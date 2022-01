IKKE BLÅ RESEPT: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev, sier medlemmene vurderer å ikke skrive ut blå resept.

Legeforeningen truet med å stanse blå resept fra fredag – nå snur Kjerkol

Legeforeningen har truet med å be medlemmer om ikke å skrive ut blå resepter innen fredag, hvis ikke regjeringen reverserer lovendringen som kan gi leger store bøter. Nå gjør helseminister Ingvild Kjerkol retrett og åpner for forskriftsendringer.

Fra 1. januar kan Helsedirektoratet straffe leger med gebyr på inntil 213.000 kroner dersom de skriver ut blå resepter på feil grunnlag. Det har skapt svært sterke reaksjoner i Legeforeningen.

– Vi kan ikke la medlemmene våre stå en knipe som dette. Prinsippet med personlige bøter er helt feil og rammer ikke andre yrkesutøvere. Hvis våre medlemmer slutter å skrive ut reseptene fordi de frykter store, personlige bøter, må regjeringen få andre enn allmennlegene til å skrive ut de blå reseptene, sier visepresident i Legeforeningen Nils Kristian Klev.

Onsdag kveld sier helseminister Ingvild Kjerkol:

– Vi ser at denne forskriften har urimelige utslag, og jeg har derfor startet arbeidet med endringer. Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nils Kristian Klev leder også Allmennlegeforeningen, med svært mange av landets fastleger som medlemmer.

Klev forteller om høy temperatur i egne rekker om temaet bøter og blå resept. Spesielt provoserende sier Klev at det har vært at reformen er kommet midt i en pandemi og på toppen av en fastlegekrise som stadig blir verre i kommuner over hele landet.

– Landets leger gjør en tillitsbasert jobb, men risikerte nå personlige bøter uten sidestykke. Hvis noen bevisst misbruker ordningen, finnes det andre, gode sanksjonsmuligheter, sier Klev.

TILLITSBASERT: Legene risikerer personlige bøter hvis de skriver ut blå resept på feil grunnlag.

Info Hva betyr blå resept? Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept.(Felleskatalogen) Vis mer

Brukes av kronikere

Generalsekretær Eddy Kjær har vært bekymret for sine medlemmer i Stoffskifteforbundet. De er kronikere og får medisiner på blå resept.

BEKYMRET: Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet som har 9000 medlemmer som får medisiner på blå resept.

– De som ville kommet dårligst ut av dette, er de som fra før har det dårligst sosialt og økonomisk. , sier Kjær. Stoffskifteforbundet har 9000 medlemmer.

Kjær og forbundet har vært bekymret for de store gruppene kronikere:

– Våre medlemmer med stoffskiftesykdommer, revmatikere, diabetikere, pasienter med osteoporose, muskel- og skjelettplager. Majoriteten fungerer bra med medisiner. Vi fryktet at mange ikke vil hente ut medisiner på hvit resept. Lovendringen ville rammet dem hardt, sier Kjær.

Han mener helseminister Kjerkol enkelt kan endre den nye loven.

– I lovteksten går det tydelig fram at dette KAN innføres. Helseministeren trenger ikke gå til Stortinget for å avvikle ordningen, sier Kjær.

Bakgrunnen for å innføre bøter var Riksrevisjonens årlige rapport fra 2015.

Der ble det reist kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet fordi det var sørget for flere mulige sanksjonsmuligheter mot leger som misbrukte blåreseptordningen. Statens utgifter på blåreseptordningen var i 2015 på 10,1 milliarder kroner.

For å få et legemiddel på blå resept må prioriteringskriteriene «- alvorlighet, nytte og ressursbruk» være oppfylt. Staten dekker størstedelen av legemiddelkostnaden dersom kostnadene står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet vurdert opp mot tilstandens alvorlighet. Jo mer alvorlig en tilstand er eller jo større nytte et tiltak har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres. Videre skal det være behov for langvarig behandling eller risiko for langvarig behandling.

Rikresvisjonen skrev at allmennlegene har ansvar for å forvalte regelverket på myndighetenes vegne og mente at Helsedirektoratet ikke brukte sanksjonsmulighetene som er å frata en lege hele eller deler av retten til å forskrive på blå resept .

– Blåreseptordningen er basert på tillit mellom legene og Helsedirektoratet. Manglende praktisering av sanksjoner mot urettmessig forskrivning på blåreseptordningen vil etter Riksrevisjonens vurdering øke risikoen for urettmessige utbetalinger, skrev revisjonen i rapporten.

Det førte til at regjeringen Solberg satte i gang et arbeid som regjeringen Støre satte ut i live – mot store protester fra Legeforeningen. Etter 19 dager sa helseminister Kjerkol stopp.

Vurderer å overlate jobben til Helfo

Visepresident i Legeforeningen og leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev, sa tidligere denne uken til VG:

– Legene har gjennom blåreseptordningen bidratt til en smidig håndtering av en betydelig forvaltningsoppgave. Legeforeningen vurderer det som aktuelt å snarlig anbefale våre medlemmer å overlate hele eller deler av refusjonsforvaltningen til Helfo. I så fall vil det innebære at det blir

pasienten selv som må søke som dekning av kostnadene, og at staten må ta ansvaret for at søknadene blir behandlet etter det gjeldende regelverk.

MOTSATTE AV TILLIT: Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg mener truslene om bøter skaper en fryktkultur i offentlig virksomhet.

Klev får fikk støtte av Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg. Hun deltok tirsdag på et innspillsmøte på kommunalminsiterens varslede «tillitsreform».

– En av tingene jeg hadde med meg inn møtet var saken om legene og blå resept-boten. Den er et eksempel på manglende tillit til en yrkesgruppe. Vi må vise legene tillit til at det ligger faglige vurderinger bak bruken avblå resept, sa Randeberg til VG.

Hun mener denne saken har skaper en fryktkultur i offentlig virksomhet, det motsatte av det den varslede tillitsreformen vil skapes..

Akademikerne sa tirsdag til VG at helseministeren må reversere innføringene av bøter «tvert».

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sa i en epost til VG at innføringen av overtredelsesgebyret ble vedtatt av den forrige regjeringen, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

SER PÅ LØSNINGER: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet

Krat Bjørkholt sa tirsdag kveld at departementet var i dialog med Legeforeningen for å se på løsninger.

– Å styrke fastlegeordningen er en av hovedprioriteringene til regjeringen. Det er ikke meningen at denne ordningen skal gi ekstrabelastning, verken for pasientene eller legene. Pasientenes rettigheter ligger selvsagt fast og er ikke endret ved innføring av overtredelsesgebyr. Regjeringen tar slike tilbakemeldinger på alvor. Vi vil vurdere endringer som både sikrer at pasientene fremdeles får oppfylt sine rettigheter i forhold til å kunne få medisiner på blåresept, samt sikrer at ikke legene får unødvendig ekstraarbeid og opplever frykt for å skrive blåresepter, sa statssekretæren.

Onsdag kveld sa helseminister Ingvild Kjerkol: – Det er på ingen måte intensjonen at en enkelt feil skal medføre store, personlige bøter. Det er åpenbart urimelig. Vi ser derfor på muligheten for å klargjøre regelverket og hvilke reaksjoner som er rimelige.