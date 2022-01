Vil utsette eksamensordning: − Studentene settes til side

Fredag kunngjorde utdanningsministeren at regjeringen vil utsette en omstridt eksamensordningen. Avgjørelsen splitter Student-Norge.

Av Ingvild Vik

I et møte med aktører i utdanningssektoren forrige fredag sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at regjeringen ønsker å utsette å innføre tosensorordningen i høyere utdanning.

Ordningen går ut på at det skal være krav om to sensorer på alle vurderinger hvor det gis bokstavkarakter, og at minst én av sensorene skal være ekstern.

Khrono omtalte saken før helgen.

Lovendringen ble enstemmig vedtatt i Stortinget våren 2021, og skal etter planen tre i kraft 1. august 2022. Nå kan den altså bli utsatt.

Trenger mer tid

I en pressemelding departementet sendte ut forrige fredag sier Borten Moe at regjeringen i gang med en helhetlig gjennomgang av universitets- og høyskoleloven.

– Det er uheldig å innføre en sensorordning i år for så å gjøre mulige endringer i ny UH-lov etter kort tid.

Ifølge politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Signe Bjotveit er det også en del praktiske vansker knyttet til å gjennomføre ordningen.

– Tilbakemeldinger fra universiteter og høyskoler viser at det vil være vanskelig å skaffe nok sensorer i en del fag. Institusjonene trenger mer tid, sier hun til VG.

Bjotveit peker på at de har sett eksempler på at institusjonene går over til å i større grad bruke vurderingsformer som er unntatt kravet om to sensorer.

– Problematisk

Lovendringen kom som følge av Aune-utvalgets rapport med forslag om ny Universitets- og høyskolelov, som ble overlevert til Kunnskapsdepartementet i 2020.

Argumentet for ordningen er at den vil gjøre studentene tryggere på at de får riktig karakter i utgangspunktet, og at det vil føre til at rettssikkerhet ivaretas bedre.

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund kaller utsettelsen for håpløs. Hun er enig i at det er en god idé med en helhetlig gjennomgang av UH-loven, men mener tosensorordningen likevel burde innføres allerede fra neste studieår, som planlagt.

– Nå må institusjonene planlegge med stor usikkerhet, siden vi enda ikke vet om forslaget går gjennom i Stortinget. Det ser vi på som problematisk, sier hun.

NSO mener ordningen er nødvendig for at det skal bli færre tilfeller hvor studenter får en helt annen eksamenskarakter etter å ha klaget på den opprinnelige karakteren.

– Til tross for det så opplever vi nå at studentene igjen settes til side med argumentet om at det koster penger. Det er vi lei av, sier Lund.

Politisk rådgiver Bjotveit forsikrer at regjeringen skal sikre at studentenes rettssikkerhet er ivaretatt.

– Det er helheten i reglene rundt eksamen og sensur som skal sikre elevenes rettssikkerhet. Hvis vi får en utvikling der institusjonene, for å unngå kravet om to sensorer, heller velger flervalgstester og bestått/ikke bestått-eksamener, vil studentene få færre eksamener som er eksternt vurdert. Det er jo heller ikke heldig for studentene, sier hun.

Omstridt ordning

Tosensorordningen har vært omstridt. I et leserinnlegg i Khrono kaller professor ved Universitetet i Bergen Halvard Haukeland Fredriksen ordningen for dyr og dårlig.

Khrono skriver at flere har vært bekymret for at ordningen er ressurskrevende, og at det vil føre til dårligere utdanningstilbud og kvalitet på utdanningene.

NSO-lederen mener det er underlig å argumentere med økonomi når det handler om rettssikkerhet for studentene. Hun peker på at ordningen allerede finnes i skolen, og også i høyere utdanning frem til 2002.

– At studenter ikke skal ha denne rettssikkerheten er helt hull i holdet. Motargumentene handler om planlegging og kostnader, sier hun, og legger til:

– Studenter er vant til trang økonomi og lite ressurser, så hvis problemet er å finne penger melder jeg meg frivillig til å gå over budsjettene og finne midler til dette. Det er en liten pris å betale for studentenes rettssikkerhet.

I motsetning til NSO-lederen, er studentlederen i Tekna Erlend Hermansen glad for utsettelsen.

– Vi kan ikke bruke flere titall millioner på å få en ekstern sensor til å jobbe overtid, når det vi trenger er lærere som følger tett på og gir gode og læringsfremmende tilbakemeldinger og vurderinger gjennom hele semesteret, sier Hermansen i en pressemelding fredag.

Vil stemme mot

Denne uken stiller Abid Raja (V) spørsmål til Ola Borten Moe om utsettelsen, og om regjeringen kommer til å arbeide mot Stortingets vedtak.

Nå saken kommer opp i Stortinget kommer Venstre til å stemme mot utsettelse, sier han til VG.

– Loven bør innføres til høsten som vedtatt. En ny helhetlig gjennomgang av loven fram til 2023 hindres ikke av tosensorordningen og det å ta vare på studentenes rettigheter, sier Raja, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget.

Også Høyre er skeptisk til utsettelsen.

– Vi ser ikke at det har kommet nye momenter på bordet etter at et enstemmig storting vedtok dette for under ett år siden, sier Høyres talsperson for forskning og høyere utdanning Kari-Anne Jønnes.

Hun sier at de vil ta endelig stilling til forslaget når det kommer opp i Stortinget.

For å få gjennom utsettelsen trenger regjeringen støtte i Stortinget. SVs Freddy André Øvstegård sier til VG at stortingsgruppen ennå ikke har konkludert i saken.

– SV er en pådriver for bedre rettssikkerhet for studentene, men dersom dette får store utilsiktede konsekvenser, som blant annet rammer kvaliteten på eksamensvurderingene, så er det grunn til å ta en fot i bakken.