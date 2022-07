BUSS FOR FLY: Sarpsborg turnforening lot ikke SAS-streiken stoppe turen de hadde planlagt i to år. Nå sitter de nesten 60 ungdommene på en buss gjennom Europa.

Flyturen kansellert: Bussjåfører utsatte ferie for å kjøre ungdommene til Sveits

SAS-streiken holdt på å sette en stopper for turen som Sarpsborg turnforening hadde planlagt i årevis. Løsningen ble en busstur på nesten et døgn gjennom Europa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når VG torsdag kveld snakker med styreleder i Sarpsborg turnforening har bussen akkurat ankommet Tyskland.

– Stemningen er veldig god, vi har veldig tålmodige utøvere med oss som tar dette med et smil. De er forberedt på en lang busstur, sier Christian Østberg.

Bussen med nesten 60 ungdommer mellom 13 og 24 år forlot Norge rundt klokken åtte torsdag morgen, og skulle etter planen være framme i Neuchâtel i Sveits rundt et døgn senere.

PÅ VEI: Bussen med de 60 ungdommene er i skrivende stund halvveis til Sveits.

Turnforeningen skal delta på Eurogym, et stevne som arrangeres annethvert år, samt konkurransen «Gym for Life Challenge», der ungdommene skal vise frem hva de har trent på.

Kansellert et døgn før

Ideen om å ta buss kom først etter at SAS-streiken ble et faktum. Flyet som turnforeningen skulle tatt ble kansellert knapt et døgn før avreise.

– Vi måtte hive oss rundt og prøve å få tak i buss. Det er det tydeligvis mange andre som har prøvd også, for det var ikke en enkle oppgave, sier Østberg.

Etter foreldrene til utøverne delte et Facebookinnlegg, fikk de napp hos Moss turbusser og Buss og reiseservice AS, der to sjåfører stilte opp på svært kort varsel. Busselskapet er vant til å kjøre ruter nedover i Europa.

– De fortjener veldig skyt, sier Østberg om busselskapet.

Høye ekstrakostnader

Den plutselige forandringen i planene resulterte i en ganske høy ekstrakostnad for utøverne, forteller Østberg. I den anledning har laget opprettet en Spleis.

– Flere utøvere påpeker at de synes at det har blitt veldig dyrt, sier Østberg.

For å tjene penger til turen har ungdommene blant annet deltatt på dugnader og arrangert loddsalg – men det var før de ekstra kostnadene etter fly-kanselleringen ble tatt med i regnestykket.

– Det er jo en tur vi har forberedt i to år, så det var jo litt uheldig med de ekstra kostnadene, sier styrelederen.

– Men vi hadde jo mistet alle pengene som allerede var samlet inn om vi ikke dro.

Treneren har ankommet

Klubbens trener, Hanne Rossfjord, fant en melkerute via luften, med tre mellomlandinger.

VG snakker med henne rett etter at hun har landet i Zürich, etter å ha vært innom både München og Frankfurt. Nå venter en times togtur før hun endelig kan se en ende på reisen.

Grunnen til at hun valgte å ta fly var først og fremst at bussen kun hadde plass til 56 personer, mens turnforeningen telte 57.

– Det hadde jo vært helt håpløst å få 60 personer på et nytt fly, legger hun til.

Hun har vært i kontakt med ungdommene.

– De er ved godt mot. De gleder seg jo kjempemasse til å komme frem etter hvert. Det blir jo mange timer i buss, men det var enten det eller ikke dra i det hele tatt.

VIKTIG: Trener Hanne Rossfjord forteller om mye reisetrøbbel for Sarpsborg turnforening de siste årene. Hun mener denne turen betyr alt for ungdommene.

Reisetrøbbel

SAS-streiken var langt ifra starten på reisetrøbbelet for Sarpsborg turnforening.

I Mars 2020 dro foreningen til Orlando, Florida. De fikk ikke gjort så mye mer enn å ankomme før de måtte vende nesen hjem, uten å delta i en eneste konkurranse, på grunn av corona-pandemien. Det forteller trener Rossfjord til VG.

Videre sier hun at de skulle deltatt på Eurogym på Island i 2021, men at det også denne gangen ble avlyst. Det resulterte i at turnforeningen mistet mye penger.

– Denne turen betyr akkurat nå alt, sier Rossfjord.

– Det var mange tårer både fra foreldre og utøvere da det kom frem at denne turen også kunne gå i vasken.

Utsatte ferien

De to sjåførene som frakter turnforeningen til Sveits skulle egentlig vært ute i ferie, ifølge Rossfjord. Da de fikk nyss om at ungdommene trengte skyss til Sveits, sa de seg villige til å utsette ferien.

– Vi er veldig takknemlig for de som har ordnet slik at vi skal komme oss til Sveits. De to sjåførene fikk stående applaus.

Sarpsborg turnforening er i utgangspunktet en del av breddeidretten, og ønsker derfor at så mange som mulig kan være med, forklarer Rossfjord.

Noen av de andre busselskapene treneren var i kontakt med averterte med priser rundt 300.000 kroner.

– Det var ikke forsvarlig å legge det frem for foreldrene, noen har jo både to og tre barn med på turen.

GODT HUMØR: Tross flykaos og økte kostnader er det ifølge styreleder Christian Østberg god stemning blant de 60 ungdommene i Sarpsborg turnforening.

Problematisk

Rossfjord reagerer på at det tok så lang tid før SAS kansellerte flygingen deres.

– Jeg synes det har vært litt problematisk, for de kansellerte jo flyet veldig sent. Om vi kansellerte selv hadde vi mistet returen, så vi måtte jo sitte å vente på at SAS kansellerte.

Heldigvis for turnforeningen så har de returbilletter med et annet flyselskap, selv om de er bestilt gjennom SAS, forklarer Rossfjord.

– Jeg berømmer disse ungdommene. De har trent og har hatt trua på at vi kommer oss ned hele tida.

– Selv om det er 22 timer i buss, ikke akkurat drømmeturen, så er de så positive!