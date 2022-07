KRITISERER PILOTENE: Karin Nyman er kommunikasjonsdirektør i SAS.

SAS-topp: − Holder kundene som gisler

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS går knallhardt ut mot fagforeningene bare timer før forhandlingsfristen går ut ved midnatt. 900 piloter kan tas ut i streik fra lørdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, sa torsdag kveld til VG at de er villige til å slå SAS konkurs.

Fristen for forhandlinger går ut ved midnatt. Hvis de ikke kommer til enighet, går 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik fra lørdag – og en rekke fly blir satt på bakken.

Bare timer før fristen svarer kommunikasjonssjef Karin Nyman i SAS på tiltale:

– Uhørt sjokkerende og ansvarsløst. Det er en form for utpressingssituasjon man setter selskapet i, sier Nyman til Aftonbladet.

Både svenske og norske meglere er til stede under forhandlingene i Stockholm.

FORELØPIG PÅ VINGENE: En stor mengde SAS-fly kan bli satt på bakken lørdag hvis det blir streik.

– Kundene holdes som gisler

Nyman sier at det er kundene som lider hvis SAS godtar kravene.

– Vi kan ikke skrive en avtale som gjør en fremtid umulig. I denne situasjonen blir kundene gisler. Det er kundene i tillegg til selskapets konkurransekraft som rammes, sier Nyman til Aftonbladet.

Hun viser til Roger Kloksets uttalelser til VG:

– Vi er trykket opp i et hjørne med ryggen mot veggen og har ingen andre muligheter nå, sa Klokset til VG torsdag.

– Er det prinsippet så viktig at dere kan være villig til å la selskapet gå konkurs?

– Ja, utvilsomt. Hvis selskapet ikke klarer å forholde seg til den skandinaviske modellen, mener vi at det er en aktør som ikke har livets rett.

SAS-konsernsjef Anko van der Werff har sagt en så omfattende streik som pilotene truer med, vil bli «helt ødeleggende for SAS».

Nyman sier hun er sjokkert over uttalelsene fra fagforeningstoppen:

– Dette handler om SAS sin overlevelse, som motparten nå sier at man ikke bryr seg om. Dette viser en total nonsjalanse, sier hun til den svenske avisen.

FAGFORENINGSTOPP: Roger Klokset er leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group (SPG)

Forsvarer uttalelsene

Klokset skriver i en tekstmelding til VG at det er ledelsen i SAS som er ansvarlig for situasjonen.

– Det er SAS-ledelsen som holder både pilotene og alle passasjerene som gisler. De har tvunget frem denne situasjonen ved å forsøke å rive ned den skandinaviske modellen, skriver Klokset i en tekstmelding fredag kveld.

– Det faller på sin egen urimelighet å si at en avtale om at SAS-fly skal flys av SAS-piloter hvor selskapet i tillegg får betydelige besparelser gjør fremtiden umulig. Trusselen mot SAS sin fremtid er fagforeningsknusing og en ledelse som er i fullstendig utakt med de ansatte, skriver han.

SAS-TOPP: Anko van der Werff leder SAS.

– Jobbes iherdig

Forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund sier til VG at det fredag kveld jobbes iherdig med å komme til en løsning i SAS-forhandlingene.

Fristen går ut ved midnatt. Hvis de ikke kommer til enighet, går 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik fra lørdag.

– Hva er sjansen for at det blir streik?

– Det kan jeg ikke si. Det jobbes iherdig. Det jobbes langs mange spor. Vi håper inderlig, inderlig å komme til en løsning, sier Wasland.

– Hva er sjansen for at dere lykkes?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Meglerne må kommentere status på forhandlingene, sier han.

KAN BLI KANSELLERT: SAS kan bli rammet av streik lørdag morgen.

Dette krangler de om

I stedet for å hente inn 450 piloter som ble oppsagt under pandemien, har SAS ansatt piloter i to nye datterselskaper: SAS Link og SAS Connect.

Disse har dårligere betingelser enn pilotene i SAS, ifølge Flygerforbundet, fordi selskapene ikke er bundet av de samme tariffavtalene som SAS.

SAS-pilotene mener selskapet har et ansvar for å hente tilbake pilotene, noe SAS avviser. SAS-pilotene har stevnet selskapet for arbeidsretten.

Samtidig har SAS lenge hatt økonomiske problemer, og i februar kom de med en plan for å kutte kostnader – som heter SAS Forward.

Ledelsen skal gjennom dette kutte kostnader med 7,5 milliarder kroner i årlige kostnader til 2026.