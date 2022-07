EKS-STATSRÅD: Jan Tore Sanner (H) var finansminister før Høyre tapte valget i fjor høst. Han får sterk kritikk for å ha holdt igjen dokumenter.

Dokument-avsløringen: Stortinget åpner for nye runder

Ap og Sp åpner for at Stortingets kontrollkomite går en ny runde om mulige brudd på offentlighetsloven i Finansdepartementet under Jan Tore Sanner (H). Rødt kaller saken en «skandale».

VG har i helgen avslørt innholdet i interne dokumenter og e-poster, som viser hvordan tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ba sitt eget embetsverk om å utsette utsendelse av dokumenter til Dagens Næringsliv og VG.

Blant disse er en tidslinje på flere sider som dokumenterer saksbehandlingen.

Ikke noe av dette fikk kontrollkomiteen på Stortinget innsyn i høsten 2021, da de ba om å få utlevert alle relevante dokumenter knyttet til saken.

– Vi har på mange måter lukket kontrollen etter de svarene vi fikk. Så kommer det fram at man her bevisst har holdt informasjon fra mediene. Derfor må vi ha nye samtaler på om det er naturlig å ta opp saken igjen, sier Lubna Jaffery (Ap) til VG.

Også Nils T. Bjørke, som sitter i kontrollkomiteen for Senterpartiet, åpner for en ny runde til høsten:

– Hadde han vært sittende statsråd hadde det helt klart vært en sak. Jeg tenker at når vi møtes til høsten får vi ta en vurdering på det, fordi det er viktig å være tydelig på at det ikke er sånn det skal være, sier han.

Info Dette er saken Offentlighetsloven skal sikre at allmennheten kan følge med på hvordan skattepengene brukes, og hvordan makten forvaltes av embetsverket og regjeringen.

Hvis du ber om innsyn i et dokument, slår offentlighetsloven fast at du skal få svar «uten ugrunnet opphold» . Det betyr at det skal avgjøres så raskt som praktisk mulig, noe Sivilombudet i flere uttalelser har lagt til grunn at vil være samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager

VG har avslørt hvordan Jan Tore Sanner ba sitt eget embedsverk om å utsette utsendelse av dokumenter til Dagens Næringsliv og VG. Det ble blant annet begrunnet med at det var i en oppjaget valgkampinnspurt og, ifølge et møtereferat, med DNs deadline for å rekke å få en sak på trykk i papiravisen. Disse begrunnelsene mener førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum er ulovlige.

Sanner har på sin side sagt at han svarte på spørsmål innen det han da oppfattet var fristen, og at informasjon ikke ble holdt unna pressen. Vis mer

Kunne endret utfallet

Da kontrollkomiteen stilte flere spørsmål til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om saken i høst, ba de om å få tilsendt alle dokumenter som kunne belyse hva som faktisk hadde skjedd.

Vedum avslo å gi dem innsyn med henvisning til behovet for å «verne om fortroligheten i Finansdepartementets interne avgjørelsesprosesser».

– Hvis vi hadde hatt den dokumentasjonen som nå kommer frem, så er det mulighet for at det hadde blitt åpnet sak med høring, mener Jaffrey i Ap.

Hun trekker frem at Jan Tore Sanner (H) i lang tid har vært en betrodd Høyre-mann, nestleder i Høyre og finansminister.

– Dette er både sjokkerende og alvorlig. Slik det fremgår av VG-saken, har Sanner med viten og vilje instruert Finansdepartementet om å holde tilbake dokumenter i strid med offentlighetsloven. Med forbehold om at dette stemmer, vitner det om maktarroganse og dårlig dømmekraft, sier Jaffrey.

KONTROLLKOMITEEN: Sps Nils T. Bjørke og Aps Lubna Jaffery mener det VG dokumenterer kunne fått følger for behandlingen i komiteen i høst.

Bjørke i Sp sier det er en kjent utfordring når man har en ny statsråd å avgjøre hvor mye som er en tidligere statsråds dokumenter, og hvor mye man skal åpne opp for innsyn.

– Det er tradisjon for at man ikke leverer ut så mye fra forrige regjering. Det er på en måte forståelig, men man kan få utfordringer som i denne saken der det gjør at ikke alt blir belyst. Den debatten burde vi nok ta, sier han.

– Må følge opp

Det var Rødt som opprinnelig tok initiativ til å stille spørsmål til Vedum om saken i høst. Seher Aydar, som representerer dem i komiteen, sier hun kommer til å ta opp saken når de samles til høsten.

– Retten til å kikke makthaverne i kortet er ikke bare abstrakte prinsipper. Når reglene som er laget for å etterprøve det brytes, kan det få konsekvenser, sier hun.

VIL TA OPP SAKEN: Rødts Seher Aydar vil ta opp igjen saken i komiteen.

Aydar mener dokumentene i VGs sak, viser at kontrollkomiteen burde fått innsyn i dokumentene da de så på saken i fjor.

– Det har noe å si om Sanner har brutt loven til å holde tilbake informasjon om fellesskapets verdier av hensyn til Høyres valgkamp. Det synes jeg er utrolig problematisk. Det er en skandale at det har skjedd, og at kontrollkomiteen ble nektet innsyn. Det må vi følge opp, sier Aydar.

Skal diskutere det

Svein Harberg, som representerer Høyre i komiteen, påpeker at Sanner har sagt at han beklager hvis han har misforstått reglene for innsyn i offentlige dokumenter. Han sier det ser ut til at det kan ha skjedd en glipp i kampens hete.

– Det er noe av forklaringen i en valgkampinnspurt. Statsrådene er høyt og lavt hele tiden, og de driver valgkamp og departement samtidig. Så er det nok et resultat av en særdeles hektisk innspurt, sier Harberg til VG.

– Men er dette en unnskyldning for å holde på dokumenter lengre enn nødvendig?

– Det er ikke en holdbar grunn, sier han.

Harberg sier kontrollkomiteen får diskutere om det er tjenlig å lage en ny sak på dette nå.

– Det er jo en tidligere statsråd. Jeg er ikke sikker på hva som skulle være resultatet av det.

USIKKER: Svein Harberg sier han ikke vet hva som skulle blitt utfallet av en sak i kontrollkomiteen.

Carl I. Hagen, som sitter i komiteen for Frp, sier saken nok er noe kontrollkomiteen vil diskutere når de møtes igjen til høsten:

– Det er klart også at når Nordrum sier det er begått et lovbrudd, så er dette også noe om komiteen må drøfte, sier Hagen.

Førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum har tidligere sagt at han mener Sanners begrunnelse for å holde tilbake dokumentene i en oppjaget valgkampinnspurt er ulovlig.

Departementet: Internt notat

VG har forelagt kritikken for Finansdepartementet, og spurt om finansminister Vedum fortsatt fortsatt mener det var riktig å ikke gi innsyn i dokumentasjonen.

– Notatet du viser til er et internt notat som ble utarbeidet til intern bruk under forrige politiske ledelse. Vi mener fortsatt det er riktig å ikke gi innsyn i interne notater. For øvrig viser vi til utfyllende svar til kontrollkomiteen i denne saken, svarer kommunikasjonssjef Therese Riiser.

Vedum har svart på spørsmål i to brev til kontrollkomiteen, der han skriver at han ikke kan redegjøre for vurderingene Sanner gjorde, og finner det vanskelig å gå nærmere inn i sakene.

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner skriver i en epost til VG at han ga innspill og vurderinger i dialogen de hadde om saken internt i departementet.

– Jeg hadde behov for litt tid til å sette meg inn i saken. Informasjon ble ikke holdt unna pressen. Vi ga innsyn før valget, og svarte DN på spørsmål innen tre dager som jeg oppfattet var fristen. VG fikk svar formiddagen etter forespørselen kom. Som jeg tidligere har understreket beklager jeg dersom det var galt å bruke tre dager, svarer han.