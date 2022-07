Stort press på leiemarkedet: Slik løste det seg for Camilla (18)

Det var 30 prosent færre boliger til leie i Oslo i juni i år sammenlignet med i fjor, ifølge tall fra finn.no. Camilla Brun (18) lette i ukevis etter et rom i kollektiv i Oslo, og måte ty til utradisjonelle metoder for å få napp.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Camilla Brun (18) brukte hele juni på å lete etter et sted å bo i Oslo. Hun skal flytte fra Sandnes til hovedstaden for å studere dans i august, men etter å ha kontaktet nærmere 30 utleiere på finn.no og hybel.no, var hun i ferd med å gi opp håpet.

– Jeg sendte flere meldinger hver dag, men det var så få som svarte, så jeg følte ikke at jeg kom noen vei, sier Brun til VG.

Planen var egentlig å finne noe sammen med en venninne, men det måtte de gi opp.

Brun forteller at bare en liten brøkdel av de hun sendte melding til, i det hele tatt svarte henne. Av de få var det flere som sluttet å svare etter første melding.

– Jeg lagde til og med en betalt profil på Finn, og da virket det som det var flere som var interessert, men også de sluttet å svare.

2000 færre boliger i år

Tall fra finn.no viser at antall leieobjekter i de største byene i juni 2022 er lavere enn samme måned i 2021.

I Oslo er forskjellens størst. I fjor ble det lagt ut 7138 boliger til leie i løpet av måneden. I år er det bare 5037 – en nedgang på nesten 30 prosent.

I Bergen og Trondheim er nedgangen lavere, henholdsvis tolv og fire prosent.

Fikk napp på TikTok

Etter flere uker med leting, la Brun ut en TikTok-video hvor hun luftet frustrasjonen sin over at ingen svarte henne på henvendelsene. Og det viste seg å bære frukter.

– Det var en jente som kontaktet meg på Instagram etter å ha sett tiktoken min. Hun skulle flytte ut av et kollektiv, så jeg facetimet med dem, og så ordnet det seg, sier 18-åringen.

Venninnen, som hun egentlig planla å bo med, har ennå ikke funnet noe sted å leie.

Brun tror noe av grunnen til at det ble så vanskelig å finne et sted å bo, er at hun ikke kunne møte opp på visning selv, siden hun bor i Sandnes.

– Mange vil jo hovedsakelig leie ut til noen de har møtt på visning. Jeg skjønner jo det, siden man får et bedre inntrykk av folk når man møter dem, men det hadde ikke jeg sjans til å få til.

Dyre leiepriser

Brun forteller at hun fikk overveldende mye respons på tiktoken sin, som har 36.000 visninger etter en drøy uke. Mange kom med tips til henne for å lykkes bedre i boligjakten.

– Mange tipset meg om boliger jeg kunne prøve meg på, eller foreslo at jeg kunne leie på Airbnb til det løste seg. Det var skikkelig mange gode tips, så det ble jeg ganske glad for. Det var mange som heiet og sa at jeg bare måtte fortsette å prøve.

I kollektivet på Majorstuen skal hun bo sammen med fire andre. To av dem er fra Stavanger, som ligger rett i nærheten av Bruns hjemsted.

– Det er litt nice, da har vi samme dialekt i hvert fall, ler 18-åringen.

Husleien for rommet er på 7100 kroner i måneden. Det syns Brun er dyrt, men forventet.

– Det er jo Oslo, så jeg tenker at alt er dyrt. Men jeg må jo få meg en jobb ved siden av studiene.

Få valgmuligheter

Yngve Gran Andersen er advokat og jobber for Leieboerforeningen. Han sier til VG at det har foregått en «hyblifisering» i byene de siste årene.

– Det er «big business» å leie ut for studenter og andre som vil bo i kollektiv, forteller han.

Andersens inntrykk er at et hardt presset leiemarked er dårlig nytt for standarden leietagerne kan forvente på boligene som leies ut.

Han trekker frem manglende rømningsveier og vinduer på soverom, mugg, dårlig ventilasjon, og boliger i generelt dårlig stand som vanlige problemer leietagere støter på i markedet.

– Leietager må selv vurdere om de ønsker å leie det konkrete leieobjektet, men for noen kan det bli nødvendig å akseptere dårligere standard enn de ønsker seg, særlig i tidsrommet rundt studiestart når mange kommer flyttende, sier Andersen.

– Mange har i realiteten ikke så mange valgmuligheter, de må jo ha tak og fire vegger før høsten kommer.

