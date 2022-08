Skatteetaten avviser at andre pendlere rammes ved politiker-smell

SKATTESMELL: Stortinget og flere toppolitikere har fått varsel om skattesmell.

Stortingets direktør advarer mot at vanlige pendlere kunne rammes dersom Skatteetaten får gjennomslag for kravene sine mot politikerne. – Har stått i Skatte-ABC i flere tiår, svarer etaten.

Mandag gikk administrasjonene på Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget hardt ut mot varslene om skattekravene i kjølvannet av pendlerbolig-avsløringene.

I brevene fra Stortinget og SMK angripes Skatteetatens lovforståelse. Og det rettes en advarsel om at en skattesmell for toppolitikerne også vil kunne ramme vanlige arbeidstakere med pendlerbolig.

«Til dette kommer at Skatteetatens tolkning antagelig vil ramme ikke bare stortingsrepresentanter, men alle pendlere som har utleie på hjemstedet. (...) Vi er ikke kjent med at reglene tidligere har vært praktisert slik Skatteetaten nå gir uttrykk for», skriver Stortingets administrasjon i sitt brev.

Nå avviser Skatteetaten overfor VG at skattekravene mot Stortinget og Statsministerens kontor vil ha noen som helst konsekvenser for andre grupper pendlere.

SEKSJONSSJEF: Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

– Generelt er pendlerreglene like for alle og det hverken er, eller har vært, anledning til å leie ut egen boenhet og samtidig få skattefri pendlerbolig, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten til VG.

– Dette har stått i Skatte-ABC i flere tiår og har også vært informert om på Skatteetaten.no, sier Ringså.

En egen formulering som gjaldt stortingsrepresentanter sto allerede i 1979 i Skatte-ABC under avsnittet om «Merutgifter til bolig»:

«Hvis leiligheten på hjemstedet leies bort, mens representanten er i Oslo, vil det vanligvis kunne regnes med at representanten ikke har merutgifter ved å bo i Oslo.»

Flere millioner

Flere medier har avdekket hvordan en rekke toppolitikere i årevis bodde i gratis pendlerboliger, uten å skatte av det i tråd med det etaten mente er regelverket. To statsråder og en stortingspresident har trukket seg underveis.

Kravet mot Stortinget er på 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. SMK er avkrevd 350.000 kroner. I tillegg kommer krav mot flere titalls toppolitikere.

PENDLERKRAV: En rekke nåværende og tidligere folkevalgte har fått skattekrav.

Markedsverdien av gratis pendlerbolig i Oslo er flere titalls tusen i måneden og skatteregningen kan fort bli over hundre tusen kroner i året.

Sentralt i konflikten står kravet om «merkostnader». Det vil si at pendleren må ha utgifter til to husholdninger – på hjemstedet og på arbeidsstedet – for at pendlerboligen ikke beskattes som en fordel. En stor andel av kravene mot toppolitikerne, Stortinget og SMK dreier seg om slike tilfeller.

Det holder ikke å være folkeregistrert på «gutterommet» hos foreldrene i hjemfylket uten utgifter for å få skattefri pendlerbolig i Oslo, konkluderer Skatteetaten.

Det samme gjelder dersom man tjener penger på å leie ut hele eller deler av boenheten sin hjemme, samtidig som de bor gratis i pendlerleiligheten.

DIREKTØR: Stortingsdirektør Kyrre Grimstad.

Stortingsdirektør Kyrre Grimstad sier følgende til VG om hvorfor de tok opp andre pendleres situasjon i sitt brev:

– For eksempel vil også andre pendlere kunne få skatteplikt på hele fordelen av pendlerboligen dersom man leier ut ett rom i boligen på hjemstedet, ettersom de da ikke vil ha «fulle markedsmessige kostnader» til bolig på hjemstedet, utdyper stortingsdirektør Kyrre Grimstad til VG.

Skatteetaten: Like for alle

VG har lagt frem uttalelsen for Skatteetaten:

– Vil et utfall der Skatteetaten opprettholder sitt varslede vedtak om mer skatt og arbeidsgiveravgift i denne saken ha noen som helst innvirkning på andre yrkesgrupper som er pendlere?

– Skatteetaten kan på grunn av taushetsplikten ikke svare på spørsmål knyttet til en pågående kontrollsak. Generelt er pendlerreglene like for alle og det hverken er, eller har vært, anledning til å leie ut egen boenhet og samtidig få skattefri pendlerbolig, svarer seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

Siden 1979

Med modellen både Stortinget og SMK argumenterer for i sine svar, vil i praksis toppolitikere kunne være bostedsregistrert hjemme på «gutterommet», mens de lever i gratis pendlerleilighet i Oslo uten fordelsbeskatning. Ifølge Skatteetaten gjelder det allerede helt andre regler for vanlige folk.

TRAKK SEG: Tidligere statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra begge verv da den første pendlerboligsaken sprakk i Aftenposten i fjor.

– Er det slik at vanlige pendlere med dagens regelverk og praksis har skatteplikt på hele fordelen av pendlerboligen, dersom man leier ut ett rom i boligen på hjemstedet?

– Reglene som gjelder for pendlere og deres adgang til å leie ut egne bolig og samtidig få dekket pendlerbolig gratis er like for alle. Det er ikke anledning til å leie ut egen boenhet, helt eller delvis, og samtidig motta skattefri pendlerbolig. Dersom man leier ut en separat enhet i boligen, for eksempel en sokkelleilighet med eget bad og kjøkken, vil man fortsatt kunne få dekket skattefri pendlerbolig av arbeidsgiver, svarer Ringså.

Stortingsdirektøren sier at de har forstått regelen til å gjelde ved utleie av hele boligen.

– Vi forstår dette som utleie av hele boligen over tid. Det er imidlertid delvis utleie av boligen på hjemstedet som omtales i vårt svar på Skatteetatens forhåndsvarsel, for eksempel der man leier ut ett rom, eller utleie av boligen i korte og avgrensede tidsrom, sier Grimstad.

Støre på banen

Også Jonas Gahr Støre kom på banen etter at SMK svarte Skatteetaten. Til VG uttalte han:

KOM PÅ BANEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– De reglene som SMK og Skatteetaten er uenige om gjelder for alle pendlere – ikke bare politikere. Nå er det altså ulike syn om hvordan regelverket skal tolkes. Nå må Skatteetaten vurdere de argumentene Stortinget og SMK har kommet med, og fatte sine vedtak, sa Støre til VG.

Dette sto frem til 1987, og deretter begynte man å vise til de vanlige reglene, opplyser Skatteetaten til VG.