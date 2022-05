MINIBANK: Slik var køen utenfor DNBs minibank i Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Kortterminal-problemer skal snart være løst

Etter at nesten alle kortterminalene i Norge var nede mandag ettermiddag, skal de snart være oppe å gå igjen.

– Det tar litt tid før alt er oppe som normalt, men jeg vil si at nå skal alt snart være oppe å gå, sier Pål Andre Fredriksen, administrerende direktør i Verifone, som lager betalingsløsninger.

– Hvis du går i butikken nå skal du ha en ganske vanlig opplevelse. Alt skal være tilbake til normalen innen en halvtime-times tid, sier han.

Det var i 12-tiden at det ble meldt om store problemer med kortterminaler over hele landet. Det var lange køer på Vinmonopolet og på dagligvarekjeder over hele landet. Ifølge Fredriksen, som VG snakket med tidligere, skal betalingstrøbbelet mest sannsynlig er en fellesfeil på mottaket til betalingsautomatene.

– Har de nå funnet feilen?

– Ja, men man får nok aldri beskjed om hva det var av sikkerhetsmessige årsaker, sier Fredriksen til VG nå.

– Er det hacking?

– Nei, det er jeg helt sikker på at det er. Det vil jeg utelukke 100 prosent.

– Har du noen andre mistanker?

– Nei, ikke noe annet enn at det koker over. Sånt skjer av og til.

– Vi snakker kanskje om 120.000 til 130.000 terminaler. Da snakker vi i praksis alle terminalene i hele Norge, sier Pål Andre Fredriksen, administrerende direktør i Verifone, som lager betalingsløsninger.

– Jeg har jobbet her i denne bransjen i 15 år, det er første gang jeg opplever noe lignende. Det er klart at dette er definitivt en feil dag å gå ned på, sier han og sikter til 17. mai-feiringen tirsdag.

Mens VG har ham på tråden, går Fredriksens telefon varmt.

– Nå fikk jeg bekreftet at alle terminalene er berørt, sier han.

KORTBETALING NEDE: Mange tipsere melder om at det kun er mulig å betale med kontanter rundt i dagligvarebutikker.

På én måte er det en god ting, understreker han.

– Det betyr at alle mennesker som har noe med dette å gjøre jobber med dette nå, sier Fredriksen.

– Jeg vil tippe at dette er såpass alvorlig at vi bør forvente feilretting innen maks en time, vil jeg tro. For dette er en såpass stor krise.

– Hva vil du si til alle som er litt småstresset nå fordi de må handle inn til 17 mai?

– De vil snart kunne få bruke terminalen på en normal måte igjen. Det er jeg helt sikker på, sier han, og legger til at infrastrukturen i Norge er god sammenlignet med i mange andre land.

– Det er litt av jobben vår, vi skal ikke være forsideoppslag. Men man merker nå, hvor avhengig folk er av betalingssystemet. Og det betyr jo egentlig at stort sett så fungerer alt veldig bra.

MÅ VENTE: På Stovner senter i Oslo er det kø for å ta ut penger i minibanken.

Også de som har tatt turen på Vinmonopolet i forkant av nasjonaldagen, har måttet gå hjem tomhendte mandag ettermiddag.

– Det virker som det er noe mer sentralt, flere apotek og dagligvarekjeder opplever det samme, sier pressevakt i Vinmonopolet Halvor Bing Lorentzen til VG.

– Vi driver og jobber med det tekniske nå, og har ikke svar på hva det kan være, sier han.

Halvtime i kø

Flere melder om lange køer i dagligvarebutikker, og at det kun er mulig å betale med kontanter.

Sara Zameri skulle kjøpe lunsj på Rema 1000 på Bjørndal i Oslo da feilen oppsto.

– Jeg sto i kø i en halvtime, sier hun til VG.

Uten kontanter, fikk hun ikke med seg varene ut av butikken, da hverken Vipps eller bankkort fungerte.

– Jeg fikk registrere varene mine, og skal bli ringt opp igjen når det fungerer, sier hun.

Danske Nets er blant de største leverandørene av bankterminaler her til lands, de sier til E24 at de har driftsforstyrrelser som de «jobber inngående med å utbedre. Vi beklager overfor kundene», det bekrefter presseansvarlig Peter Glüsing til E24.

På statussidene til Nets står det at det er et pågående problem med betaling på nett og i terminal i hele Norge.

– Det er pågående undersøkelser, skriver de.

Norges største bank DNB melder at de kjenner til problemet, men at feilen ikke ligger hos dem.

– Helt grusomt på denne dagen

Også BankAxept, det nasjonale betalingssystemet for kort i Norge, har fått inn flere meldinger om problemer.

– Det er jo helt grusomt på denne dagen, sier kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID BankAxept til VG.

Dagen før den store nasjonaldagsfeiringen opplever alle kort tilknyttet BankAxept betalingsproblemer, ifølge Steinsland.

– Det er syv millioner kort i Norge, sier hun.

– For butikker som har skru – Det tar litt tidd på reserveløsninger skal det gå som normalt, legger hun til.

Reserveløsningen for betaling er noe butikker selv kan velge å skru på. Ifølge kommunikasjonssjefen har rundt halvparten av butikkene i Norge gjort det.

– Er det noe butikkene kan få på plass sånn ganske kjapt i dag?

– Det kan man jo håpe på, at noen finner den knappen, sier Steinsland.