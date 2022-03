Dette er det forbudt å eksportere til Russland

EU-sanksjonene er nå innført i norsk rett – med ett unntak.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Målet er å sende et tydelig signal og å ramme Russlands evne til å føre ulovlig krig, og det rammer også Hviterussland som delaktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Deler av sanksjonene vil ha betydning or norsk næringsliv, i begrenset grad, tror vi. Men de får også et komplisert regelverk å forholde seg til, påpeker statsministeren.

Støre lister opp målet med sanksjonene: Å stoppe og begrense finansieringen av krigføringen og å hindre at forsvaret i Russland får adgang til teknologi, kunnskap, varer og tjenester som kan brukes til krigføringen. Og ikke minst:

– Å straffe de som straffe de som er delaktige i krigen ved å fryse deres økonomiske midler og eiendommer der vi kan nå dem og frata dem retten til å ferdes i Norge og andre europeiske land, sier Støre.

– Det er jo ikke et forbud mot å handle med Russland, men det er innrammet på en del områder hvor det er sanksjoner og det er en del betalingsutfordringer som gjør seg gjeldende, påpeker statsministeren.

Det ene unntaket

Men Norge har gjort ett unntak fra den listen som EU har vedtatt og innført: Å blokkere russiske medier. Det selv om russiske myndigheter bruker Sputnik og Russia Today til å spre propaganda og disinformasjon om krigen.

– Vi vil ikke, per i dag, blokkere RT og Sputnik fra å overføre via TV og internett her i landet. Jeg innrømmer at det er en vanskelig sak hvor ulike prinsipper står opp mot hverandre, sier Støre på en pressekonferanse.

I en redegjørelse til Stortinget fredag, sa at regjeringen mener det skal svært gode grunner til for å innskrenke ytringsfriheten, sa Støre i Stortinget.

– Desinformasjon bør så langt som mulig møtes med kildekritikk, ikke sensur. En blokkering kan også i neste omgang bli utnyttet av Putin-regimet og andre for å legitimere deres sensur overfor frie medier, sa Støre til Stortinget.

Vil ha ordninger for Øst-Finnmark

Han sier de nå har opprettet en informasjonstelefon i utenriksdepartementet (UD) for folk som har spørsmål om det nye regelverket.

– Norges handel med Russland er begrenset men i Øst-Finnmark rammer sanksjonene. Omfanget av det skal vi følge nøye med på, men vi tar særskilte grep for å støtte næringslivet i Øst-Finnmark, som uforskyldt rammes av sanksjonene, sier statsministeren.

Info Mer detaljer: Dette foreslår de for Øst-Finnmark Regjeringen foreslår å etablere en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes.

De vil opprette en ordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland.

De foreslår de å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt. Det er mer detaljer på regjeringen.no Vis mer

UD: Dette er det forbudt å eksportere

EU vedtok 15. mars ytterligere tiltak som de nå vurderer «med sikte på rask innarbeidelse i norsk rett». Norges nye og gjeldende sanksjonene finnes i denne forskriften – med oversikt over hva som er forbudt å eksportere og importere. UD har også laget en forenklet liste:

eksportkontrollforskriften. Det er forbud mot eksport av forsvarsmateriell, oppført her

Forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi oppført i vedlegg II («liste II») til eksportkontrollforskriften.

Forbud mot eksport av varer som kan bidra til å styrke Russlands militære og teknologiske kapasiteter oppført i forskriften . Omfatter et bredt utvalg av elektronikk, datamaskiner, telekom, informasjonssikkerhet (krypto), sensorer og lasere, navigasjon og avionikk, samt varer for marint bruk og luftfart.

Forbud mot eksport av varer for bruk i oljeraffinering.

Forbud mot eksport av varer for bruk i luftfart og romindustri.

– Salg, leveranse og overførsel av varer på de nevnte vedleggene er også forbudt. Det samme gjelder en rekke tjenester og teknisk bistand tilknyttet de aktuelle varene, påpeker UD i en pressemelding.

UD påpeker at ordlyden «til bruk i Russland», som står i den nye forskriften, blant annet innebærer at en vare på forbudslistene ikke kan sendes via mellomledd i tredjeland, for endelig sluttbruk i Russland.