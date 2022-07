Ernas nye liv: Ferdig med PST i kjelleren

Folk blir stadig overrasket over å se Erna Solberg (61) gå rundt på gaten uten livvakter. Men i visse situasjoner går det en grense for eksstatsministeren.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hva som er den største forskjellen fra å ikke være statsminister? Først og fremst at jeg ikke lenger har ansvar for et land. Og at dagene ikke er fullt så organiserte lenger, ler Erna Solberg.