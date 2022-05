HVOR ER MJØSA? Vannstanden i Mjøsa har ikke vært så lav siden 1941. Fra Norges største innsjø renner vannet ut i Vorma før det går videre til Glomma. Bildet er tatt 19. april.

Holder igjen vann i Mjøsa

Vannføringen ut av Mjøsa strupes for at Norges største innsjø skal fylles opp raskere og bøndene få muligheten til å vanne jordene sine.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Vannstanden i både Mjøsa og Glomma har nemlig ikke vært så lav på denne tiden av året siden 1941, og da blir mange vannings- og pumpeanlegg ubrukelige.

Men nå har NVE gitt grønt lys til at man ikke trenger å ha lukene ved Svanfoss i flomstilling, slik reglementet krever på denne tiden av året. Det var NRK som først omtalte saken.

– Dette har, så vidt jeg vet, aldri blitt gjort før, sier Hans-Christian Udnæs, ansvarlig for vassdragsdriften i Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB), til VG. Han forteller at de søkte om å få lov til dette også i 2011, men at de da fikk nei fra NVE.

20. April: Slik så Mjøsa ut ved Storenga camping ved Minnesund syd i Mjøsa for en drøy måned siden.

Han mener det blir feil å si at de har tappet Mjøsa siden innsjøen har naturlig vannføring ut i Vorma og deretter Glomma.

– Men vi har mulighet til å holde igjen den naturlige vannføringen og det er det vi gjør nå. Vi følger reglementet, men det er også naturlig å fravike reglementet hvis vi ser at det får veldig store negative konsekvenser, sier Udnæs.

Vannstanden i Mjøsa var mandag 120,5 meter over havet.

– Når den når opp til 121,2 skal de aller fleste vannings- og pumpeanlegg kunne fungere, sier Udnæs som forteller at de har blitt kontaktet av bønder som er bekymret for at de ikke får vannet når vannstanden i Mjøsa er så lav og at dette kan gå ut over avlingene.

– Vannstanden i Mjøsa er fortsatt på det laveste den vært på denne tiden av året siden 1941. Det er også Glomma nedenfor Mjøsa. Det har vært en ekstremt tørr vår, sier Udnæs.

Udnæs anslår at tiltaket kan fremskynde bøndenes vanningsmuligheter med fire-fem dager, men legger til at det aller viktigste nå er å få regn og større tilsig til Mjøsa.

– Regnet ser ut til å utebli gang etter gang, og selv om det har begynt å regne er det snakk om små mengder. Hvis det tørre og kjølige været fortsetter, vil det gå sakte med med flomstigningen, sier Udnæs.