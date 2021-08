20 ÅR SAMMEN: Kronprinsparet giftet seg i 2001. Her er de på prinsesse Ingrid Alexandras første skoledag i 2010. Foto: Eivind Griffith Brænde

Kronprinsessen om kjærlighet og psykisk helse: − Han så meg

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon feirer 20 års bryllupsdag med en eksklusiv samtale med NRK om kjærlighet, corona og psykisk helse.

Av Ingri Bergo

– Han så meg. Han forsto meg. Han var nysgjerrig. Og han holdt meg, sier Mette-Marit om Haakon i forbindelse med et NRK-programmet «Sommer i P2».

Kronprinsen forteller om hvordan sørlandsjenta gjorde inntrykk da de møttes for første gang i 1999:

– Du merker godt når Mette kommer inn i et rom. Det er en kraft der som ikke er så lett å overse. Hun virket selvsikker og verdensvant. Og var fin å prate med. Det føltes trygt når vi var sammen, skriver NRK.

HELE FAMILIEN: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra ferierte på Dvergsøya utenfor Kristiansand i fjor. Hundene Milly Kakao (t.v.) og Muffins Kråkebolle var også med. Foto: Lise Åserud

Kronprinsparet giftet seg i Oslo Domkirke 25. august 2001. Hele to millioner TV-seere fulgte med på sendingen.

De fikk sitt første barn sammen i 2004, prinsesse Ingrid Alexandra - Norges første arveprinsesse etter grunnlovsendringen av 1990.

Psykisk helse

Prinsessen er nå blitt 17 år og går på videregående skole. I samtalen lørdag forteller Mette-Marit om da hun selv gikk på videregående i Kristiansand og barberte av seg alt håret.

– Jeg synes mamma taklet det bra. Hadde Ingrid gjort det samme i dag, så vet jeg ikke om jeg hadde vært like rolig, sier hun.

EN ANNERLEDES 17. MAI: Pandemien endret også nasjonaldagsfeiringen. Foto: Terje Pedersen

Psykisk helse og ungdomstiden er nemlig blant temaene paret kommer til å diskutere i programmet som sendes lørdag.

– Jeg vet at de vanskelige årene mellom tenåring og voksen kan være en veldig sårbar livsfase for mange. Sånn var det for meg, sier kronprinsesse Mette-Marit ifølge NRK.

Pandemien har ført til at flere sliter psykisk, særlig blant unge.

Kronprinsen sier at tror det er viktig at alle stiller opp ekstra for ungdommen i tiden som kommer.

– Det vi sammen ønsker å få til, er at alle vi som bor her i landet vårt skal kjenne en tilhørighet her. At hver og én finner sin plass i fellesskapet, sier han.

Sykdom

Mette-Marit fikk i 2018 påvist sykdommen kronisk lungefibrose. Kronprinsessen har tidligere vært åpen om hvordan det har påvirket henne. I samtalen med NRK forteller hun om hvordan pandemien har gjort det lettere å takle sykdommen.

– I år har jeg ikke trengt å definere meg som syk for å få livet mitt til å henge sammen. Jeg har kunne ta ting i mitt eget tempo, sier hun.

– De dagene jeg har vært dårlig, har jeg kunnet hvile uten å ha dårlig samvittighet. Og nå er det rare at jeg føler meg bedre enn på mange år.

Egen spilleliste

Kronprinsparet har snekret sin egen spilleliste for samtalen. Dette er låtene de kommer til å spille, ifølge NRK:

«Playing Your Game Baby» – Barry White

«Never Let Me Go» – Florence and the Machine

«Beth/Rest» – Bon Iver

«Faithful» – Common

«Teardrop» – Massive Attack

«Håper du har plass» – Cezinando

De kommer også til å lese et dikt av Inger Hagerup, selv om det var litt upopulært hos kronprinsen, ifølge Mette-Marit:

– Haakon og jeg er veldig forskjellige. Når jeg spurte han om å være med meg på dette programmet, så sa han: «Ikke med den spillelista der!» Og når jeg ville lese dikt, ville han i hvert fall ikke være med, forteller hun.

– Men jeg tror det er fint. At vi er forskjellige. Haakon har blitt mykere av å være sammen med meg, og jeg har lært mye om hva det vil si å være et skikkelig menneske.