RASJONERING: Det er ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt høstværet som vil avgjøre om det blir behov for strømrasjonering. Dette er fra Kalhovdfjorden i Telemark i juni.

Frykter strømrasjonering: Kan bli første gang i Norge i moderne tid

Høstværet vil avgjøre om det blir behov for strømrasjonering, ifølge kraftanalytiker. Det vil i så fall være første gang i moderne norsk historie.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fyllingsgraden i magasinene øker, ifølge NVEs statistikk onsdag formiddag.

Dette senker ikke nødvendigvis sannsynligheten for strømrasjonering Sør i landet, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Det er helt naturlig at fyllingsgraden i magasinene øker på denne årstiden, sier Reier Lilleholt til VG.

– Sørlandet (NO2) stiger vel og merke mindre enn det som er normalt og ligger langt under normalen.

Her kan du se status på fyllingsgraden i magasinene:

Det mest avgjørende for om det blir strømrasjonering, forklarer Reier Lilleholt, er om høsten blir tørr eller våt.

Han tror mange har en misoppfattelse av at en eventuell rasjonering vil skje i vinterkvartalet.

– Det er ikke sannsynlig at det blir rasjonering midt på vinteren. Det blir i så fall neste vår, etter man har brukt all strømmen på vinteren, sier Reier Lilleholt.

– Men da må det være veldig tørt. Blir det normalt vær vil vi ikke få strømrasjonering.

Aldri skjedd før

– Vi har vært nærme en rasjoneringssituasjon flere ganger, sist i 2010–2011, forklarer Reier Lilleholt.

På tross av dette har det aldri vært strømrasjonering i Norge, ifølge kraftanalytikeren – i alle fall ikke på det markedet som har eksistert siden 1992.

– Før det var det jo mangel på kraft generelt fordi markedet var under utbygging, sier han.

I en periode fra 1955 til 1956 var det strømrasjonering i Norge, men det var i en annen tid og med helt andre markedsmekanismer i sving.

Før det eventuelt blir strømrasjonering kan regjeringen ta enkelte forebyggende grep. Det kan være begrensning av eksporten og grenser for hvor langt ned man kan tappe magasinene, sier Reier Lilleholt.

Staten tar styring

Rasjonering tas i bruk når det er fare for at man ikke kan dekke det forbruket man har, forklarer Reier Lilleholt.

– Man er avhengig at det er en balanse mellom forbruk og produksjon, men det må være ganske tungtveiende grunner for rasjonering.

Under en strømrasjonering tar staten over styringen av strømmarkedet og NVE tar over kontrollen av vannet som er igjen i magasinene, sier kraftanalytikeren.

– Det kan tas i bruk ulike virkemidler. Industri kan bli pålagt å kutte forbruk, og i verste fall kan det gå så langt at enkeltpersoners forbruk blir begrenset.

Reier Lilleholt mener at den offentlige diskusjonen om mulig strømrasjonering kan fungere som en advarsel til både produsenter og forbrukere.

TAR OVER: Under en strømrasjonering er det staten over tar styringen over av strømmarkedet, ifølge Tor Reier Lilleholt.

– Vi skal være forberedt

– Vi skal være forberedt på at det kan skje og ta det veldig på alvor. Men vi gjør jo det vi kan for å prøve å unngå en sånn situasjon.

Det sier direktør i Energi Norge, Eivind Heløe, om en mulig strømrasjonering.

– Det er to jokere her: Vi vet aldri hvor mye det kommer til å blåse og regne til høsten og vi vet ikke hvordan krisen i Russland og Ukraina utvikler seg.

Det strømprodusentene gjør nå er å holde tilbake det man kan av vann i magasinene og bruke så lite som mulig, forklarer han. Istedenfor vannkraft produseres elvekraft og vindkraft, som ikke kan lagres.

– Jeg tror at det skapes mye uro nå. Det jeg tror er viktig er å få frem at vi gjør det vi kan for å unngå en rasjonering og vi har ganske god tro på at vi skal klare det, sier Heløe.

– Tross alt er det betydelig større sannsynlighet for at det går bra enn det motsatte.

Rasjonering i praksis

– Hva betyr strømrasjonering i praksis?

– I praksis betyr det jo at man får en tildelt kvote med strøm man kan bruke, i verste fall kan det bli rullerende utkoblinger, at man mister strømmen i perioder, eller at industri blir beordret å stenge ned, forklarer Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel.

– Så vi får da inderlig håpe at det ikke skjer.

Det store spørsmålet nå er hva som skjer med nedbøren fremover i sommer og høst, sier Mollestad, som håper det kommer mye vann.

I tillegg avhenger strømprisene av den russiske gassleveransen til Europa.

– Om gassleveransen fra Russland stopper vil Europa gå inn i en ordentlig energikrise. Konsekvensene vil bli skyhøye priser i Sør-Norge, på et helt annet nivå enn det vi ser i dag.

På VG.no kan du se en oversikt over strømsituasjonen der du bor.

Over hundre ganger så høy pris

Sørvestlandet (NO2) er det området i landet med flest og størst vannmagasiner i Norge, ifølge Mollestad. Det er også der de aller fleste utenlandskablene kommer inn.

– Det er 146 ganger høyere pris i NO2 enn i Trondheim og Nord-Norge i dag, sier redaktøren etter et kjapt regnestykke.

Det henger sammen med at det har kommet veldig mye nedbør og snøsmelting i Midt- og Nord-Norge, forklarer han. Magasinene der er veldig fulle, flere av dem med overløp, slik at det ikke er plass til mer vann.

Frykter for dem uten strømstøtte

Om det er normalt vær i sommer og til høsten, vil strømprisene sannsynligvis ikke overstige 2.5–3 kroner i de dyreste områdene i Sør-Norge, forklarer kraftanalytiker Reier Lilleholt.

Selv om prisen når 3 kroner, kommer ikke forbrukerne til å betale mer enn en krone på grunn av strømstøtten, påpeker han.

– En vanlig abonnent vil kunne få alt over 70 øre dekket. Sånn sett vil ikke forbrukerne bli ordentlig eksponert for disse prisene i vinter.

Kraftanalytikeren er mer bekymret for de som ikke er knyttet til avtaler med strømstøtte, slik som industrier og hytteeiere.

Bedt om utredning av tiltak

NVE bekrefter i en e-post til VG at de aldri har rasjonert strøm tidligere. Det er for tidlige å si noe om hva dette vil bety for folk flest.

– Men som samfunn bør vi forberede oss på et slikt scenario og vi har derfor bedt Statnett utrede behovet for fremtidige tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon, sier Mette Eltvik Henriksen, fungerende seksjonssjef i NVE.

Ifølge NVEs vurderinger er det svært lav sannsynlighet for at det vil komme en situasjon med behov for rasjonering i Sør-Norge våren 2023.

– Vi kan fortsatt få mye regn igjennom sommeren og høsten og situasjonen internasjonalt kan normalisere seg, sier Eltvik Henriksen.