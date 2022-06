REAGERER: Varisa Phothisat (20) er kritisk til regelendringen som gjør at utenlandske statsborgere ikke får stemme ved lokalvalg på Svalbard.

Varisa (20) om Svalbard-endring: − Et brudd på demokratiet

Over 750 personer mister stemmeretten i lokalvalg på Svalbard med regjeringens nye regler.

– Jeg er veldig klar over at det er norsk lov som gjelder på Fastlands-Norge, men den blir helt feil på Svalbard. Det er et brudd på demokratiet og menneskerettighetene, sier 20 år gamle Varisa Phothisat.

Da hun var seks år gammel, flyttet hun til Svalbard fra Thailand fordi foreldrene fikk seg jobb der.

Ingen av familiemedlemmene har norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse, siden det ikke er et krav når man bor på Svalbard. Frem til nå har de likevel kunnet stemme ved lokalvalg.

Flere hundre påvirkes

I de nye kravene som regjeringen har innført er det bestemt at de som ikke har bodd på norsk fastland i tre år, hverken kan stille til lokalstyret eller stemme ved neste lokalvalg.

Det betyr at alle nordmenn kan flytte til Svalbard, bo der i seks uker og delta i valget, selv om om de aldri har bodd der før.

– Hvis du har norsk statsborgerskap, kan du flytte til Svalbard for å stemme, men det kan ikke foreldrene mine. Hvordan kan den personen vite mer enn mine foreldre som har bodd der i 20 år?, spør 20-åringen.

Info Hvordan er reglene på Svalbard? Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis og regnes derfor ikke som et fastland.

Selv om Svalbard er en del av Norge, har Svalbard hverken status som fylke, kommune eller eget valgdistrikt. Nordmenn som bor der, har hjemsted på fastlandet, altså i den kommunen de var bosatt før de reiste til Svalbard.

Over 2500 personer er registrert boende på Svalbard. Nesten 1800 av disse står registrert med bostedsadresse på fastlandet, det gjør ikke de resterende.

På fastlands-Norge er det utlendingsloven som regulerer utlendingers adgang til og opphold i landet. Selv om Svalbard er en del av Norge, gjelder ikke utlendingsloven på øygruppen. Utlendinger trenger ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse fra norske myndigheter for å oppholde seg på Svalbard. Kilde: Store Norske Leksikon, Sysselmesteren. Vis mer

MANGFOLD: Det bor folk fra hele verden på Svalbard.

– Det er mange som flytter til Svalbard uten å bo på fastlandet, sier hun.

Øygruppen i nord har kun over 2500 personer beboere. Nesten 1800 av disse står registrert med bostedsadresse på fastlandet, ifølge Store Norske Leksikon.

Over 750 er fra utlandet, og blir påvirket av Regjeringens beslutning.

– Svalbard er en del av Norge. Det har vært et stort engasjement i denne saken. Jeg kjenner godt til at det er mange meninger om forslaget, men regjeringen har gjort grundige vurdering i forkant av denne beslutningen, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en e-post til VG.

Phothisat forstår ikke argumentene regjeringen kommer med.

– Tanken på at mine foreldre og nesten alle jeg kjenner på Svalbard ikke lengre får stemme er helt absurd. De har blitt en del av samfunnet og vet hva som er best for dem, men likevel skal de ikke få lov til å påvirke samfunnet de bor i, sier hun.

ABSURD: Varisa Phothisat mener det er absurd at mange av de hun kjenner ikke får stemme lenger på grunn av vedtaket. Selv bor hun ikke lenger på Svalbard, og kunne derfor ikke stemme uansett.

Endring på grunn av tilflytning

Justisministeren mener på sin side at det er bedre for lokalstyret å ha tilknytning til fastlandet.

– Vi skal opprettholde et norsk familiesamfunn som er attraktivt å bo i. Vi ser de siste årene at befolkningssammensetningen har endret seg og det har skjedd store endringer siden lokalstyret ble etablert i 2002. Det har i de senere årene vært en betydelig tilflytting fra utlandet til Longyearbyen. Regjeringen mener det er viktig å gjøre denne endringen nå før neste lokalvalg i 2023, skriver hun.

Statsråden sier også at det er viktig at lokalstyret har kjennskap til de svalbardpolitiske målene som gjelder.

FASTLAND: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener beboerne må ha tilknytning til fastlandet.

En annen begrunnelse for avgjørelsen er at Longyearbyens lokalstyre ikke har noen myndighet til å kreve skatt og et generelt lavt skattenivå. På grunn av dette overføres det mye penger fra økonomien på fastlandet til driften av tjenestetilbud og infrastruktur på Svalbard.

– Det er ingen som er utestengt fra de demokratiske prosessene, men du må bo tre år på fastlandet for å sitte i lokalstyret. Svalbardsamfunnet og tjenestetilbudet er i stor grad finansiert fra fastlandet. De som har bodd på fastlandet har også bidratt til den finansieringen.

Mener det blir klasseskille

En annen som reagerer på vedtaket er svenske Olivia Ericson. Hun har bodd i Longyearbyen i ti år.

– Hadde jeg bodd på fastlandet hadde jeg fått lov til å stemme uten problem. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan ha samme rettigheter bare fordi man bor på Svalbard, sier hun.

Ericson er den eneste med utenlandsk bakgrunn som sitter i lokalstyret på Svalbard. Hun får sitte i styret til neste valg, men så kan hun ikke bli gjenvalgt.

MÅ UT: Svenske Olivia Ericson mener det udemokratisk at hun ikke får være med i lokalstyret lenger, selv om hun har bodd på Svalbard i ti år.

– Det skal jo være et demokrati, men når man tar bort en såpass stor del av befolkningsstemmene og muligheten til å påvirke, er det jo bare fryktelig og utrolig udemokratisk, sier hun.

I lokalstyret var det syv av ti som stemte mot forslaget, mens tre av ti stemte for, står det i vedtaket.

Leder for lokalstyret, Arild Olsen (Ap), er også uenig i vedtaket og mener det blir et klasseskille nå.

LOKALSTYRET: Leder for lokalstyret Arild Olsen (Ap) foran lokalstyret-huset på Svalbard.

– Jeg kan forstå at dette forslaget gir en viss form for kontroll, og jeg forstår også de juridiske aspektene av det, men det gjør ikke det til et klokt valg av den grunn.

Olsen sier det er mer vanlig at utlendingene blir boende på Svalbard i mange år, enn at nordmenn gjør det.

– Ved neste års valg vil allerede et nytt lokalstyre miste sin legitimitet. Det er den langsiktige effekten jeg er engstelig for. Man skaper et skille mellom oss og dem, sier han til VG.