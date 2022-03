Norske sanksjoner mot Russland får to unntak

Regjeringen har nå innført EUs sanksjoner mot Russland i norsk rett, men holder unna gruveaktiviteten på Svalbard. Regjeringen vil heller ikke stoppe russiske TV-medier til norske mottagere.

– Målet er å sende et tydelig signal og å ramme Russlands evne til å føre ulovlig krig, og det rammer også Hviterussland som delaktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Deler av sanksjonene vil ha betydning for norsk næringsliv, i begrenset grad, tror vi. Men de får også et komplisert regelverk å forholde seg til, påpeker statsministeren.

To unntak

Men regjeringen ønsker ikke å blokkere russiske medier i denne omgangen, slik EU har gjort.

Støre sier til VG at TV-kanalene Sputnik og Russia Today, RT, foreløpig ikke blir rammet av sanksjonene. Det er i tråd med en oppfordring fra norske presseorganisasjoner:

– Dette utfordrer ytringsfriheten. Vi må tåle medier som formidler budskap som strider mot den allmenne rettsoppfatningen i Norge. På den andre siden er dette virkemidler som er en del av en militær strategi. Moderne krigføring er også meningspåvirkning, sier statsministeren.

Han sier at regjeringen vil bruke noe mer tid til å vurdere spørsmålet grundigere opp mot Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet.

Det andre unntaket gjelder Svalbard:

– Det er behov for en del flyving med helikopter for de russiske gruvene på Svalbard, så vi skal legge til rette for det. Vi har et russisk samfunn der som hav behov vi må ta hensyn til, sier Støre.

– Er det et poeng at Norge ikke skal ligge foran EU i å stramme til sanksjoner, gitt at Norge har felles grense mot Russland?

– Vi har jo også tatt egne initiativer. Equinor har besluttet å gå ut av russisk olje og gass, og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet, red anm) skal selge seg ut av russiske papirer, svarer han.

– Men vi tar våre egne beslutninger, presiserer han.

– For at sanksjoner skal være effektive, bør de ha en bred tilslutning. Samtidig er det lite effektivt og kan gjøre oss sårbare dersom vi gjør det alene, sier statsministeren.

Vil ha ordninger for Øst-Finnmark

Han sier de nå har opprettet en informasjonstelefon i Utenriksdepartementet (UD) for folk som har spørsmål om det nye regelverket.

– Norges handel med Russland er begrenset men i Øst-Finnmark rammer sanksjonene. Omfanget av det skal vi følge nøye med på, men vi tar særskilte grep for å støtte næringslivet i Øst-Finnmark, som uforskyldt rammes av sanksjonene, sier statsministeren.

Info Mer detaljer: Dette foreslår de for Øst-Finnmark Regjeringen foreslår å etablere en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes.

De vil opprette en ordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland.

De foreslår de å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt. Det er mer detaljer på regjeringen.no Vis mer

UD: Dette er det forbudt å eksportere

EU vedtok 15. mars ytterligere tiltak som de nå vurderer «med sikte på rask innarbeidelse i norsk rett». Norges nye og gjeldende sanksjonene finnes i denne forskriften – med oversikt over hva som er forbudt å eksportere og importere. UD har også laget en forenklet liste:

eksportkontrollforskriften. Det er forbud mot eksport av forsvarsmateriell, oppført her

Forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi oppført i vedlegg II («liste II») til eksportkontrollforskriften.

Forbud mot eksport av varer som kan bidra til å styrke Russlands militære og teknologiske kapasiteter oppført i forskriften . Omfatter et bredt utvalg av elektronikk, datamaskiner, telekom, informasjonssikkerhet (krypto), sensorer og lasere, navigasjon og avionikk, samt varer for marint bruk og luftfart.

Forbud mot eksport av varer for bruk i oljeraffinering.

Forbud mot eksport av varer for bruk i luftfart og romindustri.

– Salg, leveranse og overførsel av varer på de nevnte vedleggene er også forbudt. Det samme gjelder en rekke tjenester og teknisk bistand tilknyttet de aktuelle varene, påpeker UD i en pressemelding.

UD påpeker at ordlyden «til bruk i Russland», som står i den nye forskriften, blant annet innebærer at en vare på forbudslistene ikke kan sendes via mellomledd i tredjeland, for endelig sluttbruk i Russland.