltak?

– Vi har ingen bindinger til denne regjeringen. SV er et opposisjonsparti på Stortinget. Derfor gå vi via Stortinget for å få endret politikken. Dette er et konstruktivt forslag som vil bety en stor endring for folk, og en trygghet i en krevende tid, sier hun.

Vil ha automatiske tiltak

Bergstø sier at bostøtteordningen, slik den er i dag, ikke vil dekke alle som kan få problemer med å betale store strømregninger ut over høsten.

– Derfor ønsker vi også at regjeringen raskt åpner en ny ordning der folk med lave inntekter kan søke om dekning av kostnader til oppvarming. En slik ordning kan for eksempel lages i kommunene, sier Bergstø.

I statsbudsjett-forslaget fra den avgåtte Solberg-regjeringen ligger et forslag om å redusere elavgiften med 1,5 øre år kilowattime. Bergstø avviser ikke forslaget, sier at slike avgiftskutt har den svakheten at de er en lettelse for alle, og at det dermed treffer skjevt.

– Vi ønsker også et langsiktig løp med en varig ordning som slår automatisk inn i denne typen kriser hvor mange vil slite med å betale strømregningen Men nå handler det om akutte ordninger, Vi har sterk erfaring med at det går an å avhjelpe slike behov raskt dersom viljen er til stede, sier Bergstø og viser til de akutte corona-tiltakene som kom raskt på plass i Stortinget våren 2020.

NY JOBB: Marte Mjøs Persen (Ap) er den nye olje- og energiministeren i Støre-regjeringen.

– Tøft for mange

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sa til NRK tirsdag morgen at hun skjønner at mange nordmenn blir bekymret for de svært høye strømprisene.

– Det er tøft for mange å få regninger som er langt høyere enn det de har beregnet, sa Mjøs Persen i Politisk kvarter.

– Derfor er vi jo nødt til å finne noen tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med å få betalt strømregningen, får en redusert strømregning eller støtte til å betale den, sa hun.

PS: Etter at komitefordelingen på Stortinget er avklart, blir Bergstø den nye lederen for Stortingets arbeids- og sosialkomite.