TRE ENDRINGER: Helsebyråd Robert Steen sier test-systemet er overbelastet, at de ikke klarer å øke kapasiteten på PCR-testing mer og at de ikke har nok hurtigtester. Kommunen ber nasjonale myndigheter til å gjøre tre endringer i test-systemet.

Oslo kommune advarer om at test-systemet kan knekke sammen: − Må ha endringer før mandag

Oslo melder om enorme test-køer, og samtidig skal smitten gå opp og karantene erstattes med mer testing. «Det går ikke opp», sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap).

Av Oda Leraan Skjetne

– Vi må få tatt ned køene på teststasjonene på mandag, sier helsebyråden til VG.

Torsdag sendte Oslo kommune et brev til Helsedirektoratet med en klar advarsel:

«Med den smitteutviklingen vi ser nå, vil dagens testtilbud raskt knekke sammen med uakseptabelt lange ventetider på testtime og enorme køer på drop-in tilbudene. Det er heller ikke per i dag mottatt tilstrekkelig antall hurtigtester til å dekke behovet», skriver kommunen.

– Da er konsekvensen at testsystemet knekker, sier Steen.

FHI forventer en stor smitteøkning i ukene fremover.

– FHI har sagt at vi kan ligge på 5000 smittede daglig om syv til ti dager. Hvis vi får en dobling av smittetallene, må vi teste 15.000 mennesker på en dag, og det klarer vi ikke, det klarer ikke statens laboratorier å analysere, sier helsebyråden.

– Så vi er sannsynligvis dager unna at systemet ikke klarer å levere, sier helsebyråd Robert Steen.

– Med «knekke sammen», mener dere lange ventetider og kaos, ikke at folk blir stående uten test-mulighet?

– Ja. Hvis du går inn og bestiller en test, kan det hende det tar 1–2 dager å få time, så vil dette øke og øke. Og kanskje må du vente noen døgn på å få svar på resultatet. Hvis det tar mer enn seks dager å få time og resultat, er du ferdig med isolasjonen og da er hele poenget med testen borte, sier Steen.

– Test-systemet er overbelastet

Derfor ber Oslo nå nasjonale myndigheter om endringer:

De mener hurtigtester må erstatte PCR-testing, og at det må skje før mandag.

– Det som er situasjonen, er at av de 10.000 som kommer for å ta PCR-test i Oslo i dag, er 40 prosent allerede ferdigtestet med hurtigtest. 4000 kommer egentlig for å få bekreftet et resultat de allerede har. Vi har et behov for å ta ned køene, og det enkleste er om vi fra mandag kan ta bort dem som allerede har tatt en positiv hurtigtest, sier Steen.

LANGE KØER: Helsebyråd Robert Steen sier de allerede har enorme test-køer. «Dersom økningen i bruk av pcr-testing fortsetter vil det ikke være mulig å dekke etterspørselen på kort sikt», skriver Oslo kommune i et brev til Helsedirektoratet. Bildet viser test-kø på Grønland 4. januar.

Han påpeker at de ukentlig tester ti prosent av befolkningen med PCR-test, mens det nasjonale målet er å ligge på fem prosent. Å øke det mer, går ikke. Så da spør han hvordan de skal takle den store omikron-bølgen.

– Nå er test-regimet overbelastet og vi klarer ikke mer, sier Steen.

– Vi må ha endringer før mandag. Det første som må skje, er å erkjenne at hurtigtester nå skal erstatte PCR-tester. For på mandag vil det høyst sannsynlig ikke være nok kapasitet til å teste alle som har behov, sier Steen.

– Vi trenger en beslutning før mandag om at folk som har en positiv hurtigtest, ikke behøver å gå på en teststasjon for å ta en PCR i tillegg, presiserer han.

Advarer: Har ikke nok hurtigtester

I dag må du fortsatt i karantene hvis du får smitte i husstanden. Planen er å avskaffe dette og erstatte det med testing. Men først ville nasjonale myndigheter forsikre seg om at kommunene har nok tester – og at de får bygd opp et lager.

I brevet påpeker Oslo: De kan ikke bygge opp noe slikt lager. Steen sier de har ikke mottatt nok av de lovede testene fra staten heller, spesielt hvis smitten øker som forventet fremover.

– Vi kan ikke bygge opp et lager før vi får leveranser fra nasjonale myndigheter. I løpet av uken vil vi bruke opp det som ligger igjen av tester i Oslo kommune, sier Steen.

PRIORITERT Oslo sier de har de nok hurtigtester til massetesting i skolene, testing av helsearbeidere og alle de prioriterte gruppene.

Han påpeker at de mangler tester til vanlige folk, og foreslår et system hvor vanlige folk kan hente gratis hurtigtester for eksempel på butikk eller apotek.

– Dere skriver i brevet at dere trenger minst 1,3 millioner hurtigtester i ukene fremover, minst, og ber om en forsikring på at det kommer. Men har dere noen grunn til å tro at det ikke gjør det?

– Vi ser at Storbritannia rasjonerer hjemmetester og at amerikanske byer roper etter det. Det bekymrer oss at det er en global etterspørsel som det ikke klarer å leveres på. Hvis Norge klarer å løse en slik situasjon bedre enn USA og Storbritannia, er det veldig bra, men jeg er bekymret for at vi bygger opp forventninger om sterke hurtigtest-systemer, og så greier vi som land ikke å levere på det, sier Steen.

Vil la folk registrere test-svar selv

Det siste kravet de mener kan løse test-floken, er et nasjonalt system hvor folk kan registrere hurtigtest-svaret sitt selv. Så de slipper å gå og ta PCR-test for å få test-svaret sitt inn på Helse-Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa 11. januar til VG at de jobbet med et nytt nasjonalt system så «selvregistrering kan erstatte PCR-testing i hele Norge».

– Hva vil du si til dem som blir redd når de leser dette, og tenker at de må løpe på apotek og hamstre hurtigtester?

– Vi vil holde PCR-stasjonene oppe. Så har du ikke hurtigtest, kan du komme på en teststasjon, sier Steen.

Konsekvensen hvis ting ikke endres, er bare at ventetiden øker enda mer, mener han.