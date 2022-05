NYE LOKALER: Hilde Skjelvik Larsen var sjefen til de to ansatte som ble angrepet på Nav Årstad i fjor høst. Bildet er tatt i de nye lokalene til kontoret i Møllendalsveien i Bergen.

Nav-ansatt ble drept på jobb: «Er det noe vi har gjort på Nav Årstad, så er det å gråte»

BERGEN (VG) Dagen begynte som en helt vanlig mandag for Nav-leder Hilde Skjelvik Larsen. Men klokken 10.02 skjedde det utenkelige. Inne på et samtalerom gikk en mann til angrep på to ansatte med kniv, mens Larsen og flere ansatte var i nærheten.

Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) døde av skadene hun ble påført i knivangrepet på Nav Årstad i Bergen 20. september i fjor.

Kollegaen hennes Ida Aulin (29) ble skadet.

For første gang forteller lederen deres, Hilde Skjelvik Larsen, offentlig om hvordan hun opplevde dramaet på Nav-kontoret ved Danmarks plass i Bergen, og hvordan ledelse og ansatte har jobbet for å komme tilbake til en normal hverdag.

– Dagen begynte som en helt vanlig mandag. Først et informasjonsmøte på Teams med de ansatte, som er fast på mandager. Deretter hadde jeg et planlagt møte med Marianne, som varte til klokken 10.00. Vi hadde en veldig fin samtale, før vi reiste oss for å gå i hvert vårt nye møte.

STORT POLITIOPPBUD: Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt etter at meldingen kom klokken 10.02 mandag 20. september.

Larsen var enhetsleder og leder for 107 ansatte i den kommunale delen ved Nav Årstad i september i fjor. Nylig begynte hun i ny jobb som etatsdirektør i Bergen kommune, som innebærer at hun nå har ansvar for alle de fem Nav-kontorene i Bergen.

Klokken var 10.02 da den første meldingen ble ringt inn til politiet i Bergen. Den første patruljen var på plass etter fire minutter. To minutter senere ble gjerningsmannen pågrepet i Nav-lokalene.

– De to minuttene før politiet hadde kontroll på gjerningspersonen føltes som en halvtime, sier Larsen i dag.

For de ansatte var det dramatiske minutter etter at alarmen gikk. Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt.

– For noen er det skummelt at bevæpnet politi slår ned dører og løper rundt. For noen er det veldig traumatisk. For meg var det redningen. Da følte jeg meg trygg.

DELER ROMMET: I de nye lokalene er samtalerommene gjort sikrere ved å ha heldekkende bord, som går fra vegg til vegg og fungerer som en slags sperre.

Marianne Amundsen og Ida Aulin ble angrepet inne på et samtalerom i resepsjonsområdet. Rommene i den etasjen har glassvegg ut mot resepsjonen, der det alltid er folk til stede.

Larsen var i umiddelbar nærhet av rommet der Amundsen og Aulin hadde møte med NAV-brukeren som nå er drapssiktet.

– Det er vanskelig å snakke om det som skjedde. Det var forferdelig. Jeg er glad for at jeg hadde en så fin samtale med Marianne den morgenen. Men det føles absurd når vi skal gå og starte dagen, og så endrer alt seg i løpet av et par minutter.

RESEPSJONEN: Det var inne på et samtalerom i dette området de to ansatte ved Nav Årstad ble angrepet 20. september i fjor. Bildet av avdelingsdirektør Mette Johnsen Bentdal er tatt i forbindelse med en reportasje fra kontoret i mars 2020, der utfordringene med pandemien var tema.

«Marianne var en spesiell person. Hun var veldig lett å bli glad i»

Marianne Amundsen hadde jobbet på Nav Årstad i nesten 20 år da tragedien inntraff. Hilde Larsen kom til kontoret i 2015, fra jobb som enhetsleder ved et annet Nav-kontor i Bergen. De ble godt kjent.

– Marianne var en spesiell person. Hun var veldig lett å bli glad i, sier Larsen, som fra dag en har hatt ansvar for kontakt og oppfølging av Amundsens pårørende.

Larsen var den som måtte ringe de pårørende og fortelle at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse på kontoret. Det rakk hun så vidt å gjøre før saken ble omtalt i mediene. Også sine egne nærmeste fikk hun varslet før saken var ute.

– I akuttfasen ble alle de ansatte flyttet til et hotell i sentrum. Folk var i sjokk. Det kom et stort hjelpeapparat til hotellet. Kriseteamet i kommunen, ansatte fra kommunens avdeling for psykisk helse, bedriftshelsetjenesten og Senter for krisepsykologi. Jeg husker at det var mange mennesker som holdt rundt hverandre. Den dagen opphørte corona å eksistere på Nav Årstad.

DRAMATISK TID: I dag er Hilde Skjelvik Larsen etatsdirektør i Bergen kommune, med ansvar for alle de fem Nav-kontorene i Bergen.

«I akuttfasen vil jeg si at det var ren sorg»

Larsen sier det var utfordrende å få oversikt over hjelpebehovet i den første fasen.

– Man tenker at det er lett å nå alle. Men noen var på hjemmekontor. Noen var på huset, men i lokaler i andre etasjer. Det var ulik grad av hva slags behov folk hadde. Men selv om man ikke er til stede, berører det deg likevel fordi det er snakk om en kjær kollega, og så vil det variere i hvor stor grad man føler seg sårbar og skadet.

– Hva slags reaksjoner hadde de ansatte?

– I akuttfasen vil jeg si at det var ren sorg. Sinne var fraværende. Det har vært mange tårer. Er det noe vi har gjort på Nav Årstad, så er det å gråte.

Ganske tidlig meldte det seg en type frykt, sier hun.

– Jeg la merke til at man fokuserte på lignende saker, som drapet på Nav-kontoret på Grorud i Oslo. Noen tenkte tilbake på egne møter, egne situasjoner man hadde vært oppi, egen portefølje, om det hadde blitt sagt ting som kunne oppfattes som en trussel.

Ifølge Larsen var lederne tilgjengelige for ansatte døgnet rundt.

- Det ble kartlagt hvem som hadde noen hjemme, og hvem som var alene. Det var et nitidig arbeid i starten.

Marianne Amundsen var en del av en ledergruppe på åtte i den kommunale delen av Nav Årstad, som blant annet har ansvar for sosialhjelp. Larsen var lederen i gruppen.

– Det er lederteamet som skal håndtere hele Nav Årstad i timene og ukene etterpå. De klarte å gå på jobb hver dag, i en fase der de var i dyp sorg og sjokk. Vi jobbet på skift, men alle var på jobb, ene og alene fordi vi måtte gjøre det sammen. Det hadde ikke gått uten ledergruppen.

UNDERSØKTE LOKALENE: Kriminalteknikere ankommer Nav-kontoret etter at lokalene var klarert.

Larsen understreker at det heller ikke hadde gått uten innsatsen til de ansatte og støtten fra de andre Nav-kontorene i Bergen.

– Kolleger fra andre kontor kom til Årstad for å bistå. Etatsdirektøren i kommunen kom og hadde sine arbeidsdager på Nav Årstad. Slik ble det en ring rundt oss, så vi kunne ha fullt fokus på å ivareta de ansatte og brukerne.

Av en portefølje på rundt 1700 sosialtjenestebrukere, ble 264 brukere flyttet til andre NAV-kontor i Bergen. I september i år regner Larsen med at alle er tilbakeført til Nav Årstad.

Blant de 107 ansatte som Larsen hadde ansvar for, var kun noen få personer hundre prosent sykmeldt en periode.

– Alle har hatt en fot inne på jobben hver uke, uansett hvordan man har følt seg. Det har vært utrolig viktig.

«Noen trengte flere uker før de klarte å gå inn i bygget»

– Noen klarte å gjøre oppgaver etter noen dager, mens noen ikke klarte det før etter noen måneder. Alle individuelle behov ble ivaretatt. Det ble ikke sagt at du må åpne pc’en i dag og begynne å jobbe. Det ble tatt veldig rolig og forsiktig i samråd med den det gjaldt. Noen trengte flere uker før de klarte å gå inn i bygget, men vi lot folk få bruke den tiden de trengte.

Larsen sier at ingen ved Nav Årstad som har sluttet etter hendelsen har begrunnet det med det som skjedde 20. september i fjor.

– Noen har sluttet, men av helt andre grunner. Det er godt å se hvor vi står nå. Vi har kommet i nye lokaler og folk er glade på jobb igjen. Det betyr ikke at det som skjedde er glemt, men det betyr at det er tatt inn i hverdagen vår.

SER FREMOVER: Noen trengte flere uker før de klarte å gå inn i bygget, sier Hilde Skjelvik Larsen, som ledet den kommunale delen av Nav Årstad da den tragiske hendelsen skjedde i september i fjor.

Ved årsskiftet flytte Nav Årstad til nye lokaler i Møllendalsveien i Bergen, 300 meter fra de gamle lokalene ved Danmarks plass. Flyttingen var planlagt flere år i forveien, fordi leiekontrakten gikk ut i 2021.

«Hva som kan bli farlig, kan være vanskelig å vurdere»

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk etter hendelsen Bergen, ble pågrepet etter at han skal ha ha truet to kvinner med kniv i 2015. Politiet har tidligere opplyst til VG at mannen da ble fulgt opp av helsevesenet.

– Man kan spørre seg hvorfor ting ikke blir fanget opp. Det kan gjøre en sint. Men det er systemet som må endres. Taushetsplikt og lovmessighet. Personvern er en stor ting. Hva som kan bli farlig, kan være vanskelig å vurdere.

– Vi må gjøre det vi kan for å sikre oss. Men vi skal samtidig tilby gode brukermøter og møte mennesker med varme. Det er en fin balansegang for oss som skal møte brukerne.

Etter drapet på Nav Årstad gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn på kontoret. Arbeidstilsynet fant tolv avvik. Noen galdt kommunal sektor, andre statlig sektor, og noen var felles for begge.

- Dette var avvik som var viktige å ta tak i og utbedre. Men samtidig opplevde vi at de ikke nødvendigvis var relatert direkte til hendelsen. To avvik ble lukket med en gang, i dag er alle lukket. Vi følte vel på at tilsynet kom tidlig, samtidig skjønner vi at en så alvorlig hendelse ville medføre et tilsyn.

LÅSER SEG INN: Sikkerheten i de nye lokalene er oppgradert, uavhengig av det som skjedde i fjor høst, sier Hilde Skjelvik Larsen.

I kjølvannet av tragedien i Bergen har Nav sentralt har etablert prosjektet «Ansattes sikkerhet i NAV». En arbeidsgruppe som ledes av NAV-direktør Hans Christian Holte, skal kartlegge dagens situasjon og komme med forslag til forbedringstiltak på sikkerhetsområdet. Rapporten skal være klar i slutten av juni 2022.

Larsen sier det uavhengig av dette er blitt laget et mer systematisk sikkerhetsopplegg for alle de fem Nav-kontorene i Bergen.

– Nav Årstad flyttet fra en lokasjon til en annen. I det har det vært oppgradering av sikkerheten uavhengig av det som skjedde. Det er gjort noen grep for å gjøre det enda sikrere. Det handler blant annet om å ha oversikt over hvilke veier man kommer inn i et mottak. At det er oversiktlig.

Har installert heldekkende bord på samtalerommene

I de nye lokalene er samtalerommene gjort sikrere ved å ha heldekkende bord, som går fra vegg til vegg og fungerer som en slags sperre. I et nødstilfelle kan saksbehandleren trykke på en alarmknapp og forlate rommet gjennom en dør bak seg.

– Dette lå allerede i planene som et sikkerhetstiltak, sier hun.

Ved Nav-kontorene i Bergen er det nå også standard med to vektere ved inngangspartiet, noe Nav Årstad allerede hadde innført før to ansatte ble angrepet i september.

– Er det mange som har vegret seg for å ha samtaler med brukere?

- Det har tatt tid. Flere ansatte har brukt hverandre, ved å gå to i samtaler. Ikke fordi samtalen har krevd det, men fordi den ansatte har hatt et ønske om det. Og det synes jeg er helt fantastisk, med slik kollegastøtte. Det trenger ikke å være en reell frykt for den brukeren de har foran seg, men mer en generell frykt. Så gjør man det et par ganger, og så klarer man det alene.

VAR RASKT PÅ PLASS: Ifølge politiet gikk det bare seks minutter fra meldingen ble ringt inn, til gjerningsmannen var pågrepet.

En undersøkelse gjennomført blant Fagforbundets ansatte i Nav viser at 13 prosent oppgir å ha vært utsatt for vold i forbindelse med sin stilling. 67 prosent svarer at de har mottatt trusler på jobb.

Ved Nav Årstad er flere brukere domfelt for trusler de siste årene. Det viste en kartlegging av dommer VG gjorde i fjor høst.

– Mitt inntrykk er at det ikke er blitt bedre. Det er dessverre noe tjenestene står i. Vi er trent på å håndtere slike situasjoner og hindre at det eskalere. Jeg tror bevisstheten rundt dette er blitt mye større i etterkant av det som skjedde hos oss.

LA NED BLOMSTER: Flere la ned blomster utenfor Nav-lokalene etter hendelsen i september i fjor høst.

Larsen sier at det alltid vil være slik at enkelte brukere blir frustrerte og og opptrer aggressivt.

– Hverdagen er faktisk at noen skriker til av og til, uten at det betyr at noe forferdelig skal skje. Vi møter mennesker i marginale og sårbare situasjoner, og som ikke nødvendigvis vet hvordan de skal reagere uten at de hever stemmen. Men det er klart at det koste mye mer av en ansatt på Nav Årstad å håndtere det, enn det gjorde før.

– Frykter du at noe lignende kan skje igjen?

– Jeg tenker at man må ha det i tankene. Det gjør at man skjerper tenkningen rundt det. At man heller vil være litt sikrere enn kanskje strengt tatt nødvendig. Så tror jeg at jeg kanskje er nødt til å jobbe veldig med å finne balansen. Vi skal være imøtekommende og vi skal være ivaretakende. Vi skal få til de gode brukermøtene. Den menneskelige kontakten som skal skje i et møte og bli forstått og føle seg sett, den må vi ikke ta bort.

NAV-SJEFEN: Nav-direktør Hans Christian Holte leder en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til forbedringstiltak på sikkerhetsområdet. Her er han fotografert etter at han møtte flere ansatte ved Nav Årstad 21. september i fjor.

Larsen legger ikke skjul på at det er en krevende balansegang.

– Vi må tenke at brukermøtene fortsatt skal være gode. Men vi må kanskje skjerpe oss enda mer. Vi har opplevd det. Det er ikke lenger slik at “dette skjer ikke oss”. Det har skjedd oss. Vi kan ikke gå i den fellen og tenke at fordi det har skjedd oss, så skjer det ikke igjen.

Frykten for en dag å møte igjen gjerningsmannen på gaten, har vært et tema hos flere ansatte, sier hun.

– Det er ikke det at noen tenker at vedkommende da skulle være en trussel. Det handler mer om at vi er sterkt preget av det som har skjedd. Og det kommer en rettssak. Folk lurer på hva som blir resultatet. Så det å få det kapittelet avsluttet, blir godt for oss.