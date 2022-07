Elleve år gammelt barn omkom i brann i Sandefjord

En 11-åring har omkommet i en brann i et flermannshus i Sandefjord søndag morgen. Nødetatene er på stedet og driver etterslukningsarbeid.

Nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet. De blir ivaretatt av helsepersonell.

Politiet har sperret av området i påvente av ytterligere åstedsundersøkelser, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Etterforskning av saken vil pågå utover dagen.

– Det er full overtenning og er alvorlig, sa operasjonsleder i politiet Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt til VG da brannen fremdeles pågikk.

Klokken 04:29 søndag meldte Brannvesenet at det var kontroll på brannen, og ikke lenger spredningsfare.

Den aktuelle boligen er en flermannsbolig. Syv personer er folkeregistrert på adressen.

I følge politiet er det gjort rede for alle beboere. En person ble alvorlig skadet, øvrige beboere transporteres til legevakt for sjekk. Det er den skadede personen, et barn på elleve år, som har omkommet.

Luftambulanse var på stedet. Flere naboer ble evakuert på grunn av spredningsfare.

Sør-Øst politidistrikt meldte om brannen klokken 3.40 natt til søndag.

Det er for tidlig å si noe om årsak til brannen, opplyser politiet.

Kommunens kriseteam er koblet inn og bistår de involverte.

Klokken 07.26 søndag forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen at brannvesenet holder på med etterslukking av boligen. Det overtente huset er ubeboelig.

– De som har bodd i firemannsboligen har flyttet ut for anledningen og tatt inn på hotell, sier Eikedalen til VG.